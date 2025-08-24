Desmantelan un vehículo dentro de estacionamiento de Makro: auto tuvo que ser retirado en una grúa

Una mujer denunció que fue víctima de delincuentes en San Juan de Lurigancho, luego de que su vehículo fuera desmantelado en el estacionamiento de una conocida cadena de tiendas. El robo ocurrió en cuestión de minutos, a pesar de la presencia de personal de seguridad en el lugar. La propietaria descubrió que las principales autopartes y pertenencias personales habían sido sustraídas, y debió recurrir a una grúa para retirar lo que quedaba del auto.

Robo exprés en plena tarde

La afectada relató a 24 Horas Noticias que todo sucedió aproximadamente a las seis y veinte de la tarde, después de detenerse brevemente para realizar compras en la sucursal de Makro ubicada en San Juan de Lurigancho. Indicó que el tiempo transcurrido fue de alrededor de veinte minutos y que al regresar no pudo abrir la puerta de su vehículo, pues la cerradura ya no funcionaba.

Al ingresar por el lado del copiloto, se encontró con el interior completamente vacío: “El carro estaba destrozado por dentro, se llevaron el sistema eléctrico, la computadora del carro, el sistema del aire acondicionado y la mochila con mi laptop de trabajo,” detalló la propietaria.

Desmantelan un vehículo dentro de estacionamiento en Makro: auto tuvo que ser retirado en una grúa - 24 Horas Noticias

Otra empresa gestiona el estacionamiento

Al presentar el reclamo al personal de Makro, la víctima recibió la respuesta de que la empresa no asume responsabilidad alguna por daños o robos en el estacionamiento, ya que la gestión de este espacio corresponde a una compañía operadora diferente.

“Lo primero que me dicen es que ellos no son responsables del estacionamiento porque está encargado a otra compañía operadora,” explicó la agraviada. Además, informó que en un principio no tuvo acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, lo que dificulta identificar a los responsables.

El caso puso en evidencia la falta de resguardo efectivo, ya que el ingreso al estacionamiento está supuestamente restringido y vigilado por agentes y cámaras de videovigilancia.

Pérdidas materiales y personales

La víctima estimó el monto robado en aproximadamente 25 mil soles, incluyendo las autopartes, dispositivos electrónicos y pertenencias personales. En el inventario sustraído constan dos laptops, dos teléfonos celulares, su cartera de trabajo y la computadora del auto, entre otros componentes.

“Mi carro es mi herramienta de trabajo, con eso me movilizo todos los días. Lo necesito para mis actividades diarias,” declaró, remarcando el impacto directo que le genera la pérdida. El daño no solo atentó contra su patrimonio, sino también contra su capacidad de generar ingresos.

Reclamo de acciones y pedido de seguridad

La propietaria exigió a la empresa una explicación y una revisión exhaustiva del caso. Consideró fundamental que se establezcan medidas de seguridad reales para proteger a quienes dejan sus vehículos en estos establecimientos, dado el flujo de clientes y el expendio de productos en grandes volúmenes.

“Así como en veinte minutos desmantelaron mi carro, cuántos autos más pueden correr la misma suerte. No nos sentimos seguros. Venimos a comprar pensando que el estacionamiento tiene resguardo y terminamos enfrentando estos hechos,” sostuvo.

Al cierre de esta nota de 24 Horas, la empresa Makro no ha emitido comunicado oficial sobre lo sucedido.