Rafael López Aliaga anuncia viaje a España para realizar pollada y reunir fondos que lleven agua a zonas vulnerables de Lima

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó este lunes que viajará a España a mediados de septiembre para organizar una pollada y un evento musical con el fin de recaudar fondos destinados al programa Agua de Emergencia, un proyecto que busca acelerar el acceso a agua potable en las zonas más desatendidas de la capital.

El anuncio se dio durante la inauguración de un parque en el Cercado de Lima, donde también mencionó que espera reunirse nuevamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Les pido oraciones también porque a mediados de septiembre estoy viajando primero a España, porque tenemos una aliada allá, la doctora Díaz Ayuso, ahí vamos a hacer una pollada (...) vamos a hacer un gran evento de música y de diversión para toda la colonia peruana que está entre España e Italia”, indicó.

“(Espero) que nos apoyen porque ahí pensamos levantar 500 mil euros para comprar las bombas para llevarle agua a la pobre gente que está arriba en La Grama, llevarle la tubería, ponerle cañitos arriba, agua de emergencia, que es el programa que más me llena el alma (...)”, añadió.

El alcalde espera reunir 500 mil euros con apoyo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Díaz Ayuso visitó Lima en enero pasado con motivo de las actividades por el 490 aniversario de la ciudad, invitada por López Aliaga, recorrió una zona del distrito de San Juan de Lurigancho y brindó unas declaraciones que generaron polémica en ese momento.

“Basta con ver este lugar, donde hay una población que se encuentra en situación de pobreza, pero, sin embargo, es alegre, amable y humilde. Eso refleja una forma de ver el mundo que nos representa a todos”, dijo.

En octubre de 2024, el burgomaestre se reunió con la política española y con Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. También asistió a un evento benéfico organizado por la Fundación Lima, cuyo objetivo fue obtener donaciones para financiar obras de abastecimiento de agua potable en zonas vulnerables de Lima.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Retiro de condecoración a Petro

En otro momento del acto oficial, López Aliaga reiteró que presentará ante el consejo municipal un procedimiento para retirar la Medalla de la Ciudad concedida en 2012 al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la entonces alcaldesa Susana Villarán. “No se la merece, tremendo terruco”, afirmó.

En la víspera, había indicó que Petro es una “persona no grata” para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), debido a sus recientes declaraciones, en las que desconoció la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa y acusó al país de apropiarse de ese territorio.

“Ahora estaba revisando, mientras venía, que la señora Villarán le dio la Medalla de Lima a este señor. Voy a proceder a quitársela. Ese señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá. Una persona que nos está amenazando no (lo) merece”, expresó durante su discurso.

La condecoración fue entregada en 2012, cuando Petro ejercía como alcalde mayor de Bogotá. En ese contexto, Villarán encabezó una ceremonia protocolar en la que se le otorgó la Medalla de la Ciudad y se le declaró Huésped Distinguido de Lima.