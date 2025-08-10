El Valor de la Verdad EN VIVO: Suheyn Cipriani se confiesa y revela episodios nunca antes contados de su vida

Su testimonio buscará visibilizar estas experiencias duras y otorgar voz a otras mujeres en situaciones similares.

Se expondrá frente al polígrafo sobre preguntas como: si perdonó a su madre, si su madre llegó a decirle que estaba “endemoniada” y si intentó quitarse la vida cuando tenía ocho años.

Suheyn Cipriani subirá al sillón rojo para enfrentarse a preguntas que desvelan episodios profundos de su vida. Abordará la violencia que sufrió a manos de su expareja César Vega y los momentos traumáticos de su niñez, incluyendo presuntas agresiones de su madre.

¿Qué preguntas responderá Suheyn Cipriani en El Valor de la verdad?

En 2021 participó en el reality El artista del año . En 2025 fue detenido por violencia contra su pareja, pero luego fue liberado.

En 2017 debutó con el álbum Coverizando , alcanzando éxito en emisoras nacionales. Continuó con giras internacionales y colaboraciones, incluyendo versiones con Grupo 5 y el concierto con Tony Succar en el Gran Teatro Nacional.

César Antonio Vega Ángeles , nacido el 3 de mayo de 1994 en Huacho, Perú, es un salsero apodado “el Sonerito de Huacho” . Comenzó su carrera en orquestas jóvenes antes de lanzar su proyecto como solista en 2015 con César Vega & Orquesta, interpretando covers de Héctor Lavoe .

También participó en Miss Perú 2019, donde fue galardonada como “mejor cuerpo” y alcanzó el top 10, y en 2023 regresó como concursante y logró posicionarse como primera finalista, marcando un precedente al ser la primera madre en concursar .

Rashia Suheyn Cipriani Noriega nació en Lima en 1996 y combina su profesión como modelo con estudios en psicología. En 2019 se convirtió en la primera peruana en ser coronada como Miss Eco Internacional en El Cairo , título que perdió al quedar embarazada durante su reinado.

21:44 hs

¿A qué hora comienza El valor de la verdad?

El Valor de la Verdad es un programa televisivo que se emite todos los domingos a las 10:00 de la noche, tal como se indica en sus redes sociales. Su transmisión principal se realiza por Panamericana Televisión, canal que lo presenta como una de sus producciones destacadas.

Además de su emisión en señal abierta, el programa ofrece la opción de ser visto en vivo mediante su canal oficial de YouTube, permitiendo así que la audiencia lo siga desde cualquier lugar con acceso a internet.