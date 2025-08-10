Perú

Rafael López Aliaga retira medalla de Lima entregada por Susana Villarán a Gustavo Petro: “Hay que largarlo de acá”

El alcalde de Lima anunció el retiro de la condecoración al mandatario de Colombia, a quien declaró persona no grata y días atrás calificó como “terrorista”

Por Luis Paucar

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este domingo que retirará la Medalla de la Ciudad concedida en 2012 al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la entonces alcaldesa Susana Villarán.

Durante un acto oficial en San Juan de Miraflores, el burgomaestre declaró que Petro es una “persona no grata” para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), debido a sus recientes declaraciones, en las que desconoció la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa y acusó al país de apropiarse de ese territorio.

“Ahora estaba revisando, mientras venía, que la señora Villarán le dio la Medalla de Lima a este señor. Voy a proceder a quitársela. Ese señor no merece la Medalla de Lima, hay que largarlo de acá. Una persona que nos está amenazando no (lo) merece”, expresó durante su discurso.

La condecoración fue entregada en 2012, cuando Petro ejercía como alcalde mayor de Bogotá. En ese contexto, Villarán encabezó una ceremonia protocolar en la que se le otorgó la Medalla de la Ciudad y se le declaró Huésped Distinguido de Lima.

López Aliaga criticó el silencio
López Aliaga criticó el silencio de la clase política peruana ante las declaraciones de Petro

El reconocimiento coincidió con el anuncio de estudios técnicos para ampliar el acceso al gas natural domiciliario en el Cercado de Lima, gracias a un memorando de entendimiento firmado entre ambas alcaldías.

En otro momento de su alocución, López Aliaga también cuestionó el silencio de la clase política peruana ante las declaraciones del mandatario colombiano: “Perú está bajo ataque de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora con el payaso de Colombia, que tiene un problema interno y nos quiere tirar una guerra. Pero no hablan nada, los políticos de acá bien callados. Incluso esa gente de izquierda avalando”, afirmó.

El burgomaestre ya había criticado a Petro la semana pasada, cuando llamó a la unidad nacional frente a lo que consideró una amenaza externa: “Aquí estamos todos juntos en un solo puño para defender las fronteras peruanas, y más aún de un personaje nefasto, que ha sido terrorista y que ha asesinado gente”, declaró en una rueda de prensa en la MML.

“Él tiene un problema interno gravísimo. En mi opinión está buscando una excusa, pero es un tema clarísimo: los límites del Perú están muy claros. Invoco a todos los políticos a ir en un solo puño. Las fronteras peruanas se protegen con la vida y con la sangre”, agregó.

Fuente: Canal N

Mención a Villarán

López Aliaga también informó días atrás que la MML no pagará la defensa legal solicitada por la exalcaldesa, quien actualmente enfrenta un juicio oral por los presuntos aportes millonarios de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014.

“Después de haber quebrado la municipalidad, la alcaldesa ladrona, sinvergüenza, todavía quiere plata para abogado. No pues. Saque plata de lo que ha robado y pague a su abogado”, dijo en un acto oficial realizado en el distrito de Puente Piedra.

“De la MML, nada. (...) Se ha robado, dicho por ella misma, más de 10 millones de dólares. De ahí, de lo que ha robado, saque para su abogado. No sea fresca, por no decir otra cosa”, añadió de manera irónica.

Mediante un escrito presentado a mediados de julio, Villarán solicitó formalmente a la comuna que le “brinde defensa legal institucional” para enfrentar un proceso penal por presunta colusión agravada y negociación incompatible, por hechos ocurridos durante su gestión entre 2011 y 2014.

