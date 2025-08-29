Magaly Medina opina sobre la liberación de ‘Cri Cri’ y el desconcierto de Jefferson Farfán: “Él quiere ganar siempre”

Mamá de ‘Cri Cri’ celebra su libertad: “Con mi hermana estamos muy bien”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La excarcelación de Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, desató repercusiones en el espectáculo y la opinión pública. El primo de Jefferson Farfán recuperó su libertad el pasado miércoles tras pasar once meses en el penal de Lurigancho, donde estuvo recluido por una denuncia de violación a una joven de 19 años. El fallo de primera instancia que dispuso su salida generó una ola de reacciones en el entorno familiar y mediático.

En entrevista con el diario Trome, la conductora Magaly Medina fue consultada sobre la situación de Farfán, quien según Tilsa Lozano se habría mostrado “desconcertado” y “desencajado” con la resolución judicial. En el programa “La noche habla”, Lozano aseguró que Farfán contempla apelar el fallo y se encuentra afectado por la decisión que permitió la liberación de su primo.

Respecto a los comentarios sobre la reacción de Jefferson Farfán, Magaly Medina declaró: “Él quiere ganar siempre. Más bien me pregunto, ¿y cómo lo hace?”. La conductora dejó ver que el estado anímico del exfutbolista podría tener relación con su personalidad competitiva y su permanente búsqueda de tener el control en cada situación de su entorno personal y familiar.

Magaly Medina descartó tener a Cri Cri en su set tras liberación.

Consultada también sobre la posibilidad de recibir a Christian Martínez Guadalupe en su set de televisión, Magaly Medina descartó de momento esa opción. “No lo creo, su abogado le aconseja no hablar”, señaló la conductora de TV.

Como se sabe, en casos de procesos judiciales complejos, los abogados siempre usan la estrategia de que sus clientes guarden silencio, mientras se resuelve la situación legal definitiva de los involucrados.

Sobre su propia situación judicial con Farfán, en referencia a la indemnización que debe pagarle por orden de la justicia, Medina aclaró: “No me han dicho nada aún”. El exfutbolista ganó una demanda en la que la conductora fue sentenciada a abonar 300 mil soles. En conversación con Infobae Perú, la comunicadora indicó que no se quedaría de brazos cruzados al creer injusta la medida.

Cri Cri fue puesto en libertad

Christian Martínez Guadalupe , conocido como Cri Cri, expresó su alivio y agradecimiento tras su liberación. En declaraciones a la prensa, afirmó: “En su momento voy a declarar, estoy muy cansado. Me voy a casa, con mi familia, y le agradezco a mi viejita (doña Judith Guadalupe) por estar siempre conmigo”.

La madre de Martínez también comentó que la madre de Jefferson Farfán le brindó respaldo moral durante el proceso judicial, resaltando la unidad familiar en momentos adversos. “Con mi hermana todo bien, yo voy a ver a mi mamá porque ambas la cuidamos. Ella me ha dado su apoyo moral”, indicó.

‘Cri Cri’ recupera su libertad tras 11 meses en prisión y promete dar su versión. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme.

La señora Judith Guadalupe detalló además que, pese al lazo cercano con Farfán, el automóvil que el exfutbolista le obsequió a su primo fue devuelto. “No somos materialistas”, puntualizó, sugiriendo que los apoyos dentro de la familia han sido más de carácter afectivo que material.

El caso de Christian Martínez Guadalupe y su liberación continúan en debate, ya que el proceso judicial no se encuentra cerrado y el entorno de Jefferson Farfán no descarta recurrir a instancias superiores, según indicó Tilsa Lozano.

Esposa de ‘Cri Cri’ tras su liberación: “Nunca lo abandoné”

Luego de once meses privado de su libertad en el penal de Lurigancho, Christian Martínez Guadalupe regresó a casa y generó profundo alivio en su entorno. Su esposa, Fabiola, habló para “América Hoy” y compartió la íntima reacción familiar tras recibir la noticia de su libertad.

“Muy feliz y él también ha estallado de alegría. Hemos gritado, hemos llorado. Mi hijita es la que más ha extrañado a su papá. Nunca lo he abandonado, no lo iba a hacer tampoco”, expresó conmovida. Fabiola relató cómo la expectativa del regreso marcó la rutina del hogar: “Desde que supo que su papá salía, no dejó de sonreír. Él ha llorado de alegría al saber que volvería a abrazar a sus bebés”.

La ausencia de Martínez golpeó a sus hijas y a toda la familia. “Ha sido una pesadilla de once meses y seis días. Todos sufrimos junto a él, sus hijos, yo, su madre, toda la familia. Nos aferramos a la fe y al amor”, afirmó Fabiola.

