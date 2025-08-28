Tilsa Lozano revela la reacción de Jefferson Farfán y asegura que apelará liberación de ‘Cri Cri’: “Está totalmente desencajado”. Video: La noche habla

La reciente liberación de Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán, ha reavivado la polémica en torno a uno de los casos judiciales más seguidos en los últimos meses.

El miércoles 27 de agosto, tras once meses en prisión preventiva, Martínez recuperó su libertad después de haber sido acusado por una joven de 19 años de presunto abuso sexual. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, la noticia ha causado malestar en la familia de la exfigura de la selección peruana.

La conductora Tilsa Lozano fue quien dio a conocer la reacción de Farfán en su programa de televisión. Según relató, tuvo contacto directo con el exjugador, quien ya había sido notificado por sus abogados sobre el fallo judicial que permitiría el regreso de ‘Cri Cri’ a casa.

“Efectivamente, me lo confirmó en ese momento. Me dijo que no quería hablar todavía del tema, pero que era una noticia que ya se venía escuchando y que sus abogados ya le habían informado que sería de esta manera”, informó.

A pesar de estar previamente informado, Farfán se mostró consternado y en desacuerdo con la decisión del tribunal. “El día de hoy le volví a escribir y está totalmente desencajado, consternado, y no puede creer esta resolución (...) pero tengo entendido, por muy buena fuente y personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar. Sé que han mostrado como pruebas algunos videos y también hay testigos”, declaró Lozano en ‘La Noche Habla’.

Primo de Jefferson Farfán, Cristian Martínez Guadalupe sale en libertad luego de 11 meses en prisión. Amor y Fuego

El asesoramiento legal que rodea a la familia del exfutbolista ya estaría preparando la apelación correspondiente, con el objetivo de revertir la resolución y lograr que ‘Cri Cri’ regrese a prisión. “Tengo entendido que esto no se va a quedar así, y ellos van a apelar”, remarcó Lozano, citando el sentir tanto de Farfán como del entorno familiar más cercano.

Primeras declaraciones de ‘Cri Cri’ tras su salida del penal

El impacto del caso no solo se refleja en el entorno mediático sino también en la propia familia de ‘Cri Cri’. Apenas salió del penal de San Juan de Lurigancho, Christian Martínez brindó un escueto pero firme mensaje a los medios: “Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y en su momento, yo voy a declarar”.

El joven, visiblemente conmocionado tras casi un año tras las rejas, evitó dar detalles de su versión, pero dejó claro que en el futuro ofrecerá su testimonio completo.

Su madre, Judith Guadalupe Farfán, celebró efusivamente la resolución que permitió el reencuentro familiar. “De verdad que ha sido bien, bien doloroso tenerlo ahí, siendo él inocente (...). Con toda la emoción de que ya salga, porque se hizo justicia. Once meses encerrado de nada y no es justo”, compartió ante las cámaras.

La esposa de Martínez también se sumó a la alegría, destacando el sufrimiento por el que habían pasado sus hijos y esperando que su esposo pueda ahora retomar la vida familiar que les fue interrumpida.

Mamá de ‘Cri Cri’ celebra su libertad: “Con mi hermana estamos muy bien”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El abogado de ‘Cri Cri’ confirmó que la liberación se dio tras ser absuelto en primera instancia. Sin embargo, aclaró que el proceso podría continuar si se presenta una apelación contra la decisión del tribunal. “En primera instancia es absuelto, inocente. Si hay una apelación, apelarán y si no, bueno, se queda ahí nada más. Claro, inocente de todos los cargos”, señaló en conversación con la prensa.

La disputa familiar entre ‘Cri Cri’ y Jefferson Farfán

Si bien la madre de ‘Cri Cri’ relató que no ha tenido comunicación directa con el futbolista desde la detención de su hijo, sí confirmó el apoyo moral de la madre de Jefferson, su hermana, durante el proceso. “Estoy muy bien con mi hermana. Como hermana he tenido el apoyo moral, bastante apoyo de ella. Él tiene que ver ya la manera de salir adelante por él mismo”, afirmó Judith Guadalupe.

El caso fue seguido también por Magaly Medina, quien en su programa reflexionó sobre el sufrimiento de quienes enfrentan la prisión sintiéndose inocentes.

“Yo entiendo a la gente que, cuando está injustamente en la cárcel, es mucho más doloroso, más penoso y totalmente preocupante estar privado de tu libertad. Yo sé lo que es eso, sé lo que es estar privada de tu libertad cuando sabes que tú dijiste la verdad. Sin embargo, la justicia es así”.

“Voy a descansar con mi familia”: ‘Cri Cri’ tras ser liberado del penal de San Juan de Lurigancho. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora añadió detalles del proceso, después de conocer el testimonio de la madre y revisar junto a su equipo algunos de los elementos probatorios presentados en el caso. “Nosotros, por varias razones, no tocamos el tema, pero sí mi productor y yo repasamos con ella y con sus abogados todas las pruebas. La señora Judith nos contó minuciosamente cada detalle”, señaló Medina.

Aunque ‘Cri Cri’ fue absuelto en primera instancia y ya goza de libertad, el proceso legal aún no ha concluido de manera definitiva. La familia de Jefferson Farfán, disconforme con el fallo, buscará revertir la situación mediante una apelación, según aseguró Tilsa Lozano tras conversar con el exfutbolista.