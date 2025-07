Rafael López Aliaga insiste en que César Sandoval le pidió cargos: “Es tan bestia de negar que fue a mi oficina personal”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ratificó este miércoles que el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, acudió personalmente a su oficina para solicitar cargos públicos, pese a que este último niega las visitas y hasta le dio 24 horas para que se retractara.

Durante la presentación del nuevo corredor vial de la prolongación Vía Expresa Sur, que abarca los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores, el burgomaestre cuestionó nuevamente el desempeño de titular del portafolio y criticó su vínculo con el gobernador y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña.

“Invoco a la señora presidenta que de una vez mande a su casa a este señor que funge de ministro. Este señor ha sido puesto como cuota de poder del señor Acuña, que tampoco trabaja, está de viaje en todo el tiempo”, expresó.

Cuestionó que el proyecto ferroviario Lima-Chosica, que el MTC ha rechazado por no cumplir con las condiciones técnicas, no haya sido mencionado en el discurso que la presidenta Dina Boluarte brindó al Congreso con motivo del Día de la Independencia.

“En el caso del tren hay una ignorancia supina. Un señor que ha ido a mi oficina personal y tengo testigos, (...) es tan bestia de negarlo (que) ha ido a mi oficina personal a pedirme en su momento que quería ser congresista de Renovación (Popular), ministro en su momento, pero no me gustó porque es muy adulón, y los peores en política son los adulones, los que están sobándote el lomo”, afirmó.

Titular del MTC oficializó querella contra el alcalde de Lima. | Canal N

“Después regresa y me dice ‘me quieren vacar’ por los problemas que tiene el caballero. Y porque no sabe absolutamente nada. ¿Qué sabe de transportes? ¿Qué sabe de comunicaciones? Peor todavía. Sabe sobarle el lomo a Acuña", continuó en tono irónico.

En una carta notarial enviada a Sandoval la semana pasada, el alcalde detalló tres visitas: dos a su oficina privada en Miraflores, acompañado de un periodista, para pedir respaldo político como candidato; y una tercera en el Palacio Municipal tras ser nombrado ministro, solicitando apoyo para mantenerse en el cargo ante denuncias públicas.

Aclaró que sus declaraciones son hechos verificables, “sin juicios ni ofensas”, y que están protegidas por la libertad de expresión y derecho a la crítica, según la Constitución. Por ello, rechazó que sus declaraciones sean difamatorias y descartó rectificarse.

“Mitómano”

Por su parte, el titular del MTC rechazó tajantemente las declaraciones del burgomaestre y lo llamó mitómano al señalar que acudió a su oficina después de recibir una convocatoria. “Lamento mucho, de verdad, semejante patraña. No logro entender ese comportamiento, esa mitomanía del señor (...). Me indigna, y el pueblo puede sacar sus conclusiones. Nunca he ido a la MML”, señaló.

“Él dice que ha ido a mi oficina. He ido una sola vez, pero ya siendo ministro de Estado, invitado por él para hablar sobre transporte. Antes (de eso) no lo he visto al señor. Por eso me indigna semejante mentira. Tomaré acciones legales. He soportado insultos y adjetivos, que lo siga haciendo (...), pero de ahí a mentir y calumniar, eso ya es otra cosa. No corresponde”, continuó.

Más tarde, a través de su cuenta de X (antes Twitter), Sandoval reiteró su posición y rechazó punto por punto lo dicho por López Aliaga. “Ha declarado que se reunió conmigo tres veces para que se me designe ministro de Estado. Eso es completamente falso. Nunca me reuní con él antes de ser designado ministro.Que demuestre mi ingreso a la MMLy las presuntas reuniones que alude antes que yo sea ministro de Estado”, apuntó.