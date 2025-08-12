Patricia Benavides no irá al JNE: Junta de Fiscales Supremos rechaza propuesta y se queda en el Ministerio Público

Patricia Benavides a una decisión de regresar al Ministerio Público. Foto: composición Infobae

La fiscal suprema Patricia Benavides volvió al Ministerio Público hoy martes 12 de agosto y su estadía no será de paso. La Junta de Fiscales Supremos rechazó por mayoría que sea la representante de la institución en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según fuentes de Infobae. La decisión se tomó en la sesión extraordinaria de Junta de Fiscales Supremos, la misma en la que participó Benavides.

Ahora, Delia Espinoza deberá designar a Patricia Benavides en una Fiscalía Suprema. Cómo se informó, actualmente hay dos despachos disponibles (la Primera y la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos); sin embargo, colocar a Benavides generaría conflicto de intereses.

Ello porque en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y Benavides es investigada por sus nexos con José Luis Castillo Alva.

En tanto, en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se tramita la investigación preparatoria contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides, por presuntos sobornos de procesados por narcotráfico.

Delia Espinoza deberá designar a Patricia Benavides en una Fiscalía Suprema | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Qué pasará con Patricia Benavides?

Ante el rechazo de la propuesta para que sea destacada en el JNE, Patricia Benavides tendrá que asumir una fiscalía suprema.

Debido a que no podría asumir ninguna de las dos fiscalías supremas que están disponibles, Delia Espinoza tendría que mover a un fiscal supremo para liberar un despacho donde la designación de Patricia Benavides no genera un conflicto de intereses.

Algunas fuentes consideran que Tomás Gálvez sería reubicado en una Fiscalía Especializada para liberar la Fiscalía Suprema de Familia y Patricia Benavides sea designada ahí. Todo depende de Delia Espinoza, quien dará a conocer el destino de la exfiscal de la nación mediante publicación en el diario El Peruano.

Delia Espinoza dará a conocer decisión a través de El Peruano.

“Delia Espinoza va a terminar inhabilitada o destituida”

En declaraciones a la prensa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, afirmó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afrontaría una destitución o inhabilitación debido a la gestión que ha realizado frente a la reposición de su patrocinada. Señaló que la designación de su cliente debió concretarse días atrás, pero “sigue incurriendo en delitos y en infracción constitucionales”, lo que, según el letrado, llevaría a Espinoza a enfrentar sanciones por parte del Congreso o la Junta Nacional de Justicia.

“Nosotros como defensa lo que sosteníamos es que esta designación de despacho debió haberse dado ya hace días. Ella sigue incurriendo en delitos y en infracción constitucionales. A la larga va a terminar inhabilitada o destituida, ya sea por el Congreso o por la Junta. La comisión del delito es completamente clara”, expresó.

Abogado de Patricia Benavides advierte a Delia Espinoza. Video: Canal N

El representante legal también manifestó que la titular del Ministerio Público puede variar cualquier Fiscalía, y que el presunto conflicto de interés no sería motivo suficiente para impedir su designación, ya que bastaría con que Benavides se inhiba de conocer el caso que la involucra: “Lo que corresponde es que ella se excuse y que conozca otra persona la investigación, pero no necesariamente todos los casos de corrupción involucran a la doctora Benavides. Esa Fiscalía tiene cerca de 2000 casos. Suponiendo que son uno o dos, quedan más de 1998 casos para que la doctora pueda ver”, expresó.

Sobre la posibilidad de ir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual ya quedó descartada, había adelantado que no habría sido posible porque vulneraría la Constitución, pues interrumpiría el mandato de cuatro años asignado a la fiscal suprema provisional Martha Maisch.