Gisela Valcárcel fue impedida de entrar a América TV y saca del aire a América Hoy: "Esto va a quedar como lección"

La dueña de GV Producciones arremetió contra el CEO del canal y afirmó que no se quedará de brazos cruzados

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

La mañana del martes 26 de agosto, Gisela Valcárcel protagonizó un episodio inusual al realizar una transmisión en vivo desde Instagram, luego de que se le prohibiera el ingreso a América TV, canal donde su empresa, GV Producciones, mantiene al aire el programa América Hoy desde hace varios años. Aunque Valcárcel ya no figura como conductora ni rostro del canal, su compañía sigue a cargo de uno de los principales espacios de la mañana en televisión peruana.

En su mensaje, Valcárcel relató cómo recibió la noticia de la restricción apenas llegó a las instalaciones. “El directorio prohibió mi ingreso. Así es como hoy iba a presentarme en América Hoy de América TV. Cuando estoy llegando, mi productor me dice: ‘Gise, escúchame. Es que como el otro día hablaste de que ibas a lanzar un programa digital, la gente de América lo ha tomado a mal’”, contó durante la transmisión.

La empresaria no ocultó su sorpresa y malestar ante la decisión, sobre todo considerando la relación contractual que mantiene su productora con el canal.

A lo largo del en vivo, Valcárcel dirigió sus críticas directamente contra Fernando Muñiz, CEO de la televisora, y responsabilizó a la dirección por lo ocurrido.

“Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó y sabes, Fernando, voy donde mi abogado a revisar esto también”, declaró, dejando entrever una posible escalada legal por el conflicto.

También apuntó a otras personas asociadas a la administración del canal: “No creas que estoy sola y sé quién está a tu costado, sé quién es la mujer que está a tu costado viendo este en vivo”.

La conductora expresó su pesar por los equipos involucrados y definió el manejo de la crisis como un error de visión sobre cómo liderar una organización. “Lo lamento por ustedes. Cuando llegaste, Fernando, acá te dije: yo te voy a mostrar lo que tú quieras cuando tú quieras, cómo piensa el peruano, porque una cosa es dirigir una compañía en la cual pasan cosas y otra dirigir humanos”, señaló frente a sus seguidores.

En otra parte de su descargo, lanzó una advertencia mediática: “Tengo prensa y voy a contar lo que tenga que contar a la prensa, porque tú tienes un canal, pero yo tengo un país que me quiere”.

Finalmente, cerró el mensaje con una reflexión dirigida a la cúpula de la televisora: “Tú tienes un canal y espero que te vaya bien, pero creo que esto te va a quedar como lección a quien le metes tus balas y tú puedes contar todo el directorio”.

La confrontación pública intensificó la tensión entre GV Producciones, propietaria de América Hoy, y la directiva de América TV, dejando en suspenso el futuro inmediato del programa y abriendo interrogantes sobre la continuidad del espacio en la parrilla del canal. La situación puso en evidencia la compleja relación entre el canal y la empresaria, quien ha marcado una impronta en la televisión local tanto frente a cámaras como desde la gestión de contenidos.

Ethel Pozo no apareció en ‘América Hoy’

Desde el inicio de la emisión del programa, evidenciaron la ausencia de Ethel Pozo en el programa. La hija de Gisela Valcárcel no se presentó en esta ocasión, sin embargo, su ausencia no se debe a problemas de su madre, sino porque su hija inició sus estudios en el extranjero y viajó con ella, tal como lo mostró en sus redes sociales.

Pero, respecto al problema de la popular ‘Diva de la TV’, aun no se ha pronunciado y se espera lo haga en las próximas horas.

