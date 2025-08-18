Samahara Lobatón revela cuánto gana como influencer y Beto Ortiz reacciona: “Más que Dina Boluarte”

Samahara Lobatón revela cuánto gana como influencer y Beto Ortiz reacciona: “Como Dina Boluarte” | Panamericana

Samahara Lobatón sorprendió en el programa El Valor de la Verdad al compartir detalles de su situación económica y su vida familiar. Durante la entrevista conducida por Beto Ortiz, la hija de Melissa Klug afirmó que puede llegar a ganar hasta 40 mil soles mensuales como influencer y explicó cómo esto le permite mantener su estilo de vida actual.

La participación de Lobatón se transmitió el domingo 17 de agosto, en una edición donde se abordaron aspectos de su vida privada y su dedicación profesional a la creación de contenido digital.

En diálogo con Ortiz, la joven relató: “Tengo un hombre maravilloso a mi lado, proveedor. Somos un buen equipo”. Ante la pregunta concreta del conductor, quien le consultó cuánto dinero necesita una persona que decide tener tres nanas en casa, la influencer respondió: “Muy bien, para vivir en paz”.

Presionada por Ortiz sobre cifras concretas, Samahara Lobatón no evitó el tema: “Sí, 40 mil (soles) en un buen mes, en un mal mes 10 (mil)”. Esta revelación llevó al presentador a compararla con la presidenta de Perú, al lanzar: “¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?“. La respuesta de Lobatón fue directa: “Eso no quiere decir que todos los meses sean buenos para mí, también hubo temporadas super feas”.

A lo largo de la conversación, Ortiz realizó un cálculo tomando como caso promedio seis meses buenos y seis meses menos favorables. Con esa estimación, Samahara Lobatón lograría un ingreso anual aproximado de 300 mil soles. Este dato resalta el crecimiento de los ingresos que algunas figuras pueden alcanzar en redes sociales, donde la exposición pública y las colaboraciones con marcas conforman la principal fuente de remuneración.

Durante la entrevista, Lobatón también mencionó que una de las nanas que trabaja en su vivienda fue previamente empleada en el hogar de Jefferson Farfán. La joven aclaró que parte de sus ingresos se destinan a sostener este modo de vida.

El Valor de la Verdad, programa dirigido por Beto Ortiz, se ha consolidado como una plataforma para que figuras del espectáculo revelen aspectos desconocidos de sus vidas personales y profesionales. El espacio permite contextualizar los diferentes caminos laborales de los invitados y las realidades económicas a las que pueden acceder tras años de presencia mediática.

Samahara Lobatón relata la disciplina de Melissa Klug

Samahara Lobatón expuso detalles de la estricta educación que recibió por parte de Melissa Klug durante su adolescencia. La influencer reveló en el programa El Valor de la Verdad que los castigos en casa eran físicos y directos, sin recurrir a objetos ni a sanciones tradicionales.

Durante la conversación con Beto Ortiz, Lobatón compartió que atravesó una época de rebeldía en la que las fiestas y el consumo experimental de drogas formaban parte de su rutina. Frente a estos comportamientos, su madre imponía límites usando métodos contundentes.

“Para eso estaba el Hitler de mi mamá. Ella te volteaba desde que ingresabas a la casa. Mi mamá no necesitaba nada de eso, era puñetazo limpio. Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente”, afirmó Lobatón en el set.

Samahara Lobatón sorprende en El Valor de la Verdad: “Mi mamá me pegaba a puñetazo limpio”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La joven añadió que esta forma de disciplina era aplicada de manera general para todos los miembros de la familia. Resaltó también el respeto incondicional que mantenía hacia su madre, más allá del dolor físico recibido. “Nunca podías defenderte, porque es tu madre. Uno nunca puede levantarle la mano a una madre, así te duela lo que pase”, sostuvo.

Las declaraciones de Samahara Lobatón dieron visibilidad a una relación marcada por una disciplina rígida, en la cual resaltó tanto la dureza de los episodios vividos como el vínculo de respeto que conserva hacia Melissa Klug.