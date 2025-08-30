‘Cri Cri’ habla de su liberación, niega violencia y remarca la ruptura con Jefferson Farfán y su familia: “Jamás te he tocado”

‘Cri Cri’ fue liberado, niega violencia y remarca la ruptura con la familia Farfán. Día D

La emoción y la tensión marcaron las primeras declaraciones públicas de Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, tras recuperar su libertad luego de pasar casi un año en prisión preventiva por una grave acusación. El primo de Jefferson Farfán se presentó en una entrevista con el programa Día D, donde negó de manera enfática haber cometido el delito que se le imputaba y envió un mensaje directo a la víctima, en medio de una crisis familiar mediática que mantiene alejados a los casi hermanos.

El caso de Martínez Guadalupe trascendió el ámbito judicial para instalarse en la esfera pública, debido tanto a su parentesco con el exjugador de la selección peruana como a la naturaleza de la denuncia en su contra. Tras permanecer once meses recluido, fue liberado durante la tercera semana de agosto de 2025 por orden judicial luego de que se presentaron nuevas pruebas. La decisión incluyó registros audiovisuales y testimonios que, de acuerdo con la defensa, desestimaron los señalamientos originales, lo que permitió la excarcelación en primera instancia.

‘Cri Cri’ recupera su libertad tras 11 meses en prisión y promete dar su versión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Cri Cri se defiende

En su testimonio ofrecido a Día D, ‘Cri Cri’ rompió el silencio. Afirmó con voz entrecortada: “Tú sabes muy bien que jamás te he tocado”, dirigiéndose abiertamente a la persona que lo acusó, en una declaración que buscó marcar distancia definitiva respecto a los hechos.

La conversación no solo se centró en su reclamo de inocencia. Cristian Martínez Guadalupe también abordó el quiebre de la relación con su primo, Jefferson Farfán. Según relató en exclusiva para Día D, la denuncia y sus consecuencias terminaron por disolver un lazo de muchos años, especialmente doloroso para ambos lados de la familia. “Me duele bastante el daño que nos hizo esa persona para separar una relación de hermandad”, expresó, conmovido.

Cristian Martínez Guadalupe grita su inocencia en entrevista con Día D.

El impacto mediático del proceso no se limitó a los protagonistas directos. Diferentes figuras de la farándula nacional han abordado el caso por la notoriedad tanto del deportista como de su primo. Tal es el caso de la conductora Tilsa Lozano, quien en su programa La Noche Habla reveló haber establecido contacto reciente con Jefferson Farfán tras la liberación de Martínez Guadalupe. De acuerdo con lo dicho por Lozano y reproducido en el programa de Panamericana TV, Farfán reaccionó con visible consternación y sorpresa ante la medida judicial.

“Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”, compartió la presentadora sobre la conversación sostenida con el exfutbolista.

La resolución judicial en favor de Martínez Guadalupe no ha cerrado la controversia. Según Tilsa Lozano, sabe de muy buena fuente que Farfán y su equipo legal estarían analizando los mecanismos procesales para impugnar la decisión durante las próximas semanas. Así lo señaló la presentadora.

Tilsa Lozano revela la reacción de Jefferson Farfán y asegura que apelará liberación de ‘Cri Cri’: “Está totalmente desencajado”.

“Se sabe que siempre se resguarda a la víctima en estos casos, pero tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar, sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, han habido también testigos, que él ha testificado“, señaló.

Por el momento, ‘Cri Cri’ enfrenta una nueva etapa fuera de prisión bajo la expectativa de que la justicia peruana evalúe la posible apelación. La entrevista completa será emitida a través de Día D, espacio de ATV.