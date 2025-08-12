Magaly Medina sobre testimonio de Suheyn Cipriani: “Lo que vivió en su infancia explica mucho de lo que ha vivido en sus relaciones”

“Detrás de ese rostro bello hay una historia atroz”: Magaly Medina sobre testimonio de Suheyn Cipriani. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina abordó uno de los testimonios más desgarradores que han pasado por un set de televisión en los últimos meses: el de la ex miss Suheyn Cipriani. Con la franqueza que la caracteriza, Medina lamentó que estas dolorosas experiencias hayan salido a la luz de forma tan cruda, exponiendo no solo una historia de violencia y abandono, sino también las cicatrices invisibles que persisten en el tiempo.

“Más allá del espectáculo y el rating, hay historias que exigen un tratamiento más humano, porque involucran sentimientos, dignidad y heridas que muchas veces no se ven, pero permanecen”, expresó la periodista.

Como se recuerda, el relato de Cipriani, compartido en El valor de la verdad, no solo conmovió al público, sino que quebró en lágrimas a su propio padre, presente en el set, quien escuchaba por primera vez la magnitud del dolor que su hija había vivido.

Magaly Medina sobre César Vega: “No quería cambiar, era feliz maltratando” . Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Suheyn Cipriani confiesa que fue víctima de abuso por parte de su padrastro

Desde una niñez marcada por el abuso y la falta de protección, hasta una relación tóxica y violenta con el salsero César Vega, la historia de la ex reina de belleza fue un recorrido por años de silencios impuestos y amores que se transformaron en pesadillas.

Cipriani contó que desde pequeña sufrió el abandono emocional de su madre, quien, en lugar de protegerla, eligió creerle a su pareja de entonces: el padrastro que la abusó cuando ella tenía apenas siete años. La incredulidad y el rechazo se intensificaron al interior de la iglesia a la que su madre pertenecía, donde pastores la señalaron como “endemoniada” y “portadora de un espíritu de seducción”, responsabilizándola de lo ocurrido.

“Me hicieron creer que todo era mi culpa”, confesó, evidenciando cómo esas heridas tempranas moldearon sus relaciones en la adultez. Fue en ese contexto emocional que conoció a César Vega. Según su testimonio, el romance inicial pronto dio paso a un ciclo de maltratos físicos y psicológicos, agravados por el consumo excesivo de alcohol del cantante.

La exMiss Perú reveló que, incluso embarazada, fue agredida. Renunció a retomar su carrera como miss para formar una familia con él, una decisión que, con el tiempo, entendió que había truncado sus propios sueños. Sin embargo, la violencia no cesó: desde humillaciones públicas hasta ser expulsada de la casa sin zapatos, con billetes rotos arrojados como forma de desprecio.

Magaly Medina destacó la crudeza de estos episodios, comparándolos con escenas de una película de terror, y subrayó el carácter narcisista y autodestructivo que, según Cipriani, definía a Vega. “Él mismo le dijo que no pensaba cambiar, que era feliz, borracho y que así quería morir”, comentó la conductora.

La ex miss relató cómo, pese a las constantes recaídas de Vega incluso después de asistir a Alcohólicos Anónimos, ella intentó salvar la relación con terapias y apoyo espiritual, sin éxito. En febrero de este año, tras una última golpiza, Cipriani decidió denunciarlo.

Vega aceptó su culpabilidad y recibió una condena de un año y medio de prisión suspendida. Sin embargo, en un reflejo de lo que ella misma describió como un apego enfermizo, llegó a buscarlo después, impulsada por la soledad y el miedo a no poder salir adelante sola.

Padre de Suheyn Cipriani se entera de calvario de su hija

Uno de los momentos más conmovedores de la emisión fue cuando el padre de Cipriani, al escuchar el relato de abusos en la infancia, no pudo contener el llanto. El programa se detuvo para que padre e hija se abrazaran, en una escena que evidenció el peso de la culpa y el dolor que arrastra una familia al descubrir, demasiado tarde, la magnitud del sufrimiento de uno de sus miembros.

El hombre, que en su momento acudió a defenderla de Vega, fue incluso denunciado por el propio cantante, quien lo acusó de golpearlo.

“Yo decidí”: Suheyn Cipriani pide que su padre salga del set en medio de impactantes revelaciones. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Magaly Medina comenta sobre lo ocurrido con Suheyn Cipriani

Magaly reflexionó sobre cómo muchas mujeres en el Perú, frente a casos de abuso por parte de una pareja o padrastro, priorizan mantener la relación en lugar de proteger a sus hijos. Esa decisión, señaló, deja secuelas profundas que pueden marcar de por vida a las víctimas.

“Detrás de un rostro bello puede esconderse una historia de dolor, y lo que ella ha pasado en su infancia explica mucho de lo que ha vivido en sus relaciones”, concluyó.

