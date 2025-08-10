Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Suheyn Cipriani se confiesa y revela episodios nunca antes contados de su vida

La reconocida modelo peruana compartirá detalles íntimos sobre los desafíos que enfrentó, buscando inspirar a otras mujeres con su historia de resiliencia y valentía en el programa de Beto Ortiz

La modelo y exreina de belleza enfrenta preguntas difíciles sobre su pasado, abordando episodios de violencia y traumas familiares en el programa conducido por Beto Ortiz, buscando inspirar a otras mujeres con su testimonio (El valor de la verdad)

21:45 hsHoy

¿Qué preguntas responderá Suheyn Cipriani en El Valor de la verdad?

(El Valor de la verdad)
(El Valor de la verdad)

Suheyn Cipriani subirá al sillón rojo para enfrentarse a preguntas que desvelan episodios profundos de su vida. Abordará la violencia que sufrió a manos de su expareja César Vega y los momentos traumáticos de su niñez, incluyendo presuntas agresiones de su madre.

Se expondrá frente al polígrafo sobre preguntas como: si perdonó a su madre, si su madre llegó a decirle que estaba “endemoniada” y si intentó quitarse la vida cuando tenía ocho años.

Su testimonio buscará visibilizar estas experiencias duras y otorgar voz a otras mujeres en situaciones similares.

21:45 hsHoy

¿Quién es César Vega?

(El Valor de la verdad)
(El Valor de la verdad)

César Antonio Vega Ángeles, nacido el 3 de mayo de 1994 en Huacho, Perú, es un salsero apodado “el Sonerito de Huacho”. Comenzó su carrera en orquestas jóvenes antes de lanzar su proyecto como solista en 2015 con César Vega & Orquesta, interpretando covers de Héctor Lavoe.

En 2017 debutó con el álbum Coverizando, alcanzando éxito en emisoras nacionales. Continuó con giras internacionales y colaboraciones, incluyendo versiones con Grupo 5 y el concierto con Tony Succar en el Gran Teatro Nacional.

En 2021 participó en el reality El artista del año. En 2025 fue detenido por violencia contra su pareja, pero luego fue liberado.

21:45 hsHoy

¿Quién es Suheyn Cipriani?

(El Valor de la verdad)
(El Valor de la verdad)

Rashia Suheyn Cipriani Noriega nació en Lima en 1996 y combina su profesión como modelo con estudios en psicología. En 2019 se convirtió en la primera peruana en ser coronada como Miss Eco Internacional en El Cairo, título que perdió al quedar embarazada durante su reinado.

También participó en Miss Perú 2019, donde fue galardonada como “mejor cuerpo” y alcanzó el top 10, y en 2023 regresó como concursante y logró posicionarse como primera finalista, marcando un precedente al ser la primera madre en concursar.

21:44 hsHoy

¿A qué hora comienza El valor de la verdad?

(El Valor de la verdad)
(El Valor de la verdad)

El Valor de la Verdad es un programa televisivo que se emite todos los domingos a las 10:00 de la noche, tal como se indica en sus redes sociales. Su transmisión principal se realiza por Panamericana Televisión, canal que lo presenta como una de sus producciones destacadas.

Además de su emisión en señal abierta, el programa ofrece la opción de ser visto en vivo mediante su canal oficial de YouTube, permitiendo así que la audiencia lo siga desde cualquier lugar con acceso a internet.

Esta disponibilidad en distintas plataformas busca adaptarse a las nuevas formas de consumo audiovisual.

21:44 hsHoy

¿Dónde puedo ver El valor de la verdad?

(El Valor de la verdad)
(El Valor de la verdad)

El Valor de la Verdad es un programa televisivo peruano que se transmite por Panamericana Televisión, canal 5, los domingos a las 10 de la noche.

Además de su emisión tradicional, está disponible en alta definición a través de los canales 705 de Claro y Movistar, ofreciendo así una alternativa en streaming para quienes prefieren verlo en línea.

El programa también cuenta con un canal oficial en YouTube, donde el público puede acceder a sus contenidos. De esta manera, ofrece varias plataformas para llegar a una audiencia amplia, adaptándose a las preferencias y hábitos de consumo actuales.

21:44 hsHoy

¿Qué cosa es El valor de la verdad?

(El Valor de la verdad)
(El Valor de la verdad)

“El valor de la verdad” es un concurso televisivo peruano, adaptado del formato internacional Nothing but the Truth, conducido por Beto Ortiz. En cada emisión, los participantes responden más de cien preguntas en una prueba con polígrafo, de las cuales se seleccionan 21 para el programa, estructuradas en seis niveles.

Deben responder con sinceridad para avanzar, y ante una respuesta falseada quedan eliminados y pierden el premio acumulado. Si lo desean, pueden retirarse con lo conseguido hasta ese nivel. En 2025, se estrenó una nueva temporada que se emite los domingos por Panamericana Televisión.

