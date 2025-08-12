Fratricidio en Tacna: Hombre asesinó a su hermana de siete puñaladas por disputa de herencia familiar

Sujeto asesinó a su hermana a puñaladas por disputa de herencia | ATV Noticas

Una tragedia familiar estremeció la ciudad de Tacna la noche del lunes, cuando Ana Beatriz Canahuire Montes (57) fue asesinada por su propio hermano, César Augusto Canahuire Montes (52), en medio de una acalorada discusión por una herencia familiar. El tréagico hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Modesto Molina, en el Cercado de Tacna, frente a la institución educativa Coronel Bolognesi.

Según las investigaciones preliminares, ambos convivían en el inmueble heredado de sus padres y mantenían tensiones desde hace años por su división del lugar.

Según informó el general Arturo Valverde, jefe de la Región Policial Tacna, la noche del crimen, ambos hermanos compartían bebidas alcohólicas junto a una tercera persona, cuando la discusión escaló rápidamente. En medio del altercado, César Augusto tomó un cuchillo de cocina y atacó a su hermana, asestándole al menos seis puñaladas en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte casi instantánea.

Detención e intento de suicidio

Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato tras la llamada de Eliana Cabrejos Sarmiento, testigo del ataque. Al ingresar, encontraron al hombre aún con el arma en la mano y con manchas de sangre en su ropa. Según informaron el hijo y los vecinos de la víctima, César Augusto confesó el crimen ante las autoridades por lo que fue reducido y trasladado a la comisaría del sector.

Según informó Exitosa Noticias, el hijo de Ana Canahuire encontró a su tío autolesionandose con cortes en las muñecas para intentar acabar con su vida, luego del terrible crimen, y debido a la gravedad de sus heridas, fue llevado al hospital regional para recibir atención médica urgente. Cabe mencionar que el sujeto tiene antecedentes por violencia familiar, ncluso con uso de arma blanca.

El Ministerio Público inició diligencias por el delito de fratricidio, una de las formas más graves de homicidio en el Código Penal. La fiscalía recogió pruebas clave en la escena, incluyendo el cuchillo utilizado y testimonios de vecinos. Una vez dado de alta, el acusado fue trasladado a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna, donde permanece en calidad de detenido mientras se desarrollan las investigaciones.

