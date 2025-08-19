La sarcástica respuesta de Youna a Samahara Lobatón tras pedirle S/30 mil para la pensión de su hija: “Soy un barbero, no futbolista”

La hija de Melissa Klug y el barbero Youna hicieron públicas sus diferencias sobre el pago del colegio, desatando un debate sobre responsabilidades y expectativas en la crianza compartida de su pequeña (Instagram)

La disputa entre Samahara Lobatón y Youna volvió a generar titulares luego de que la influencer pidiera S/30 000 para la cuota de ingreso y matrícula del colegio de su hija. La respuesta del barbero no tardó: “Te metiste con un barbero, no con un futbolista”.

Y es que Youna cuestionó los costos solicitados y alegó que no puede cubrir un gasto tan elevado desde Estados Unidos. La controversia derivó en revelaciones de conversaciones privadas, acusaciones cruzadas, amenazas y aclaraciones legales que involucran el bienestar de la menor y ponen en evidencia un conflicto familiar cada vez más tenso.

El pedido de S/30 000 y la frase que encendió la polémica

La polémica creció tras el pedido de S/30 000 para la educación de su hija. Youna cuestionó el costo y respondió con una frase que se viralizó, dejando en claro que no podía cubrir esa suma solicitada. (Instagram)

Samahara Lobatón solicitó a Youna el pago de 30 000 soles para cubrir la cuota de ingreso y matrícula del colegio de su hija, con la intención de brindarle educación privada de alto nivel.

Según Youna, al escuchar el monto, respondió con ironía: “Te metiste con un barbero, no con un futbolista”. Enfatizó que, aunque reside en Estados Unidos y trabaja en su oficio, sus ingresos no le permiten asumir costos de esa magnitud.

En los mensajes expuestos por Youna, se observa que Samahara insistió en que el monto era necesario para garantizar la calidad educativa que buscaba para la niña. Él, sin embargo, sugirió alternativas más accesibles y pidió considerar instituciones con pensiones moderadas. La conversación, inicialmente privada, escaló cuando Youna decidió difundir fragmentos del intercambio en redes sociales.

Chats revelados y mensajes ofensivos

Capturas de chats exhiben acusaciones directas, mensajes ofensivos y presuntas amenazas. Youna asegura que Samahara habría manipulado emocionalmente a su hija, lo que él considera maltrato psicológico. (Instagram)

El barbero no solo rechazó el pago solicitado, sino que también compartió capturas de pantalla con insultos que, según asegura, recibió de Samahara. En uno de los mensajes ella lo habría tildado de “pu\*\* cab\*\*” y cuestionó directamente su rol como padre con frases como “ni como papá sirves”.

El conflicto escaló aún más cuando Youna afirmó que Samahara presionó emocionalmente a su hija. Según su versión, le habría dicho a la niña: “Abraza muy fuerte a tu papá porque nunca más lo verás”, una declaración que él calificó como un acto de maltrato psicológico.

Youna también aseguró que enfrenta constantes amenazas cada vez que comparte tiempo con su hija en Estados Unidos, situación que, según dice, afecta la estabilidad emocional de la menor.

Ante estos señalamientos, Youna manifestó su intención de defenderse públicamente: “No voy a quedarme callado, voy a mostrar todo lo que tenga que mostrar para que la gente sepa la verdad”. Sus palabras evidencian que la disputa trascendió el ámbito privado y ahora se libra de forma abierta frente a sus seguidores.

Exigencias cruzadas y cuentas pendientes

Samahara acusa a Youna de no cubrir gastos básicos ni participar en la educación de su hija. Además, sostiene que sus exigencias no buscan generar conflicto, sino garantizar el futuro académico de la menor. (Instagram)

Samahara también contraatacó con nuevos reclamos económicos. Señaló que ella sola asumió los gastos del viaje de su hija y que Youna mantiene una deuda de 25 000 soles por conceptos devengados, además de un mes pendiente de pensión. La influencer subrayó que tampoco contribuyó con la cuota de ingreso al colegio elegido ni cubrió actividades recreativas, a pesar de sus constantes visitas a Perú.

Aseguró que ha sido ella quien se ha hecho cargo de la mayoría de los gastos relacionados con la menor y sostuvo que sus exigencias no buscan generar conflictos, sino garantizarle una educación de calidad.

En ese sentido, defendió su postura frente a las críticas sobre los costos: “No necesito hacerme la víctima. Estoy trabajando para mi hija y quiero lo mejor para ella”.

Pese a la firmeza de sus declaraciones, Samahara evitó dar más detalles y delegó nuevamente la gestión del caso a su abogado, quien será responsable de canalizar cualquier respuesta legal frente a los reclamos que Youna hace desde los Estados Unidos.