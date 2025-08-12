Perú

Ciudadano argentino es asesinado en Magdalena por el sobrino de su arrendatario

Sobre la víctima, vecinos del edificio señalaron que era una persona recién llegada a la zona y de quien se conocían pocos detalles

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
Ciudadano argentino es asesinado a puñaladas en su departamento de Magdalena | Latina TV

Gabriel Navarrete, un ciudadano argentino que alquilaba una habitación en el distrito limeño de Magdalena del Mar, fue asesinado la tarde del 11 de agosto dentro de su propia vivienda. De acuerdo con el informe preliminar de los peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), el autor del crimen es Isaac Illescas, sobrino del arrendatario del edificio donde residía la víctima.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde en el cuarto piso de un inmueble ubicado en ese distrito. Navarrete fue agredido con un cuchillo y un desarmador, herramientas identificadas por los agentes de criminalística en el lugar de los hechos. La agresión ocurrió dentro de la habitación que Navarrete compartía con su pareja. Fuentes policiales indicaron que la pareja no se encontraba presente al momento del ataque y fue avisada por teléfono tras consumarse el crimen. La reacción de la mujer al llegar a la escena reflejó el profundo impacto causado por la noticia.

Autoridades investigan asesinato de ciudadano argentino en su departamento de Magdalena | Latina TV

El arrendatario, tío del presunto agresor, fue quien alertó a las autoridades al descubrir la escena del crimen. Agentes policiales, al ingresar a la habitación, hallaron a Navarrete sin vida en el suelo. Rápidamente, se procedió con la detención de Illescas, quien permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones sobre el móvil del asesinato. Hasta el momento, la Policía no ha esclarecido los motivos que llevaron a Illescas a cometer el ataque, por lo que la investigación sigue en curso.

Sobre la víctima, vecinos del edificio señalaron que era una persona recién llegada a la zona y de quien se conocían pocos detalles, ya que mantenía un bajo perfil y llevaba poco tiempo residiendo en el distrito. En contraste, sobre el detenido, los testimonios recogidos indican que tenía varios años viviendo en el departamento con su tío y se desempeñaba como barbero en los alrededores. Algunos residentes describieron a Illescas como una persona de carácter fuerte.

Ciudadano argentino es asesinado en
Ciudadano argentino es asesinado en Magdalena por el sobrino de su arrendatario

Criminalidad en Lima

Durante un reciente conversación con los medios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una comparación entre los niveles de criminalidad en Washington D.C. y los de ciudades consideradas como algunas de las más peligrosas en el mundo, mencionando entre ellas a Lima. Trump expresó que la situación de inseguridad en la capital estadounidense lo lleva a pensar en lugares con problemas serios en materia de delitos, señalando a la capital peruana como ejemplo.

“¿Quieren vivir así?”, cuestionó Trump a sus seguidores, en referencia al aumento en las estadísticas de criminalidad en Washington D.C. El exmandatario afirmó que, en su opinión, la ciudad atraviesa una crisis de seguridad semejante a la de urbes que históricamente han figurado en listas de altos índices de delincuencia.

FILE PHOTO: U.S. President Donald
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump holds a board sourced from Bureau of Labour Statistics, CES titled 'BLS Overestimates Biden Jobs by Nearly 1.5 Million', while Senior Visiting Fellow in Economics at The Heritage Foundation Steve Moore speaks, during an announcement on the economy, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 7, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Su declaración fue rápidamente recogida por medios internacionales y generó repercusiones tanto en redes sociales como en la prensa de Perú. En diversos espacios, usuarios y comentaristas debatieron la pertinencia de la comparación hecha por Trump y su posible impacto en la imagen externa de Lima.

Trump utilizó la mención a la capital peruana como parte de una crítica más amplia hacia las políticas de seguridad implementadas por las autoridades estadounidenses, planteando que la situación actual de Washington D.C. es consecuencia directa de una gestión deficiente por parte de la administración en funciones. Asimismo, insistió en la necesidad de adoptar medidas más duras para el combate de la criminalidad. La referencia a Lima generó diversas reacciones desde Perú, con voces que cuestionaron la validez de la comparación y advirtieron sobre el riesgo de reproducir percepciones negativas sin considerar los matices de cada contexto urbano.

Temas Relacionados

MagdalenaCrimenAsesinatoperu-noticias

Últimas Noticias

Corte de agua para este miércoles 13 de agosto por más de 10 horas en estos distritos de Lima: conoce las zonas afectadas

Algunos sectores registrarán una suspensión momentánea en el abastecimiento de agua debido a labores de limpieza y mantenimiento en los reservorios

Corte de agua para este

TgP: el ducto de Camisea cambia de manos en medio de la construcción de un proyecto de US$2.000 millones para Perú

Golpe de timón. CPP Investments vende su participación del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú a EIG. Compañía, socia de Pluspetrol, transporta el 96% del gas natural del país y abastece el 40% de la generación eléctrica nacional

TgP: el ducto de Camisea

China enfrenta nueva alerta sanitaria por enfermedad viral: ¿qué se sabe y hay riesgo para el Perú?

Tras varios meses después del fin de la pandemia del Covid-19, las autoridades de salud asiáticas nuevamente se atentas a este virus que registra más de 7 mil casos

China enfrenta nueva alerta sanitaria

Sedapal corta el agua hoy martes en estos distritos de Lima: zonas y horarios para este 12 de agosto

La compañía estatal anunció la interrupción temporal y parcial del servicio en San Juan de Lurigancho, Lince, Miraflores y Lurigancho-Chosica por trabajos de mantenimiento

Sedapal corta el agua hoy

Zully respondió a Carlos Cacho por hablar de su físico: “Yo vengo de un cono”

La creadora de contenido tomó con humor lo dicho por el estilista, quien tuvo duras palabras contra ella

Zully respondió a Carlos Cacho
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo bonaerense mira las

El peronismo bonaerense mira las encuestas y aguarda una reunión entre Kicillof y CFK para definir candidaturas

Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista

Un enjambre de medusas paralizó una importante central nuclear en Francia: cómo fue el inusual fenómeno

Último día “primaveral” y vuelve el frío: qué dice el pronóstico para el resto de la semana en el AMBA

Cuáles son las casi 200 líneas de colectivos de todo el país que ya aceptan pagos con tarjeta, celular y QR

INFOBAE AMÉRICA
“Van por nafta pero te

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

Uruguay: la Iglesia se expresó contra el proyecto de eutanasia a horas de su debate en el Parlamento

Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

EEUU designó al grupo separatistas baluchíes como agrupación terrorista por su papel en ataques en Pakistán

TELESHOW
Las románticas fotos de Benjamín

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel

El doble robo entre Lali y Miranda! que produjo un caos en La Voz Argentina: “No me pueden decir esto”

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere