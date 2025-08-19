Youna asegura que Samahara Lobatón fingió una parálisis facial para manipularlo: “Nuestra relación fue muy tormentosa”

Youna afirma que Samahara Lobatón inventó una parálisis facial para que no terminen. Video: Magaly TV La Firme

Durante una reciente entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Youna, ex pareja de Samahara Lobatón, generó controversia al acusar a la influencer de fingir una parálisis facial durante una de las crisis que tuvieron en la relación para evitar que se separaran.

Según sus declaraciones, el episodio ocurrió cuando él manifestó su intención de terminar: “Ella se internó en la clínica San Gabriel un tiempo cuando decidí separarme de ella y ella no aceptó eso y fingió una parálisis facial (...) Todos los doctores me decían que ella estaba ahí porque quería estar ahí, porque los resultados rebotaban otra cosa”.

Youna reconoce que mantuvo una relación tóxica con Samahara Lobatón

El barbero, conectado en vivo desde Estados Unidos, definió su vínculo con Lobatón como una relación tóxica y tormentosa, marcada por conflictos recurrentes. Sostuvo que fue Samahara quien, desde un inicio, mostró resistencia a la ruptura.

“Nuestra relación fue muy tormentosa durante el tiempo que estuvimos juntos. Ella dice que yo no la dejé ir a ella, pero no es así. Yo tuve muchas intenciones de separarme de ella, pero siempre me manipuló, chantajeó, quiso retenerme para seguir con la relación cuando intenté hacer de todo para terminar con ella”, comentó Youna, quien es el padre de la hija mayor de Samahara Lobatón.

Además, relató que durante un tiempo la influencer se fue a vivir con Delany López porque, tras una pelea con Melissa Klug, no tenía a dónde ir y se negaba a dejar la vivienda que compartían.

Youna responde sobre los conflictos que tuvo en la relación con Samahara Lobatón. Video: Magaly TV La Firme

Los episodios de violencia entre Youna y Samahara Lobatón

En el mismo espacio televisivo, Youna expresó su malestar ante lo que considera una distorsión de los hechos por parte de Lobatón, en especial tras las declaraciones que ella ofreció en ‘El Valor de la Verdad’.

En este programa, Lobatón describió un episodio de violencia doméstica: “Y es donde yo me paro, gateando, porque me estaba pegando en el piso y agarro el cuchillo y le digo: ‘Si me vuelves a tocar, te lo voy a clavar’”, relató la influencer al conductor, refiriéndose a una situación extrema con Youna, padre de su hija.

El barbero, por su parte, rechazó estas versiones y publicó en sus historias de Instagram varios mensajes en los que insistió que él se quiso separar de la influencer en varias ocasiones, aunque también, ante Magaly, reconoció que ellos tuvieron fuertes peleas y en la relación existió agresiones físicas y verbales, de ambas partes.

“Yo sí tengo muchas pruebas, te pedí que me mantengas alejado de la televisión muchas veces, así como las veces que intenté separarme de ti durante los torturantes 5 años juntos y ¿mientes diciendo que no me quería ir? Es vergonzoso salir en TV por esto, no te sientas famosa”, escribió tras la aparición de Lobatón en el programa de confesiones.

La disputa pública incluye también temas relacionados con la hija que ambos comparten. Youna denunció haber recibido amenazas luego de que la menor fuera a visitarlo a Estados Unidos y señaló las dificultades para compartir tiempo con su hija debido a restricciones legales.

Youna afirma que Samahara Lobatón lo manipulaba para que no se separen. Video: Magaly TV La Firme

Refiriéndose a su estadía reciente con la niña comentó: “Estos son los últimos 4 días con Xianna, a pesar de que mi hijita no se quiere ir porque estamos disfrutando el tiempo juntos, tiene que volver porque un permiso legal pone en riesgo a mi familiar que trajo a mi hija porque desde que llegó, no dejan de amenazarnos. Tengo mucho que contar y que decir sobre lo que estoy pasando, es difícil entender como puede molestarle a alguien ver a su hija feliz”.

Frente al recrudecimiento de la polémica, Youna adelantó que daría su versión de lo ocurrido en futuras declaraciones: “Bueno, el lunes toca decir la verdad”, publicó en su cuenta.