La incertidumbre predomina en torno al futuro de América Hoy después del abrupto conflicto protagonizado por Gisela Valcárcel y la directiva de América TV. El martes 26 de agosto, la empresaria y figura televisiva había sido anunciada para reaparecer en el set del programa marcando así su regreso a la televisión tras varios años de ausencia. La convocatoria generó expectativas tanto en redes sociales como entre los seguidores del magazine matutino, pero la visita terminó siendo frustrada tras una controvertida decisión de la administración del canal.

El episodio tuvo un giro cuando, según comunicó Valcárcel en una transmisión en vivo, su productor le advirtió que no podía ingresar a las instalaciones, cumpliendo una orden directa de la alta gerencia.

“Haz dado una orden y has dicho que estoy prohibida de ingresar. Lo podrás aclarar y podré escucharte, pero creo que no, que desde tu lugar tan alto no vas a querer descender”, manifestó la dueña de GV Producciones en referencia directa a Fernando Muñiz, CEO de América TV.

¿Qué pasará con América Hoy luego del conflicto entre Gisela Valcárcel y América TV?

Con esta acción, la presencia de Valcárcel quedó descartada y el anuncio de su regreso se esfumó en cuestión de minutos, mientras el programa continuaba en pantalla con reportajes y enlaces que se extendieron, sin regreso al aire de los conductores ni explicación clara a la audiencia.

Los minutos finales de la transmisión resultaron atípicos: el magazine avanzó con normalidad hasta entrado el segundo bloque, cuando el ritmo habitual se interrumpió y los presentadores Edson Dávila, Janet Barboza, Valeria Piazza y la invitada Dorita Orbegoso desaparecieron del aire. Incluso el ingreso del otro invitado programado, Rafael Cardozo, quedó suspendido. El corte abrupto del programa dejó en evidencia el trasfondo no resuelto y fue la propia Valcárcel quien salió a dar respuestas públicas mientras el canal optaba por el silencio.

“América Hoy deja de salir por América Televisión y mis abogados tendrán que arreglar eso”, reiteró Valcárcel en un mensaje a través de sus redes sociales. Insistió en que la decisión de excluir su productora condena automáticamente la continuidad del programa en la pantalla de canal 4.

“La productora del programa fue prohibida de ingresar a las instalaciones de América Televisión. Si la productora no puede ingresar a las instalaciones, por supuesto que el programa no se puede dar”, insistió la empresaria, quien lamentó también el impacto que esto tendrá en su equipo: “Hoy mi equipo se va conmigo”.

El conflicto plantea un escenario inédito para uno de los programas matinales con mayor presencia en el horario, al dejar vacante el espacio y a su staff frente a la incertidumbre sobre próximas decisiones. No hay, hasta el momento, declaraciones de los conductores ni de la directiva del canal sobre el destino de la franja matinal ni sobre posibles reemplazos o reestructuraciones.

El único pronunciamiento oficial hasta ahora es el de Gisela Valcárcel, quien comunicó que tomará acciones legales y dejó en claro que la disputa ya ingresó a un terreno judicial. Sin embargo, se sabe que el nombre de ‘América Hoy’ le pertenece a América TV por lo que podría seguir al aire.

¿Se irá a digital?

La polémica se da a solo horas del lanzamiento de GV Play, el canal digital de Valcárcel, que debutará este miércoles 27 de agosto con un programa de formato informativo producido y transmitido fuera del alcance del canal 4 tradicional. La empresaria apuesta así por una nueva ventana en el streaming, en un contexto donde no descarta llevar “América Hoy” o reinventar su propuesta con el mismo equipo en escenarios alternativos.

El futuro de América Hoy queda así envuelto en una pregunta sin respuesta inmediata: si el formato será recuperado para otra señal, si migrará a la plataforma digital de su creadora, o si, por primera vez en años, desaparecerá totalmente de la televisión peruana. Lo que sí es claro es que, tras el enfrentamiento, el vínculo entre Gisela Valcárcel y América TV atraviesa su período más crítico.

Tula Rodríguez podría ser la conductora

Luego de las especulaciones y la confirmación de que el programa continúa porque el nombre le pertenece al canal, se dio a conocer una información de que habrían buscado la presencia de Tula Rodríguez como conductora, pese a la conocida enemistad entre ella y Gisela Valcárcel.

Fue Kurt Villavicencio quien dio a conocer esta información, explicando que Rodríguez si estaba entre las figuras posibles para reemplazar al equipo de Ethel Pozo. “Se habla de que mañana (27 de agosto) el programa América Hoy saldría al aire de todas maneras, ya producido por América TV. Justo me mencionaban también que querían jalarse a Tula Rodríguez, pero me acaban de escribir que Tula mañana graba su programa que se emite los fines de semana en canal 7”, explicó el presentador de espectáculos.

