Egreso masivo en la PNP: más de 4 mil aspirantes de escuelas policiales se gradúan de urgencia en Perú

Un decreto supremo autoriza el egreso y graduación de manera excepcional de más de cuatro mil aspirantes a policías. (Andina)

Un nuevo contingente reforzará la seguridad en todo el país. Más de 4.500 aspirantes de las escuelas policiales recibieron la orden de graduarse de manera excepcional. El gobierno oficializó el egreso inmediato de la promoción “Honorables” 2024-I a través de un decreto supremo publicado este 10 de agosto en el Diario El Peruano.

La medida responde a “causas de interés nacional” y marca un hecho sin precedentes en el proceso de formación de la Policía Nacional del Perú (PNP). El documento, identificado como Decreto Supremo N° 006-2025-IN, fue refrendado por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Carlos Malaver.

El nuevo decreto dispone el egreso y la graduación de cientos de alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP en todo el país. Esta decisión responde a una creciente demanda de más efectivos policiales para enfrentar la actual coyuntura de inseguridad ciudadana.

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio del proceso de admisión para ser parte de la institución. - Crédito: Andina

El decreto autoriza la expedición del Despacho de Alférez de la Policía Nacional y Despacho de Suboficial de la Policía Nacional a los integrantes de la promoción “Honorables” 2024-I, quienes hasta el momento cursaban su último ciclo de formación. Este procedimiento, normalmente previsto solo para situaciones excepcionales, ha sido activado tras un informe de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP.

Respaldo legal y justificación

La base legal del decreto se encuentra en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, que establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad y el orden interno. Además, se cita el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1318, que regula la Formación Profesional en la PNP, junto a otras normativas que permiten excepcionalidades en la formación y egreso de los alumnos que hayan cumplido con los requerimientos del plan de estudios.

El Ministerio del Interior indicó que la decisión se apoya en informes actualizados sobre la situación de la seguridad pública y la necesidad de aumentar la presencia policial en las calles. La medida se aplicó luego de que la Dirección de Recursos Humanos certifique que 4.517 aspirantes de la promoción “Honorables” 2024-I cumplieron la carga académica y los requisitos administrativos para optar por el egreso anticipado.

Anualmente, son cientos los jóvenes interesados en formarse como integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP). (Andina)

Alcance de la disposición

Según detalla el decreto, la disposición abarca a alumnos, tanto de la sede central como descentralizada, de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP. Los egresados corresponden a distintas regiones del país y su incorporación al servicio policial se realizará de inmediato, con el objetivo de reforzar la seguridad y reforzar la respuesta ante la criminalidad.

Los nuevos efectivos tendrán la categoría de Alférez de Policía Nacional, en el caso de quienes egresan como oficiales, y Suboficial de Policía Nacional, para el personal técnico. El documento especifica que el proceso de egreso, emisión de los despachos y la correspondiente graduación se realizará bajo la supervisión directa de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP.

La graduación excepcional de 4517 aspirantes refleja la urgencia que enfrenta Perú ante los actuales índices de delincuencia y el incremento de hechos violentos. Diversos gremios y organizaciones sociales han venido demandando en las últimas semanas una mayor presencia de policías en las zonas urbanas y rurales, así como en fronteras y puntos críticos del país.

Motocicleta - robo - extorsión - delincuencia

Administrativas y académicas

La norma precisa que los aspirantes egresados cumplieron con la carga académica y los requisitos indispensables para acceder al título profesional correspondiente. De este modo, la medida busca garantizar que la formación básica no resulte vulnerada, a pesar de la excepcionalidad del proceso.

Las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP estuvieron a cargo de verificar el cumplimiento estricto del currículo.

El financiamiento de esta graduación masiva será cubierto con cargo a los recursos del pliego presupuestario del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Con la expedición de los despachos correspondientes, la Policía Nacional incrementará su contingente en los próximos días. Las autoridades han resaltado la importancia de sumar nuevos efectivos ante la escalada de delitos registrados en el primer semestre del año. Los recién egresados pasarán a integrar las distintas unidades policiales, donde cumplirán labores operativas, de prevención y patrullaje en todo el territorio nacional.