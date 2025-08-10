Perú

Egreso masivo en la PNP: más de 4 mil aspirantes de escuelas policiales se gradúan de urgencia en Perú

La disposición excepcional “por causas de interés nacional” se oficiliazó hoy 10 de agosto, a través de un decreto supremo publicado en el Diario El Peruano

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Un decreto supremo autoriza el
Un decreto supremo autoriza el egreso y graduación de manera excepcional de más de cuatro mil aspirantes a policías. (Andina)

Un nuevo contingente reforzará la seguridad en todo el país. Más de 4.500 aspirantes de las escuelas policiales recibieron la orden de graduarse de manera excepcional. El gobierno oficializó el egreso inmediato de la promoción “Honorables” 2024-I a través de un decreto supremo publicado este 10 de agosto en el Diario El Peruano.

La medida responde a “causas de interés nacional” y marca un hecho sin precedentes en el proceso de formación de la Policía Nacional del Perú (PNP). El documento, identificado como Decreto Supremo N° 006-2025-IN, fue refrendado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Carlos Malaver.

El nuevo decreto dispone el egreso y la graduación de cientos de alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP en todo el país. Esta decisión responde a una creciente demanda de más efectivos policiales para enfrentar la actual coyuntura de inseguridad ciudadana.

La Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio del proceso de admisión para ser parte de la institución. - Crédito: Andina

El decreto autoriza la expedición del Despacho de Alférez de la Policía Nacional y Despacho de Suboficial de la Policía Nacional a los integrantes de la promoción “Honorables” 2024-I, quienes hasta el momento cursaban su último ciclo de formación. Este procedimiento, normalmente previsto solo para situaciones excepcionales, ha sido activado tras un informe de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP.

Respaldo legal y justificación

La base legal del decreto se encuentra en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, que establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el orden interno. Además, se cita el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1318, que regula la Formación Profesional en la PNP, junto a otras normativas que permiten excepcionalidades en la formación y egreso de los alumnos que hayan cumplido con los requerimientos del plan de estudios.

El Ministerio del Interior indicó que la decisión se apoya en informes actualizados sobre la situación de la seguridad pública y la necesidad de aumentar la presencia policial en las calles. La medida se aplicó luego de que la Dirección de Recursos Humanos certifique que 4.517 aspirantes de la promoción “Honorables” 2024-I cumplieron la carga académica y los requisitos administrativos para optar por el egreso anticipado.

Anualmente, son cientos los jóvenes
Anualmente, son cientos los jóvenes interesados en formarse como integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP). (Andina)

Alcance de la disposición

Según detalla el decreto, la disposición abarca a alumnos, tanto de la sede central como descentralizada, de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP. Los egresados corresponden a distintas regiones del país y su incorporación al servicio policial se realizará de inmediato, con el objetivo de reforzar la seguridad y reforzar la respuesta ante la criminalidad.

Los nuevos efectivos tendrán la categoría de Alférez de Policía Nacional, en el caso de quienes egresan como oficiales, y Suboficial de Policía Nacional, para el personal técnico. El documento especifica que el proceso de egreso, emisión de los despachos y la correspondiente graduación se realizará bajo la supervisión directa de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP.

La graduación excepcional de 4517 aspirantes refleja la urgencia que enfrenta Perú ante los actuales índices de delincuencia y el incremento de hechos violentos. Diversos gremios y organizaciones sociales han venido demandando en las últimas semanas una mayor presencia de policías en las zonas urbanas y rurales, así como en fronteras y puntos críticos del país.

Motocicleta - robo - extorsión
Motocicleta - robo - extorsión - delincuencia

Administrativas y académicas

La norma precisa que los aspirantes egresados cumplieron con la carga académica y los requisitos indispensables para acceder al título profesional correspondiente. De este modo, la medida busca garantizar que la formación básica no resulte vulnerada, a pesar de la excepcionalidad del proceso.

Las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP estuvieron a cargo de verificar el cumplimiento estricto del currículo.

El financiamiento de esta graduación masiva será cubierto con cargo a los recursos del pliego presupuestario del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Con la expedición de los despachos correspondientes, la Policía Nacional incrementará su contingente en los próximos días. Las autoridades han resaltado la importancia de sumar nuevos efectivos ante la escalada de delitos registrados en el primer semestre del año. Los recién egresados pasarán a integrar las distintas unidades policiales, donde cumplirán labores operativas, de prevención y patrullaje en todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúPolicía NacionalMinisterio del Interiorperu-noticias

Últimas Noticias

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva para coronel PNP acusado de abuso sexual

El coronel Jaime Artica La Torre es investigado por la presunta violación de una médica de 31 años con quien había ido a almorzar en la cebichería ‘Mi Barrunto’, en La Victoria

Poder Judicial dicta 9 meses

Métodos anticonceptivos gratuitos y eficaces hasta por 12 años en nueva campaña del Minsa

La iniciativa, que se extiende hasta el 15 de agosto, tiene como objetivo garantizar que la población ejerza plenamente sus derechos sexuales

Métodos anticonceptivos gratuitos y eficaces

Guty Carrera destaca como conductor en Telemundo y recibe al Grupo 5 en “Hoy Día”

El modelo peruano afianza su carrera en Estados Unidos como conductor de los programas “En Casa con Telemundo” y “Hoy Día”, donde recientemente recibió al la orquesta norteña durante su visita por el “Billboard Latin Music Week 2025”

Guty Carrera destaca como conductor

Se reveló la postura de Pedro Aquino ante la posibilidad de volver a Sporting Cristal: “Tiene dos años más de contrato con Santos Laguna”

Diego Penny confesó que habló con el volante peruano sobre la opción de dejar el club mexicano rumbo al cuadro ‘celeste’, que fichó recientemente a Luis Abram y Cristian Benavente

Se reveló la postura de

Policías golpean brutalmente a mujeres en Cañete: PNP pide perdón y detienen a efectivos

El general Javier Infante, jefe de la Región Policial Lima Sur, reconoció la gravedad del hecho y ofreció disculpas públicas en nombre de la institución

Policías golpean brutalmente a mujeres
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Fiscalía pedirá que Alberto

La Fiscalía pedirá que Alberto Fernández vaya a juicio oral por violencia de género contra Fabiola Yañez

Detuvieron a otros dos policías por el caso de apremios ilegales en una comisaría de Ensenada

Confirman la condena a 9 años de prisión contra un enfermero por abusar de un menor con esquizofrenia en un hospital porteño

Conmoción en Neuquén: un niño falleció por asfixia luego de ingerir un caramelo

Una ciudad de Chubut prohibió el ingreso a eventos deportivos y recitales a deudores alimentarios

INFOBAE AMÉRICA
Tras la polémica, el Smithsonian

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

Cómo el uso de la tecnología ayuda a la salud cognitiva en adultos mayores

La batalla entre millonarios y celebridades por los fósiles de dinosaurios dispara un mercado oscuro

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

¿Se puede morir de desamor? Así ocurre en síndrome del corazón roto

TELESHOW
La indignación de Hernán Lirio

La indignación de Hernán Lirio en su viaje a Mongolia durante un paseo con águilas: “Me duele en el alma”

Las primeras horas de la China Suárez sin sus hijos en Turquía con Mauro Icardi: “Prendemos velitas”

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg, el musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina