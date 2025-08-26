Gisela Valcárcel acusa de maltrato al CEO de América TV: “Todos merecemos respeto”

La reconocida presentadora peruana sorprendió al revelar detalles del veto que sufrió en el canal, cuestionando abiertamente a los responsables y dejando en el aire dudas sobre el manejo interno de la televisora (Latina)

El martes 26 de agosto estaba programada la reaparición televisiva de Gisela Valcárcel en el set de 'América Hoy’. La noticia había generado gran expectativa entre el público y en redes sociales, pues significaba el regreso de la llamada ‘Diva de la Televisión’ a la pantalla chica después de varios años de ausencia. Sin embargo, lo que parecía un retorno triunfal terminó convertido en un escándalo mediático.

Valcárcel, a través de sus redes sociales, informó que no pudo ingresar a las instalaciones de América Televisión por orden directa de la gerencia. Según relató, la medida vino del propio CEO del canal, Fernando Muñiz, lo que detonó un conflicto que terminó con la salida inmediata del programa matutino de la parrilla.

Gisela Valcárcel y su mensaje en redes sociales

Horas después, en sus historias de Instagram, Gisela escribió un mensaje con una imagen donde apareció en los exteriores de las instalaciones de GV Producciones, su empresa ubicada en San Isidro.

“Un día que empecé con la ilusión de estar en el set de América Hoy, pero la vida me tenía sorpresas, como pueden ver en mi publicación de hoy”, señaló.

Más adelante, apuntó directamente contra el máximo ejecutivo del canal. “Rescato el apoyo que estoy recibiendo, se trata de UN CEO que se equivoca y maltrata… pero también se trata de hacernos respetar, seas hombre, mujer, aquí no importa el género, todos merecemos respeto. Muchas gracias, escribió, en alusión a Muñiz.

Gisela Valcárcel acusa de maltrato al CEO de América TV

Programación de ‘América Hoy’ fue interrumpida

De acuerdo con Valcárcel, su productor Amando Tafur le informó que tenía prohibido ingresar al canal. La disposición habría llegado desde la alta gerencia.

“Has dado una orden y has dicho que estoy prohibida de ingresar.Lo podrás aclarar y podré escucharte, pero creo que no, que desde tu lugar tan alto no vas a querer descender”, expresó en una transmisión en vivo, dirigiéndose al CEO de América TV.

La medida frustró su anunciada presencia y dejó al programa sin rumbo definido. Mientras tanto, en pantalla, ‘América Hoy’ continuaba con reportajes y enlaces, aunque sin la participación de sus conductores habituales.

Los minutos finales de la transmisión del martes fueron inusuales. El magazine inició con normalidad, pero en el segundo bloque el ritmo cambió abruptamente. Los conductores Edson Dávila, Janet Barboza, Valeria Piazza y Dorita Orbegoso desaparecieron de la pantalla, y el ingreso del invitado Rafael Cardozo quedó cancelado.

El corte abrupto dejó en evidencia que algo ocurría tras bambalinas. Fue la propia Gisela quien aclaró lo sucedido en sus redes: “América Hoy deja de salir por América Televisión y mis abogados tendrán que arreglar eso”.

Gisela Valcárcel anuncia el fin de 'América Hoy' por América Televisión. TikTok @vallaboom

¿Qué pasará con América Hoy?

Valcárcel explicó que la medida contra GV Producciones condena automáticamente la continuidad del programa. “La productora del programa fue prohibida de ingresar a las instalaciones de América Televisión. Si la productora no puede ingresar, por supuesto que el programa no se puede dar”, señaló.

La empresaria también lamentó las consecuencias laborales para su equipo. “Hoy mi equipo se va conmigo”, aseguró, resaltando que no piensa abandonar a los trabajadores que la acompañan.

El enfrentamiento promete trasladarse al terreno judicial. La conductora ya adelantó que tomará medidas legales contra América TV. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, manifestó.

En su transmisión, también lanzó una advertencia personal al CEO: “No creas que estoy sola y sé quién está a tu costado, sé quién es la mujer que está a tu costado viendo este en vivo”.

¿Qué pasará con América Hoy luego del conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV?

El posible trasfondo de la salida de Valcárcel

La polémica ocurre en paralelo al lanzamiento de GV Play, el canal digital de Gisela Valcárcel en YouTube. El proyecto, que debuta el miércoles 27 de agosto con el programa ‘Mostritos y Pirañas’, ha sido interpretado como una competencia directa contra América TV.

Según trascendió, el directorio del canal habría mostrado su molestia por esta iniciativa, lo que podría haber motivado la decisión de restringir el ingreso de GV Producciones a sus instalaciones.

El programa digital se emitirá de lunes a viernes a las 9:30 a.m. y contará con la conducción de Mauricio Aguirre y José Miguel Hidalgo. Con este proyecto, Valcárcel busca adaptarse al consumo digital y posicionarse en el ecosistema multiplataforma.

El estreno de GV Play coincide con un momento de transición en la televisión peruana. La audiencia migra hacia plataformas de streaming y contenidos en redes sociales, lo que obliga a los productores a replantear formatos y estrategias.

En ese contexto, la decisión de América TV de marginar a una de sus figuras históricas abre un debate sobre la relación entre televisión tradicional y nuevos medios. Para Gisela Valcárcel, el reto ahora será consolidar su presencia en el mundo digital y mantener su vigencia en un escenario cada vez más competitivo.

Gisela Valcárcel lanza su propio canal digital.