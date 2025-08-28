‘Cri Cri’ rompe su silencio tras salir de prisión: “Voy a descansar, estar con mi familia y en su momento, declaré”

“Voy a descansar con mi familia”: ‘Cri Cri’ tras ser liberado del penal de San Juan de Lurigancho. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Después de casi un año de encierro, Christian Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’ y primo de Jefferson Farfán, finalmente recuperó su libertad y rompió el silencio frente a las cámaras. El exfutbolista permaneció 11 meses en el penal de San Juan de Lurigancho, tras haber sido denunciado por una joven de 19 años por presunto abuso sexual.

Su liberación, ocurrida este miércoles 27 de agosto, generó expectativa no solo por lo mediático del caso, sino también por la estrecha relación familiar que mantiene con la ‘Foquita’.

Apenas salió del penal, la prensa lo esperaba para escuchar sus primeras palabras. Con evidente cansancio, pero sereno, el primo del exseleccionado peruano se limitó a dar un breve mensaje que, aunque corto, reflejó el impacto de lo vivido en los últimos meses.

‘Cri Cri’ recupera su libertad tras 11 meses en prisión y promete dar su versión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

Christian Guadalupe reafirma ser inocente

“Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y en su momento, yo voy a declarar”, expresó mientras abordaba su vehículo junto a su familia. Con esa declaración, ‘Cri Cri’ evitó dar mayores detalles, dejando en claro que, por ahora, lo primordial es recuperar el tiempo perdido junto a sus seres queridos.

Como se sabe, el caso que lo llevó a prisión inició en septiembre de 2024, cuando una denuncia presentada por una joven de 19 años lo señaló como responsable de abuso sexual en una vivienda de La Planicie, en La Molina.

Desde entonces, su vida cambió radicalmente: pasó de ser recordado como el primo cercano de Jefferson Farfán, a ocupar portadas por un proceso judicial que lo mantuvo tras las rejas durante casi un año.

Durante su estancia en el penal de San Juan de Lurigancho, poco se supo sobre su situación personal. Sus apariciones públicas quedaron reducidas a audiencias judiciales y la cobertura mediática de su caso.

Por eso, sus primeras palabras tras la libertad generaron tanto interés. Aunque no entró en detalles, el hecho de que recalque su inocencia y que prometa dar declaraciones más adelante abre la expectativa de que pronto contará su versión completa de los hechos.

El regreso de ‘Cri Cri’ a la vida en libertad no solo marca un nuevo capítulo en su historia, sino que también despierta interrogantes sobre cómo enfrentará ahora las miradas públicas y la presión mediática.

Más aún porque su apellido siempre lo vincula directamente con el exdeportista, uno de los futbolistas más queridos y polémicos de los últimos tiempos.

En ese sentido, muchos esperaban un mensaje de la ‘Foquita’ en sus redes sociales, pero hasta el momento Jefferson Farfán se mantiene en silencio, lo cual ha sido interpretado de diversas maneras por sus seguidores: algunos creen que prefiere mantenerse al margen de un tema tan delicado, mientras que otros consideran que podría ser una manera de proteger la intimidad familiar.

La expectativa sobre qué hará o dirá ‘Cri Cri’ en los próximos días sigue creciendo. Si bien aseguró que descansará y pasará tiempo con su familia, también dejó claro que no piensa quedarse callado de manera definitiva. “En su momento, yo voy a declarar”, fueron sus palabras, dejando abierta la posibilidad de una futura entrevista o una versión más detallada de lo que vivió en prisión y sobre el proceso legal que enfrentó.

