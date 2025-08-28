Perú

‘Cri Cri’ rompe su silencio tras salir de prisión: “Voy a descansar, estar con mi familia y en su momento, declaré”

El primo de Jefferson Farfán recuperó su libertad después de 11 meses en prisión y aseguró que contará su verdad en su momento

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
“Voy a descansar con mi familia”: ‘Cri Cri’ tras ser liberado del penal de San Juan de Lurigancho. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Después de casi un año de encierro, Christian Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, finalmente recuperó su libertad y rompió el silencio frente a las cámaras. El exfutbolista permaneció 11 meses en el penal de San Juan de Lurigancho, tras haber sido denunciado por una joven de 19 años por presunto abuso sexual.

Su liberación, ocurrida este miércoles 27 de agosto, generó expectativa no solo por lo mediático del caso, sino también por la estrecha relación familiar que mantiene con la ‘Foquita’.

Apenas salió del penal, la prensa lo esperaba para escuchar sus primeras palabras. Con evidente cansancio, pero sereno, el primo del exseleccionado peruano se limitó a dar un breve mensaje que, aunque corto, reflejó el impacto de lo vivido en los últimos meses.

‘Cri Cri’ recupera su libertad
‘Cri Cri’ recupera su libertad tras 11 meses en prisión y promete dar su versión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Christian Guadalupe reafirma ser inocente

Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y en su momento, yo voy a declarar”, expresó mientras abordaba su vehículo junto a su familia. Con esa declaración, ‘Cri Cri’ evitó dar mayores detalles, dejando en claro que, por ahora, lo primordial es recuperar el tiempo perdido junto a sus seres queridos.

Como se sabe, el caso que lo llevó a prisión inició en septiembre de 2024, cuando una denuncia presentada por una joven de 19 años lo señaló como responsable de abuso sexual en una vivienda de La Planicie, en La Molina.

Desde entonces, su vida cambió radicalmente: pasó de ser recordado como el primo cercano de Jefferson Farfán, a ocupar portadas por un proceso judicial que lo mantuvo tras las rejas durante casi un año.

‘Cri Cri’ recupera su libertad
‘Cri Cri’ recupera su libertad tras 11 meses en prisión y promete dar su versión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Durante su estancia en el penal de San Juan de Lurigancho, poco se supo sobre su situación personal. Sus apariciones públicas quedaron reducidas a audiencias judiciales y la cobertura mediática de su caso.

Por eso, sus primeras palabras tras la libertad generaron tanto interés. Aunque no entró en detalles, el hecho de que recalque su inocencia y que prometa dar declaraciones más adelante abre la expectativa de que pronto contará su versión completa de los hechos.

El regreso de ‘Cri Cri’ a la vida en libertad no solo marca un nuevo capítulo en su historia, sino que también despierta interrogantes sobre cómo enfrentará ahora las miradas públicas y la presión mediática.

‘Cri Cri’ recupera su libertad
‘Cri Cri’ recupera su libertad tras 11 meses en prisión y promete dar su versión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Más aún porque su apellido siempre lo vincula directamente con el exdeportista, uno de los futbolistas más queridos y polémicos de los últimos tiempos.

En ese sentido, muchos esperaban un mensaje de la ‘Foquita’ en sus redes sociales, pero hasta el momento Jefferson Farfán se mantiene en silencio, lo cual ha sido interpretado de diversas maneras por sus seguidores: algunos creen que prefiere mantenerse al margen de un tema tan delicado, mientras que otros consideran que podría ser una manera de proteger la intimidad familiar.

La expectativa sobre qué hará o dirá ‘Cri Cri’ en los próximos días sigue creciendo. Si bien aseguró que descansará y pasará tiempo con su familia, también dejó claro que no piensa quedarse callado de manera definitiva. “En su momento, yo voy a declarar”, fueron sus palabras, dejando abierta la posibilidad de una futura entrevista o una versión más detallada de lo que vivió en prisión y sobre el proceso legal que enfrentó.

‘Cri Cri’ recupera su libertad
‘Cri Cri’ recupera su libertad tras 11 meses en prisión y promete dar su versión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Jefferson FarfánChristian GuadalupeCri CriMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Últimas Noticias

La conservación de los bosques en Perú impulsa la lucha contra el cambio climático

El Ministerio del Ambiente promueve proyectos sostenibles que fortalecen la protección de ecosistemas amazónicos y generan beneficios sociales y económicos para comunidades locales mientras el país

La conservación de los bosques

Agricultura familiar en Puno se fortalece con inversión de Midagri en el cultivo de quinua

Más de mil agricultores del altiplano accedieron a nuevas herramientas para optimizar sus procesos de cosecha y poscosecha, con el propósito de incrementar la calidad del grano y asegurar mejores oportunidades comerciales en el extranjero

Agricultura familiar en Puno se

Reconocimiento nacional 2025 impulsará la innovación en empresas de agua y saneamiento, según Otass

La entidad promotora del sector busca difundir experiencias exitosas aplicadas en distintas regiones del país, con el fin de mejorar la gestión de los servicios básicos y asegurar una atención más eficiente a los usuarios

Reconocimiento nacional 2025 impulsará la

La Tinka 27 de agosto: ¿Reventó el pozo histórico de más de S/ 40 millones? Aquí los números y los 94 ganadores del ‘Sí o sí’

Como cada miércoles, se dan a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del sorteo 1224

La Tinka 27 de agosto:

Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025/26 HOY: canal tv online del evento para fase de liga

El máximo certamen de clubes de Europa conocerá los próximos duelos que afrontarán los 36 equipos clasificados en busca de la ‘orejona’. Entérate cómo seguir este evento

Dónde ver el sorteo de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron llevar a juicio al

Pidieron llevar a juicio al hombre en situación de calle que mató a golpes a un comerciante en Flores

Comenzó oficialmente el operativo “Julio Argentino Roca” en la frontera de Salta tras el despliegue de los militares

Establecieron qué sucederá con los feriados trasladables que caen los fines de semana

El Gobierno nacional volvió a prorrogar la intervención de la Casa de Moneda

Oficializaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó que sus tropas

Israel confirmó que sus tropas operan “día y noche en todos los frentes de combate” tras un asalto comando cerca de Damasco

Israel celebró el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos tras una reunión de alto nivel en Washington

Cinco policías bolivianos y un civil fueron arrestados en Chile durante un operativo antidrogas en la frontera

Los flamencos migratorios envejecen más lento que los residentes

Alerta en Occidente: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán como invitados del régimen chino al mayor desfile militar en Beijing

TELESHOW
#VivaElAmor con Fino y Elegante:

#VivaElAmor con Fino y Elegante: “Te burlabas de mí porque era pobre”

Momo Benavides: “¿Por qué tuve una vida jodida?”

A un mes del fallecimiento de la Locomotora Oliveras, su hermano Jesús le dedicó unas palabras: “Hasta el último suspiro”

El divertido desafío al que se sometió Nicolás Occhiato en La Voz Argentina: “Es un peligro aparte”

Silvina Escudero habló de su lucha por convertirse en madre: “Solo conté un embarazo que perdí, pero no fue el único”