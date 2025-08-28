Madre de ‘Cri Cri’ destacó apoyo de la madre de Jefferson Farfán: “No hablo con él, pero con mi hermana estoy bien”

Mamá de ‘Cri Cri’ celebra su libertad: “Con mi hermana estamos muy bien”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La libertad de Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, ha marcado un nuevo capítulo en un caso que durante casi un año mantuvo a su familia en zozobra y bajo la mirada pública. El primo de Jefferson Farfán salió de prisión luego de permanecer once meses y seis días en el penal de San Juan de Lurigancho, tras haber sido acusado de violencia sexual por una joven de 19 años.

Este miércoles, Martínez recuperó la libertad y se declaró inocente, mientras su madre, su esposa y su abogado compartieron testimonios cargados de emoción y esperanza.

Desde muy temprano, doña Judith Guadalupe Farfán, madre de ‘Cri Cri’, aguardaba la salida de su hijo en los exteriores del penal. Conmovida y con la voz entrecortada, celebró que la justicia le diera la razón en primera instancia.

“De verdad que ha sido bien, bien doloroso tenerlo ahí, siendo él inocente, porque yo conversé con él en La Molina. Conversé con él en La Molina el día uno y él me contó todo. Entonces, por eso yo llego a decir en el momento, cuando ya se lo llevan a Ancón, de que yo lo voy a sacar, porque yo ya sabía la verdad. Con toda la emoción de que ya salga, porque se hizo justicia. Once meses encerrado de nada y no es justo”, señaló.

El abogado de Christian Guadalupe también confirmó la decisión judicial que favoreció a su defendido: “En primera instancia es absuelto, inocente”. Cuando un periodista le preguntó qué sigue ahora en el proceso, respondió con claridad:

“Nada, que siga el proceso. Si hay una apelación, apelarán y si no, bueno, se queda ahí nada más. Claro, inocente de todos los cargos”, mencionó al reportero de Magaly Medina.

Esposa de ‘Cri Cri’ se pronuncia

La madre no fue la única en hablar. La esposa de ‘Cri Cri’, con evidente emoción, comentó cómo vivió los instantes previos a reencontrarse con él.

“Claro, feliz. Hace diez minutos ha hablado, ha llorado de alegría. Y bueno, estamos a la espera de su salida, para que vaya a ver a los bebés”, dijo, recordando cuánto esperaban los hijos de Christian este momento.

Entre lágrimas, doña Judith recalcó que siempre creyó en la inocencia de su hijo y que toda la familia sufrió junto a él:

“Como que con él está emocionado, porque él lo dijo desde un principio, que él no había sido, que él nunca hizo lo supuestamente de lo que decían, lo que lo acusaron. Está tranquilo, está feliz porque también se va a encontrar con sus hijos, que han sufrido mucho sus hijos, su suegra, yo, mi hija, todos. Ha sido una pesadilla de once meses y seis días”.

Los cuestionamientos también surgieron hacia la denunciante, pues Judith expresó: “No sé el motivo por el cual esta chica hizo eso. No, no lo sé. Eso es lo que queremos llegar a saber: qué pasó por su mente al hacer eso, ¿no? Hacer ese daño. No solamente le hizo daño a él, le hizo daño a toda la familia”. La esposa, por su parte, fue contundente al señalar: “Mucho, solo sé que está absuelto de todo”.

Mama de ‘Cri Cri’ agradece apoyo incondicional de madre de Jefferson Farfán

Sin embargo, el proceso aún no concluye del todo. Existe la posibilidad de que la decisión sea apelada, aunque por ahora la familia celebra la resolución que lo absuelve en primera instancia.

Un detalle que llamó la atención de la prensa fue el vínculo con Jefferson Farfán. A la pregunta sobre si el exfutbolista de la selección peruana se había comunicado con ellos tras la liberación, la esposa de Christian respondió tajante:

“No. No, no, no, para nada”. Judith también lo aclaró, aunque destacó que sí mantiene contacto con su hermana, la madre de Jefferson, doña Charo.

“No, solamente fue un carro que yo ya se lo devolví. Sí, ya lo devolví. Nosotros no somos materialistas. Yo ya no he conversado nada con él. Mi hermana, estoy bien, como le repito, estoy muy bien con mi hermana. Como hermana he tenido el apoyo moral, bastante apoyo de ella. Él tiene que ver ya la manera de salir adelante por él mismo”, afirmó.

Magaly Medina opina sobre caso ‘Cri cri’

El caso también llegó a los estudios de televisión. Magaly Medina no dudó en dar su opinión en Magaly TV, La Firme, reflexionando sobre la dureza de estar en prisión siendo inocente.

“Yo entiendo a la gente que, cuando está injustamente en la cárcel, es mucho más doloroso, más penoso y totalmente preocupante estar privada de tu libertad. Yo sé lo que es eso, sé lo que es estar privada de tu libertad cuando sabes que tú dijiste la verdad. Sin embargo, la justicia es así. Y ya creo que la historia de alguna forma me ha dado la razón, porque ya se sabe cómo es que se logró encerrarme. Pero de él… no lo sabemos”, comentó.

Además, recordó la lucha de doña Judith: “Creo que todos nos solidarizamos cuando Jefferson Farfán acudió a un puesto de policía a hacer la denuncia junto a la chica de 19 años que denunció a ‘Cri Cri’. La señora emprendió una lucha que nunca dejó, una lucha perseverante para sacar a su hijo de prisión, diciéndole a quien quisiera escucharle, mostrándole todas las investigaciones. Una familia que dependía del trabajo de ‘Cri Cri’, porque nos enteramos de que trabajaba para su primo Jefferson Farfán. Ahora la señora nos cuenta que incluso ha devuelto el carro que Jefferson le regaló. Ellos dicen que lo devolvieron y ahora él está gozando de libertad”.

Magaly también reveló que conoció detalles del caso junto a su equipo: “La señora Judith vino acá al canal. Nosotros, por varias razones, no tocamos el tema, lo tocó otro programa de este canal, donde… pero sí mi productor y yo repasamos con ella y con sus abogados todas las pruebas. La señora Judith nos contó minuciosamente cada detalle, lo que decía la cámara Gesell. Nos lo habló. Eso es una conversación donde pudimos hablar con los abogados y nos formamos una opinión. Y bueno, saludamos que la justicia haya actuado pensando y evaluando bien las pruebas, porque si no hay pruebas que te incriminen en un delito, no hay pruebas. Los análisis, todas las muestras, todo indicaría que él no habría sido el autor de tamaña y horroroso delito”.

De esta forma, tras once meses y seis días en prisión, ‘Cri Cri’ vuelve a la libertad, proclamando su inocencia y sosteniendo a su familia en medio de un proceso que aún podría tener más capítulos judiciales. Lo cierto es que, al menos en esta primera etapa, su madre siente que la justicia le dio la razón y que su hijo ahora podrá reencontrarse con sus hijos, su esposa y con la vida que le arrebataron durante casi un año.

