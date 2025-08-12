MTC señala que Rafael López Aliaga busca “convertir a Lima en una anarquía” y le pide retomar mesa técnica por tren Lima-Chosica

El ministro César Sandoval y el alcalde Rafael López Aliaga mantienen un conflicto público marcado por críticas, acusaciones y amenazas de denuncias

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, acusó este lunes al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de fomentar el desorden institucional y lo exhortó a retomar la mesa técnica con el fin de impulsar el proyecto del tren Lima–Chosica.

Durante una conferencia de prensa, Sandoval defendió la posición del MTC frente a los cuestionamientos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y precisó que su gestión ha respaldado el proyecto ferroviario, siempre que se respeten los procedimientos técnicos y legales, lo que, según indicó, no ocurre en la propuesta del alcalde.

“El MTC en ningún momento se ha opuesto, al contrario, ha promovido. (...) Lo que nosotros no podemos hacer, ni nadie, es irse contra las normas vigentes y los procedimientos administrativos y técnicos”, expresó.

El ministro también criticó la decisión de la MML de retirarse de la mesa técnica luego de que el Ejecutivo presentara sus propuestas. “(La comuna) no trajo ninguna propuesta, escuchó las nuestras y luego dijo que ya no iba a participar porque no había condiciones o voluntad política del MTC”, sostuvo.

Rafael López Aliaga denuncia boicot a proyecto del tren Lima–Chosica y apunta a cuatro entidades clave

Sandoval advirtió que los proyectos de infraestructura deben ajustarse a la normativa vigente para prevenir actos de corrupción. “No hay expediente, no hay perfil. (...) Es falso que porque no hay expediente técnico haya mafia. Es al contrario. Cuando no se hacen los procedimientos, no se respetan las reglas de juego, ni hay control de la Contraloría o del órgano de control interno, es ahí donde se promueve la corrupción”, afirmó.

Agregó que el MTC está dispuesto a evaluar el aspecto presupuestal para concretar la ejecución del proyecto. “Estamos en condiciones de ver incluso el tema presupuestal para que esto se ejecute. (...) Vamos a ponernos de acuerdo para que funcione, pero no vamos a aceptar que se viole la norma, se salteen los procedimientos y se ponga en riesgo vidas si no se hace un trabajo técnico adecuado”, manifestó.

Finalmente, negó que el MTC ejerza acoso sobre la MML, como señaló el teniente alcalde Rezo Reggiardo tras la imposición de una multa de S/160 millones. “Extiendo mi mano a la Municipalidad para que no promueva la anarquía ni la desobediencia a las normas. Eso se llama convertir a Lima en una anarquía. (...) Nosotros, como autoridades, debemos cumplir las normas para diferenciarnos de los que promueven la anarquía y la corrupción”, siguió.

Sandoval acusa a la MML de retirarse de la mesa técnica y no seguir los procedimientos legales

El despacho de Sandoval ha adelantado que la iniciativa no resultaría viable para 2025, mientras que López Aliaga considera que se trata de una postura burocrática y sostiene que, con voluntad política, el tren podría operar “mañana mismo”.

Segundo lote

En un acto oficial realizado este lunes, el burgomaestre anunció que el segundo lote de material ferroviario, entregado por la firma estadounidense Caltrain a la comuna limeña, llegará el próximo 23 de agosto.

Tanto el ministro como el alcalde han intercambiado acusaciones, lanzado críticas y llegado incluso a amenazarse con denuncias. “En el caso del tren hay una ignorancia supina. Un señor que ha ido a mi oficina personal y tengo testigos, (...) es tan bestia de negarlo (que) ha ido a mi oficina personal a pedirme en su momento que quería ser congresista de Renovación (Popular), ministro en su momento, pero no me gustó porque es muy adulón, y los peores en política son los adulones, los que están sobándote el lomo”, afirmó López Aliaga días atrás.