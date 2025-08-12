Perú

Fratricidio en Tacna: Hombre asesinó a su hermana de siete puñaladas por disputa de herencia familiar

Tras el brutal ataque, el hombre intentó quitarse la vida cortándose las muñecas, pero fue auxiliado por la Policía y trasladado a un centro de salud

Marlon Carrasco Freitas

Marlon Carrasco Freitas

Sujeto asesinó a su hermana a puñaladas por disputa de herencia

Una tragedia familiar estremeció la ciudad de Tacna la noche del lunes, cuando Ana Beatriz Canahuire Montes (57) fue asesinada por su propio hermano, César Augusto Canahuire Montes (52), en medio de una acalorada discusión por una herencia familiar. El tréagico hecho se registró en una vivienda ubicada en la calle Modesto Molina, en el Cercado de Tacna, frente a la institución educativa Coronel Bolognesi.

Según las investigaciones preliminares, ambos convivían en el inmueble heredado de sus padres y mantenían tensiones desde hace años por su división del lugar.

Según informó el general Arturo Valverde, jefe de la Región Policial Tacna, la noche del crimen, ambos hermanos compartían bebidas alcohólicas junto a una tercera persona, cuando la discusión escaló rápidamente. En medio del altercado, César Augusto tomó un cuchillo de cocina y atacó a su hermana, asestándole al menos seis puñaladas en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte casi instantánea.

Hombre asesinó a su hermana
Hombre asesinó a su hermana durante disputa familiar por herencia en Tacna. (Fotocomposición Infobae Perú/Captura Video: Exitosa)

Detención e intento de suicidio

Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato tras la llamada de Eliana Cabrejos Sarmiento, testigo del ataque. Al ingresar, encontraron al hombre aún con el arma en la mano y con manchas de sangre en su ropa. Según informaron el hijo y los vecinos de la víctima, César Augusto confesó el crimen ante las autoridades por lo que fue reducido y trasladado a la comisaría del sector.

Según informó Exitosa Noticias, el hijo de Ana Canahuire encontró a su tío autolesionandose con cortes en las muñecas para intentar acabar con su vida, luego del terrible crimen, y debido a la gravedad de sus heridas, fue llevado al hospital regional para recibir atención médica urgente. Cabe mencionar que el sujeto tiene antecedentes por violencia familiar, ncluso con uso de arma blanca.

Hombre asesinó a su hermana
Hombre asesinó a su hermana en Tacna. (Foto composición Infobae Perú/Video captura Difusión)

El Ministerio Público inició diligencias por el delito de fratricidio, una de las formas más graves de homicidio en el Código Penal. La fiscalía recogió pruebas clave en la escena, incluyendo el cuchillo utilizado y testimonios de vecinos. Una vez dado de alta, el acusado fue trasladado a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna, donde permanece en calidad de detenido mientras se desarrollan las investigaciones.

Canales de emergencia PNP

En el contexto de la creciente ola de inseguridad que atraviesa el país, las autoridades han reiterado la necesidad de que la ciudadanía conozca y tenga siempre a la mano los números de contacto para reportar cualquier tipo de emergencia. Una llamada oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo en situaciones que demandan una respuesta inmediata. Estos canales de atención, disponibles tanto en Lima como en provincias, buscan garantizar asistencia rápida y efectiva frente a delitos, accidentes o incidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Policía Nacional convoca ascenso 2025
Policía Nacional convoca ascenso 2025 con más de 500 vacantes para oficiales de Armas y Servicios| Andina

Entre los servicios de respuesta más importantes figura la Policía Nacional del Perú (PNP), que atiende denuncias y pedidos de auxilio a través de la línea 105, además de los canales de WhatsApp 964 605 570 y 942 479 506. Por su parte, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) responde ante incendios, rescates y fugas de gas mediante el número 116.

En casos médicos, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece, de forma gratuita, ambulancias para emergencias a nivel nacional a través del 106. Asimismo, ESSALUD, mediante su Sistema de Transporte Asistido de Emergencias (STAE), brinda atención y traslado para sus asegurados llamando al 117. Estos recursos están disponibles las 24 horas del día y pueden ser determinantes para salvar vida.

