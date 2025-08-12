Perú

Patricia Benavides no irá al JNE: Junta de Fiscales Supremos rechaza propuesta y se queda en el Ministerio Público

Delia Espinoza tendrá que nombrar a la ex fiscal de la Nación en un despacho supremo. Fuentes de Infobae consideran que Tomás Gálvez sería reubicado en una Fiscalía Especializada para liberar la Fiscalía Suprema de Familia

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Patricia Benavides a una decisión
Patricia Benavides a una decisión de regresar al Ministerio Público. Foto: composición Infobae

La fiscal suprema Patricia Benavides volvió al Ministerio Público hoy martes 12 de agosto y su estadía no será de paso. La Junta de Fiscales Supremos rechazó por mayoría que sea la representante de la institución en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según fuentes de Infobae. La decisión se tomó en la sesión extraordinaria de Junta de Fiscales Supremos, la misma en la que participó Benavides.

Ahora, Delia Espinoza deberá designar a Patricia Benavides en una Fiscalía Suprema. Cómo se informó, actualmente hay dos despachos disponibles (la Primera y la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos); sin embargo, colocar a Benavides generaría conflicto de intereses.

Ello porque en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y Benavides es investigada por sus nexos con José Luis Castillo Alva.

En tanto, en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se tramita la investigación preparatoria contra su hermana, la jueza superior Enma Benavides, por presuntos sobornos de procesados por narcotráfico.

Delia Espinoza deberá designar a
Delia Espinoza deberá designar a Patricia Benavides en una Fiscalía Suprema | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

¿Qué pasará con Patricia Benavides?

Ante el rechazo de la propuesta para que sea destacada en el JNE, Patricia Benavides tendrá que asumir una fiscalía suprema.

Debido a que no podría asumir ninguna de las dos fiscalías supremas que están disponibles, Delia Espinoza tendría que mover a un fiscal supremo para liberar un despacho donde la designación de Patricia Benavides no genera un conflicto de intereses.

Algunas fuentes consideran que Tomás Gálvez sería reubicado en una Fiscalía Especializada para liberar la Fiscalía Suprema de Familia y Patricia Benavides sea designada ahí. Todo depende de Delia Espinoza, quien dará a conocer el destino de la exfiscal de la nación mediante publicación en el diario El Peruano.

Delia Espinoza dará a conocer
Delia Espinoza dará a conocer decisión a través de El Peruano.

“Delia Espinoza va a terminar inhabilitada o destituida”

En declaraciones a la prensa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, afirmó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afrontaría una destitución o inhabilitación debido a la gestión que ha realizado frente a la reposición de su patrocinada. Señaló que la designación de su cliente debió concretarse días atrás, pero “sigue incurriendo en delitos y en infracción constitucionales”, lo que, según el letrado, llevaría a Espinoza a enfrentar sanciones por parte del Congreso o la Junta Nacional de Justicia.

“Nosotros como defensa lo que sosteníamos es que esta designación de despacho debió haberse dado ya hace días. Ella sigue incurriendo en delitos y en infracción constitucionales. A la larga va a terminar inhabilitada o destituida, ya sea por el Congreso o por la Junta. La comisión del delito es completamente clara”, expresó.

Abogado de Patricia Benavides advierte a Delia Espinoza. Video: Canal N

El representante legal también manifestó que la titular del Ministerio Público puede variar cualquier Fiscalía, y que el presunto conflicto de interés no sería motivo suficiente para impedir su designación, ya que bastaría con que Benavides se inhiba de conocer el caso que la involucra: “Lo que corresponde es que ella se excuse y que conozca otra persona la investigación, pero no necesariamente todos los casos de corrupción involucran a la doctora Benavides. Esa Fiscalía tiene cerca de 2000 casos. Suponiendo que son uno o dos, quedan más de 1998 casos para que la doctora pueda ver”, expresó.

Sobre la posibilidad de ir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cual ya quedó descartada, había adelantado que no habría sido posible porque vulneraría la Constitución, pues interrumpiría el mandato de cuatro años asignado a la fiscal suprema provisional Martha Maisch.

Temas Relacionados

Patricia BenavidesDelia EspinozaJunta de Fiscales SupremosFiscalía de la Naciónperu-politica

Últimas Noticias

MML gestionará tren Lima-Chosica directamente con el premier Eduardo Arana, ya no con el MTC, anuncia Rafael López Aliaga

El alcalde anunció que la MML gestionará el proyecto ferroviario con el jefe de Gabinete, luego de que el ministro César Sandoval reiterara que el proyecto carece de expediente técnico y debe ajustarse a la ley para evitar corrupción

MML gestionará tren Lima-Chosica directamente

Emilio Jaime volvió a ‘Esto es Guerra’: “Pensé que estaba oxidado, pero puedo dar pelea hasta el final”

El tan bien cantante regresó a ‘EEG’ tras años fuera. Su energía contagió al equipo y confesó que busca quedarse más allá de lo previsto porque “quiere competir, volver a brillar y probar que aún tiene fuerza para más”

Emilio Jaime volvió a ‘Esto

Presidente de Emelec puso en duda continuidad de Christian Cueva tras interés de Colombia: “Es muy querido por la hinchada”

Jorge Guzmán se refirió al futuro del mediocampista peruano en el equipo ‘eléctrico’, donde ha conseguido sobresalir pese a que en la actualidad permanece fuera de las canchas por una lesión

Presidente de Emelec puso en

Asombroso hallazgo en la sierra de Perú: identifican dos nuevas especies de insectos en Cusco

Un estudio internacional revela inéditas especies en zonas altoandinas y redefine el mapa evolutivo de estos ejemplares

Asombroso hallazgo en la sierra

Ucayali, Padre Abad, registra un sismo de magnitud 4.4

A lo largo de su historia, la nación ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Ucayali, Padre Abad, registra un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una travesía de cuatro siglos:

Una travesía de cuatro siglos: proyectan una nave gigante para viajar a otro sistema solar

Vialidad: un día antes de que venza el plazo, Cristina Kirchner solicitó suspender la ejecución de sus bienes

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Un patrullero atropelló, mató y abandonó a una perra en Neuquén: todo quedó grabado por una cámara de seguridad

Se desmayó un chofer de colectivo en pleno viaje por Bariloche, volcó y los pasajeros se salvaron milagrosamente

INFOBAE AMÉRICA
Las obras de Pedro Lemebel

Las obras de Pedro Lemebel regresan a las librerías chilenas luego de casi una década de disputa legal

“Mentiroso” y “estafador”: duro cruce de acusaciones en X entre Elon Musk y Sam Altman con amenaza de acciones legales

Egipto trabaja con Qatar y Estados Unidos para relanzar el plan de tregua en Gaza de 60 días

Pakistán inició una “operación selectiva” contra militantes en la frontera con Afganistán

Martin Scorsese revela que estuvo a punto de tomar una decisión extrema durante el rodaje de “Taxi Driver”

TELESHOW
La escapada romántica de Luciano

La escapada romántica de Luciano Castro y Griselda Siciliani: vistas privilegiadas y gastronomía

María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara luego de confirmar su reconciliación con Tamara Báez

La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“