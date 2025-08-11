Perú

Rafael López Aliaga anuncia viaje a España para realizar pollada y reunir fondos que lleven agua a zonas vulnerables de Lima

El alcalde de Lima indicó que espera recaudar 500 mil euros para comprar bombas y tuberías que permitan llevar agua a la población vulnerable de la capital

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó este lunes que viajará a España a mediados de septiembre para organizar una pollada y un evento musical con el fin de recaudar fondos destinados al programa Agua de Emergencia, un proyecto que busca acelerar el acceso a agua potable en las zonas más desatendidas de la capital.

El anuncio se dio durante la inauguración de un parque en el Cercado de Lima, donde también mencionó que espera reunirse nuevamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Les pido oraciones también porque a mediados de septiembre estoy viajando primero a España, porque tenemos una aliada allá, la doctora Díaz Ayuso, ahí vamos a hacer una pollada (...) vamos a hacer un gran evento de música y de diversión para toda la colonia peruana que está entre España e Italia”, indicó.

“(Espero) que nos apoyen porque ahí pensamos levantar 500 mil euros para comprar las bombas para llevarle agua a la pobre gente que está arriba en La Grama, llevarle la tubería, ponerle cañitos arriba, agua de emergencia, que es el programa que más me llena el alma (...)”, añadió.

El alcalde espera reunir 500
El alcalde espera reunir 500 mil euros con apoyo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Díaz Ayuso visitó Lima en enero pasado con motivo de las actividades por el 490 aniversario de la ciudad, invitada por López Aliaga, recorrió una zona del distrito de San Juan de Lurigancho y brindó unas declaraciones que generaron polémica en ese momento.

“Basta con ver este lugar, donde hay una población que se encuentra en situación de pobreza, pero, sin embargo, es alegre, amable y humilde. Eso refleja una forma de ver el mundo que nos representa a todos”, dijo.

En octubre de 2024, el burgomaestre se reunió con la política española y con Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. También asistió a un evento benéfico organizado por la Fundación Lima, cuyo objetivo fue obtener donaciones para financiar obras de abastecimiento de agua potable en zonas vulnerables de Lima.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Retiro de condecoración a Petro

En otro momento del acto oficial, López Aliaga reiteró que presentará ante el consejo municipal un procedimiento para retirar la Medalla de la Ciudad concedida en 2012 al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la entonces alcaldesa Susana Villarán. “No se la merece, tremendo terruco”, afirmó.

En la víspera, había indicó que Petro es una “persona no grata” para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), debido a sus recientes declaraciones, en las que desconoció la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa y acusó al país de apropiarse de ese territorio.

“Ahora estaba revisando, mientras venía, que la señora Villarán le dio la Medalla de Lima a este señor. Voy a proceder a quitársela. Ese señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá. Una persona que nos está amenazando no (lo) merece”, expresó durante su discurso.

La condecoración fue entregada en 2012, cuando Petro ejercía como alcalde mayor de Bogotá. En ese contexto, Villarán encabezó una ceremonia protocolar en la que se le otorgó la Medalla de la Ciudad y se le declaró Huésped Distinguido de Lima.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-noticiasMunicipalidad Metropolitana de LimaMML

Últimas Noticias

Estadio Monumental de Lima volverá a ser sede de la final de la Copa Libertadores: presidente de la Conmebol hizo oficial la elección

El titular de la confederación sudamericana anunció a través de sus redes sociales que el ‘Coloso de Ate‘ albergará el encuentro decisivo de la actual edición del torneo de clubes más relevante del continente

Estadio Monumental de Lima volverá

Áreas verdes reducidas a patios privados: denuncian masiva ocupación de parques en exclusiva urbanización de Surco

Unos 40 mil m² de parques y jardines públicos han sido anexados ilegalmente a viviendas, según la Municipalidad de Surco. Los casos incluyen a jueces, empresarios y políticos, entre ellos la congresista María Acuña. Las intervenciones muestran desde simples cercos hasta piscinas y construcciones de concreto

Áreas verdes reducidas a patios

Arequipa celebra a lo grande su 485 aniversario: programa de la semana de festividades en la Ciudad Blanca

Este viernes 15 de agosto, Arequipa celebrará un aniversario más de histórica creación con una serie de actividades, fiesta, serenatas y eventos institucionales

Arequipa celebra a lo grande

Ministro de Transportes responde a la MML y compara al Rafael López Aliaga con Susana Villarán: “Es cuestión de tiempo”

El titular del MTC, César Sandoval, indicó que realizar obras sin expedientes técnicos podría generar posibles actos de corrupción.

Ministro de Transportes responde a

Juan Reynoso fue presentado en Melgar y no descartó pelear la Liga 1 2025 pese a racha negativa: “El torneo es muy irregular”

El equipo ‘rojinegro’ lleva cuatro partidos sin ganar, pero el extécnico de la selección peruana se mostró confiado en poder revertir la situación en el Torneo Clausura

Juan Reynoso fue presentado en
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Asesino serial en Jujuy? Los

¿Asesino serial en Jujuy? Los cambios en la casa del sospechoso que alertaron a los investigadores

Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos importados más vendidos en lo que va de 2025

Día del Nutricionista: las claves para adoptar una alimentación equilibrada con respaldo científico

Volverán a operar a Pablo Grillo, mientras aguardan las pericias para determinar la trayectoria del disparo que lo hirió

“Vas a arder en el infierno”: los mensajes de la mamá del nene asesinado en Lomas de Zamora al padre de su hijo

INFOBAE AMÉRICA
Cambio climático y malaria: cómo

Cambio climático y malaria: cómo el aumento de la temperatura podría generar brotes sin precedentes

El cineasta iraní que fue condenado a azotes en público fue galardonado en el Festival de Locarno

Tiembla en Chile: sismo de magnitud 4.9 con epicentro en la ciudad de Caldera

Así es la experiencia de Tom Holland en las filmaciones de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Armenia y Azerbaiyán acordaron evitar toda “acción hostil” que ponga en riesgo el pacto de paz

TELESHOW
Nicolás Cabré contó cómo vive

Nicolás Cabré contó cómo vive que Rufina estudie en Turquía: “Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”

La tristeza de Pablo Lescano después de la tragedia en su show: “La vida es lo más valioso que tenemos”

Marixa Balli denunció amenazas y le dieron un botón antipánico

María Becerra habló sobre los sueños que le gustaría concretar: “No lo podía creer”

Las emotivas palabras de Cris Morena y Gustavo Yankelevich a su nieto Valentín luego de su carrera: “Estamos de pie”