Perú

Siguen los atentados a mano armada: colombiano y peruanos continúan siendo atacados con pistolas en Lima

Una de las víctimas fue un extranjero que se encontraba conversando con la persona que luego le disparó. El hecho ocurrió en San Juan de Lurigancho

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Balean a ciudadano colombiano en obra de construcción de San Juan de Lurigancho | América TV

Los atentados continúan en Lima Metropolitana. Un ciudadano colombiano resultó herido luego de que una persona con la que estaba conversando le disparara. El ataque sucedió en la urbanización Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, en un terreno donde se viene construyendo una alameda.

“Escuchamos adentro las balas. Fueron cuatro balas. Salimos a ver y ahí está la sangre, estaba sentado el joven, herido”, dijo una vecina a América TV. Los proyectiles no solo impactaron en la pierna y el pie del afectado, sino que también alcanzó las paredes de un comedor popular. “Ha entrado una bala al comedor. Yo quiero que llegue un policía de Lima, que vea esto. ¿Y si yo estaba a lado y nos mataba a nosotros?”, añadió.

Los residentes creen que el ataque estaría vinculado al proyecto. Ellos aseguran que antes de que el plan iniciara, no había sucedido hechos similares. “Me parece justo que den una seguridad hasta que termine la obra”, manifestó otra persona que vive cerca al lugar.

La Comisaria Mariscal Cáceres está ubicada a dos cuadras de donde ocurrió el incidente. Las diligencias estarán a cargo de la Depincri de San Juan de Lurigancho. “Esperamos que las autoridades, tanto municipales, pueda encargar de esto y haya más control”, acotó un vecino.

Balean a operario de máquina durante demolición de una casa en el Rímac | América TV

Lo atacan cuando estaba trabajando

En otro caso, esta vez, en la cuadra 3 del jirón Espinoza, en el Rímac, la víctima fue una persona que trabajaba en la demolición de una casa antigua. Los residentes comentaron a América TV, que dos delincuentes, a bordo de una motocicleta, fueron los que dispararon.

“Sí, él estaba manejando el tractor, recogiendo y echando al camión de desmonte. Ya estaba casi lleno. En ese momento sonó fuerte, como balas, y salió como chispas. Yo pensé que se había incendiado el carro”, explicó una residente.

La mayoría de los proyectiles impactaron contra el cargador frontal que manejaba el hombre. Los testimonios señalan que para evadir el ataque, la víctima tuvo que dejar el volante y saltar.

El predio se encuentra deshabitado hace aproximadamente un año. Este jueves 21 de agosto comenzó su destrucción, pero pocas horas después, ocurrió la balacera. “Yo me siento triste, porque tantas cosas hemos pasado ahí, tantas cosas que hemos vivido”, contó un adulto mayor.

Una fuente de la Policía Nacional del Perú (PNP) contó a América TV que el operario estaría fuera de peligro, luego de que ser herido en la pierna y ser trasladado al Hospital Cayetano Heredia. El lugar fue cerrado por los agentes de la Comisaría del Rímac.

Hombre que caminaba cerca a
Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - América Noticias

Balacera deja otro herido

Un hombre fue atacado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta la noche del sábado 9 de agosto, mientras caminaba cerca de un puesto de emoliente en la cuadra ocho de la avenida José Leal, en Lince. El hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas y generó temor entre los vecinos, ya que la zona suele ser transitada por familias y personas con niños. La víctima recibió disparos en el abdomen, muslo y nalga.

De acuerdo con el reporte policial, antes del ataque, la víctima mantuvo una breve conversación con sus agresores. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que uno de los atacantes se apartó, regresó y disparó. El herido, un peruano natural de Iquitos, fue auxiliado por personal de bomberos y trasladado al Hospital Loayza, donde permanece bajo observación médica y su estado es estable.

Hombre que caminaba cerca a
Hombre que caminaba cerca a un puesto de emoliente en Lince es atacado a balazos por sujetos en moto - 24 Horas Noticias

Los atacantes usaban cascos y una moto lineal, y lograron escapar por la misma avenida. Las fuerzas policiales activaron un plan cerco y reforzaron el patrullaje en la jurisdicción para intentar ubicar a los responsables. El Departamento de Investigación Criminal de Lince inició la revisión de imágenes de seguridad privadas y recopiló evidencia en el lugar de los hechos.

Las autoridades analizan posibles vínculos entre la víctima y los atacantes, considerando la hipótesis de un ajuste de cuentas, ya que no se produjo ningún robo. El incidente ha provocado inquietud entre comerciantes y residentes de Lince, quienes reclaman mayor seguridad en espacios concurridos. La PNP ha incrementado la vigilancia y busca llevar tranquilidad a la población mientras avanza la investigación.

