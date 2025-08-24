Ruge el dragón peruano: exportaciones de pitahaya conquistan Europa y superan los US$1,6 millones en los primeros 6 meses del año

La pitahaya peruana consolida su presencia internacional con un crecimiento del 71% en exportaciones durante el primer semestre de 2025.

La pitahaya peruana, conocida internacionalmente como fruta del dragón, ha consolidado durante el primer semestre de 2025 un crecimiento sobresaliente en el comercio exterior del país. Según datos de la consultora Fluctuante, entre enero y junio las exportaciones de este fruto superaron los 1,6 millones de dólares, equivalentes a 693 toneladas enviadas.

Este desempeño representa un incremento de 19% en valor FOB y un 71% más en volumen respecto al mismo periodo del año anterior, marcando así un hito para este producto emergente del portafolio agrícola nacional. A pesar del avance, el precio promedio se contrajo en un 30%, situándose en 2,25 dólares por kilogramo, algo que no ha desalentado el dinamismo exportador.

Pitahaya peruana rompe récords de exportación en 2025

Este éxito posiciona a la pitahaya peruana en una ruta similar a la que recorrió el arándano, otro cultivo que experimentó una rápida expansión tras superar su limitada producción inicial. El sector apunta a consolidar a la fruta del dragón como nueva embajadora del agro nacional en los mercados internacionales.

Para lograrlo, será clave superar desafíos como la ausencia de protocolos fitosanitarios con Estados Unidos y varios países asiáticos, lo que limita el acceso a plazas estratégicas. También se identifican retos logísticos e infraestructurales en la cadena de frío y transporte, además de la necesidad de una estrategia comercial bien articulada entre empresas exportadoras y el Estado, aspectos considerados fundamentales para sostener el crecimiento y aprovechar su potencial.

El precio promedio de la pitahaya peruana cae un 30%, pero el impulso exportador se mantiene fuerte.

La pitahaya, originaria de América Central y del Sur, se destaca por su piel vibrante de tonos rojizos o amarillos, su pulpa blanca o roja salpicada de semillas negras, y por ser fuente de vitaminas y antioxidantes.

Su sabor refrescante y suave la ha convertido en un producto cada vez más valorado por consumidores internacionales y chefs, quienes la aprovechan tanto en platos frescos como en bebidas exóticas. Los beneficios saludables, la versatilidad para la gastronomía, y la tendencia global hacia alimentos funcionales han incidido en el auge de su demanda.

Camposol lidera exportaciones de pitahaya con crecimiento del 63%

Perú ha visto cómo el cultivo de pitahaya se expande en la costa norte y zonas tropicales, beneficiando a pequeños y medianos productores, además de atraer inversiones para la tecnificación del campo. El país aspira a multiplicar su impacto en el sector agrícola, si logra sortear las barreras normativas y sanitarias que aún la restringen.

El éxito exportador de la pitahaya peruana no es resultado de un solo actor. El último semestre mostró un escenario de alta competencia con 27 empresas registrando envíos de la fruta del dragón al mercado internacional. Liderando la lista se encuentra Camposol, que exportó 373 toneladas, marcando un crecimiento del 63% y consolidando a Europa como su principal mercado.

El sector agroexportador peruano crece un 25% en 2025, con Estados Unidos y Europa como principales mercados.

En segundo lugar, Agroindustria Baleno exportó 92 toneladas, reflejando un crecimiento del 199% y liderando la innovación con la introducción de luces LED para inducir la floración fuera de temporada. Fruitxchange siguió con 63 toneladas, logrando un incremento del 173% gracias a operaciones en España, Países Bajos y Alemania.

Otras firmas destacadas son Titan Fruit Import & Export, Dragon Fruit Export y Organic Peruvian Foods, esta última con un crecimiento exponencial de 932% en volumen enviado. Completan el grupo empresas como Epic Farms, Grupo Campo Agro, Inka Green y Pronatur, todas contribuyendo al avance del sector.

Pitahaya peruana sigue la ruta del arándano en agroexportación

Respecto a los mercados de destino, las exportaciones de pitahaya peruana llegan principalmente a países europeos, como España, Países Bajos, Alemania, Francia y el Reino Unido, conformando una red de clientes diversificados cada vez más exigentes en calidad y transparencia. España y Alemania han ganado peso, motivados por la tendencia de consumo saludable y la búsqueda de productos diferenciados.

Más allá de la pitahaya, el sector agroexportador peruano alcanzó los 5.350 millones de dólares entre enero y junio de 2025, un crecimiento del 25% frente al mismo periodo del año anterior. Estados Unidos lidera el ranking de destinos al absorber el 31% de las exportaciones, con productos estrella como uvas, arándanos y cacao.

Países Bajos ocupa la segunda posición con el 15% del total, funcionando como hub de reexportación en Europa y destacando la demanda de paltas, cacao y mangos. España, en tercer lugar, representa un mercado clave para palta, cacao y espárrago, mientras que Chile figura como el cuarto destino, favorecido por la vecindad y la complementariedad estacional.