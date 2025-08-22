Perú

Perú empezará a cultivar cáñamo, variedad del cannabis con el principio de la marihuana, con aval de su Gobierno: los detalles

El país estaría buscando acceder a un mercado que se estima en más de US$15.260 millones para 2027

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
Un análisis resalta que la
Un análisis resalta que la geografía y el clima de Perú favorecen el desarrollo del cáñamo, una planta que requiere menos agua y pesticidas, representando una alternativa rentable y ecológica para la agricultura.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que establece el reglamento de la Ley N° 32195, la normativa que regula el desarrollo agrícola del cáñamo para fines industriales en el país. La resolución fue firmada por el titular del sector, Ángel Manuel Manero Campos.

El cáñamo es una variedad del género cannabis cultivada por sus fibras y semillas, usadas en la producción de textiles, papel, aceites o alimentos. A diferencia de la marihuana, el cáñamo contiene porcentajes muy bajos de THC, el principal compuesto psicoactivo de la planta.

Tanto el cáñamo como la marihuana proceden de la especie Cannabis sativa, pero se diferencian en sus usos, su manejo agronómico y su composición química. El cáñamo industrial, al contener bajo THC, no produce efectos psicoactivos y su uso está orientado a aplicaciones industriales y alimentarias.

Perú aprueba ley para impulsar la industrialización del cáñamo

La publicación del proyecto de reglamento y sus anexos estará disponible en la sede digital del MIDAGRI durante noventa días calendario, plazo que empieza el siguiente día hábil tras la publicación oficial en El Peruano.

En ese periodo, ciudadanos, instituciones privadas y entidades públicas podrán remitir comentarios y sugerencias por medios digitales o de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en Jesús María, Lima. El objetivo es incentivar una amplia consulta pública y garantizar la recepción de diversos aportes antes de la aprobación definitiva.

De acuerdo con el articulado difundido por MIDAGRI, el reglamento busca regular la producción, elaboración y comercialización del cáñamo y sus derivados con destino únicamente industrial, lo que excluye su uso recreativo y psicotrópico.

La Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología fue designada como la encargada de consolidar y analizar todas las observaciones recibidas. La normativa se dirige a personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, implicadas en la cadena productiva y comercial vinculada al cáñamo industrial.

Un análisis de ESAN indica
Un análisis de ESAN indica que la diversidad geográfica y climática del Perú facilita el cultivo sostenible del cáñamo, que requiere menos agua y pesticidas que otros cultivos industriales.

MIDAGRI inicia consulta pública sobre reglamento del cáñamo industrial

El 5 de junio de 2024, el Congreso de la República aprobó una ley que fomenta la industrialización del cáñamo en Perú, marcando un hito al establecer un marco regulatorio favorable para el cultivo, procesamiento y comercialización de esta planta. La legislación diferencia claramente el cáñamo industrial de la marihuana y elimina las barreras legales que habían limitado su desarrollo.

De acuerdo con un análsis de ESAN, el territorio peruano, con su variada geografía y diversidad de climas, ofrece condiciones óptimas para el cultivo sostenible del cáñamo. Esta planta requiere menos agua y pesticidas que otros cultivos industriales, lo que la hace adecuada para regiones con escasez hídrica o suelos degradados. El cáñamo representa una alternativa rentable y ambientalmente responsable para la agricultura nacional.

La nueva normativa sitúa al Perú en una posición privilegiada para aprovechar el crecimiento del mercado global de cáñamo industrial, estimado en US$15.260 millones para el 2027, según la casa de estudios. De esta manera, el país andino tiene el potencial de convertirse en líder regional en producción, transformación y exportación de productos de cáñamo, con impacto en sectores como agricultura, construcción y energía.

Temas Relacionados

cañamoMIDAGRImarihuanaMinisterio de Desarrollo Agrario y Riegoagriculturacannabisperu-economia

Últimas Noticias

Desmantelan un vehículo dentro de estacionamiento de Makro: auto tuvo que ser retirado en una grúa

Una familia resultó perjudicada luego de que ladrones sustrajeran autopartes y pertenencias personales en un estacionamiento con vigilancia

Desmantelan un vehículo dentro de

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 24 de agosto

Además del precio promedio de las gasolinas en la capital peruana, checa los costos más bajos

Conoce dónde están las gasolineras

Petroperú: Fitch reafirma calificación pese a liquidez renuente y plantea más respaldo estatal por su “importancia estratégica”

Fitch advierte que Petroperú no subirá su calificación ‘CCC+’ mientras el Estado peruano no implemente un respaldo financiero más sólido que corrija su estructura de capital

Petroperú: Fitch reafirma calificación pese

Términos de intercambio: el valor de las exportaciones de Perú no deja de crecer y el país anota un nuevo récord, anuncia el BCR

El análisis del máximo ente emisor coincide con el de Moody’s, que estima que el Perú logrará el segundo crecimiento más alto de América Latina en 2025. ¿Qué está moviendo la aguja?

Términos de intercambio: el valor

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

‘Cremas’ y ‘blanquiazules’ necesitan una victoria para seguir en la parte de arriba de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Sigue todas las incidencias del duelo en el estadio Monumental

Universitario vs Alianza Lima EN
ÚLTIMAS NOTICIAS
Media Maratón de Buenos Aires:

Media Maratón de Buenos Aires: el ugandés Jacob Kiplimo rompió el récord y ganó la tradicional competencia

Clima primaveral en el AMBA y alertas por lluvias para ocho provincias: el pronóstico del tiempo para el resto de la semana

Tiene 13 años, la filmaron con un mayor de edad y está desaparecida: intensificaron la búsqueda de Yenifer Florentín

Paro de controladores aéreos: se espera otra jornada complicada con demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país

Detuvieron a un prófugo y le restringieron el ingreso a tres personas en la previa de Los Pumas contra los All Blacks

INFOBAE AMÉRICA
Crece la crisis política en

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

Un ex cura uruguayo denunciado por abuso sexual a 30 niños en Bolivia lleva 17 años oculto en su casa en Salto

Olguita Acuña, la cantautora nicaragüense que utiliza la música para denunciar al régimen de Ortega desde el exilio

De canciones dispersas a símbolo patrio: la larga historia del Himno Nacional del Ecuador

Un dron derribado desató un incendio en la central nuclear de Kursk en el oeste de Rusia

TELESHOW
Litto Nebbia celebra los 50

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”

La foto con la que Cazzu anunció su regreso a Only Fans: “Estoy de vuelta”

La dama de rojo: Mirtha Legrand volvió a apostar al color favorito de la temporada

Marixa Balli confirmó que tiene una relación, a pesar de no estar enamorada: “No tengo ganas de pertenecer a alguien”

Mirtha Legrand contra Gimena Accardi: “Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo”