Gisela Valcárcel apuesta por el streaming y lanza GV Play, su canal digital: 'Mostritos y Pirañas' será su primer programa en YouTube

La productora inicia una nueva etapa en el entorno digital con el estreno de GV Play y presenta un reality news en vivo que abordará la actualidad peruana desde una perspectiva ágil e interactiva

Gisela Valcárcel da un paso estratégico en su carrera y apuesta por el streaming con el lanzamiento de GV Play, su canal digital oficial en YouTube. A partir de este miércoles 27, la plataforma servirá como vitrina para “Mostritos y Pirañas”, un reality news en vivo que se presenta como la nueva apuesta informativa y de entretenimiento de GV Producciones, orientada a las audiencias digitales que buscan análisis sin filtros de la actualidad nacional.

El arribo de Gisela Valcárcel al entorno digital ocurre en un contexto de transformación sostenida de los consumos mediáticos en el Perú y la región. La televisión tradicional, que históricamente ha sido el terreno natural para los formatos de Valcárcel —con éxitos como “El Gran Show”, “La Gran Estrella” y “Gisela, el Gran Show”—, cede espacio ante los nuevos hábitos ligados al streaming, las redes sociales y las transmisiones en vivo. Siguiendo esta tendencia, la productora adapta su sello al lenguaje dinámico y participativo de YouTube, en una apuesta por diversificar su audiencia y marcar territorio en la competencia multiplataforma.

Gisela Valcárcel apuesta por el mundo digital.

Primero programa de GV Play

GV Play debuta con “Mostritos y Pirañas”, programa que será emitido en vivo de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana. El formato promete desmarcarse de los enfoques convencionales del periodismo televisivo, apostando por una conversación directa, sin adornos ni discursos formales, en la que distintas voces analizarán los hechos más relevantes del día. La idea central, detallada por los responsables de la producción, es entregar a la audiencia un espacio “ágil, directo y sin floro”, capaz de exceder la superficie de la noticia y buscar el trasfondo de cada acontecimiento nacional.

El panel principal contará con la conducción de Mauricio Aguirre, experimentado periodista que, luego de más de 40 años en la televisión local dirigiendo formatos como “Cuarto Poder” y “Punto Final”, asume por primera vez el reto de liderar frente a cámaras un espacio enfocado en la coyuntura. Lo acompañará el periodista e investigador José Miguel Hidalgo, encargado de aportar análisis y contrastes desde la investigación periodística. Según han informado los promotores del proyecto, el espacio buscará invitar permanentemente nuevas voces y puntos de vista con especialistas, columnistas y figuras del ámbito nacional.

Gisela Valcárcel lanza su propio canal digital.

Soy una convencida de que el conocimiento debe estar al alcance de todos. El análisis de la noticia, el porqué de lo que ocurre y lo que hay detrás, es algo que siempre me he preguntado. Por eso, producir un programa que considero un aporte para todos, me entusiasma profundamente”, declaró Gisela Valcárcel respecto a la llegada de su productora a la era del streaming.

Por su parte, Mauricio Aguirre expresó el interés profesional que le representa conducir un formato con estas características ante la inmediatez de las audiencias digitales: “¿Acaso pensaron que me habían sacado del juego? Mostritos y Pirañas se viene con todo lo que está pasando, sin floro. Voy a estar a cargo de este programa y muy pronto el público verá un formato distinto, hecho para analizar sin maquillajes lo que realmente ocurre en el país”.

La producción del nuevo canal, según indicó GV Producciones, se enfocará en aprovechar las ventajas que ofrece la transmisión digital, promoviendo la interacción constante en tiempo real con usuarios, y abriendo la posibilidad a que los temas y preguntas del público orienten parte de las discusiones diarias. Este enfoque responde a la tendencia global de hacer partícipe a la audiencia más allá del rol tradicional del espectador pasivo.

El lanzamiento de GV Play marca, además, una renovación para el equipo de Gisela Valcárcel y su proyección hacia públicos más jóvenes y conectados. En un entorno donde los creadores de contenido digital y los formatos periodísticos alternativos crecen sostenidamente, la productora busca reposicionar su marca e integrarse en la competencia por captar la atención de una audiencia que cada vez consume menos televisión abierta y migra al universo on demand y de contenido bajo demanda.

Producción y equipo técnico renovado

Desde el lado técnico y de producción, GV Producciones ha destacado la inversión en equipamiento y formatos pensados para el entorno digital, con gráficos adaptados, planificación editorial flexible y énfasis en la inmediatez de noticias y opiniones. Parte del atractivo de “Mostritos y Pirañas” será la frescura de sus intercambios, la posibilidad de responder al instante a nuevos hechos y el marco abierto para sumar nuevas voces en la discusión diaria.

El debut de “Mostritos y Pirañas” en GV Play representa, así, el inicio de una nueva etapa para la productora y para la propia Valcárcel, que deja claro su interés por sumarse de lleno al universo del streaming.

Gisela Valcárcel lanza su propio canal digital.

