Rafael López Aliaga no se retracta y asegura que ministro de Transportes le pidió respaldo político de Renovación Popular

Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, reafirma que se reunió en tres oportunidades con el ministro de Transportes, César Sandoval. Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió una carta notarial al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, en la que rechaza haber vulnerado su derecho al honor y niega emitir afirmaciones difamatorias en su contra.

La carta, fechada el 25 de julio de 2025, fue remitida como respuesta a una comunicación notarial previa de Sandoval. En ella, López Aliaga aclara que las declaraciones brindadas el 23 de julio se basan en hechos verificables y en el ejercicio de su libertad de expresión.

“Mis declaraciones se limitaron a relatar hechos concretos y verificables, sin emitir juicios de valor ni expresiones ofensivas”, señaló el burgomaestre.

Alcalde de Lima envía carta notarial al ministro de Transporte y asegura se reunió tres veces con él. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Detalla visitas de Sandoval en búsqueda de respaldo político

López Aliaga afirmó que Sandoval lo visitó en tres oportunidades. Las dos primeras ocurrieron en su oficina privada en Miraflores, en las que, según sostiene, el hoy ministro acudió “acompañado de un periodista, con la finalidad de solicitar respaldo político para ser considerado como candidato a un alto cargo público (congresista, ministro, entre otros) en el marco de un eventual gobierno del Partido Renovación Popular”.

Sobre la tercera visita, el alcalde indicó que esta ocurrió alrededor del 20 de mayo de 2025, pocos días después de que Sandoval fuera nombrado ministro. En esa oportunidad, dijo que el entonces funcionario acudió a su despacho en el Palacio Municipal de Lima también para buscar apoyo político.

“En dicha oportunidad, usted solicitó el respaldo del Partido Renovación Popular para sostenerse en el cargo, debido a la controversia pública generada por denuncias de violencia familiar que, según se conocía entonces, habrían sido formuladas en su contra años atrás”, se lee.

Rafael López Aliaga envía carta notarial contra el ministro de Transporte. (Foto: X/Rafael López Aliaga)

Niega haber afectado su reputación

En la carta, López Aliaga rechaza que sus declaraciones hayan afectado la reputación de Sandoval. “Mis declaraciones se limitaron a relatar hechos concretos y verificables, sin emitir juicios de valor ni expresiones ofensivas. En tal sentido, niego haber vulnerado su derecho al honor o a la buena reputación”.

El alcalde capitalino también indicó que sus comentarios están protegidos por su derecho a la libertad de expresión. “Las manifestaciones formuladas se encuentran amparadas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho a la crítica respecto de quienes ejercen o han ejercido funciones públicas, derechos protegidos por el artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, continúa.

López Aliaga concluye que no emitirá una retractación, pues considera que sus afirmaciones no constituyen difamación ni agravio alguno. “En consecuencia, al no existir en mis declaraciones afirmaciones difamatorias, agraviantes ni falsas en su contra, no corresponde que me rectifique de los hechos expuestos”, remarcó. Hasta el momento, el ministro César Sandoval no ha emitido una respuesta pública a esta carta notarial.

(Noticia en desarrollo)