Suheyn Cipriani relata desgarrador episodio de su infancia: “Mi mamá me golpeaba casi hasta perder el conocimiento”.

El más reciente avance del programa ‘El Valor de la Verdad’ mostró una de las confesiones más duras que ha hecho Suheyn Cipriani en televisión. Entre lágrimas, la modelo contó los episodios de violencia física que sufrió durante su infancia por parte de su madre.

“Era una niña tan linda, amorosa...”, comenzó diciendo Cipriani, visiblemente afectada, mientras intentaba narrar los hechos que marcaron su niñez.

Cuando tenía solo siete años, explicó que fue acusada injustamente de intentar “robarle el marido a su madre”, tal como lo introdujo el conductor Beto Ortiz. “Es una película de terror”, comentó el periodista, consternado por la crudeza del relato.

En medio de su testimonio, la modelo contó uno de los momentos más impactantes que vivió. “Ella me tenía del cuello, ya veía negro casi, escuché la voz de mi abuela de lejos: ‘¿Qué le estás haciendo? Suelta a la bebé, ¿qué te pasa?’”, relató Suheyn, quebrada por la emoción. La escena retrata un episodio extremo de agresión que dejó huella en la joven desde temprana edad.

Cuando Ortiz le preguntó si había perdonado a su madre, ella no respondió directamente, pero sí dejó en claro que vivió situaciones que ninguna niña debería experimentar. “Me quería morir, no encontraba luz al final de todo lo que pasaba, era mucho. Mi mamá me golpeaba muy fuerte, me golpeaba casi hasta perder el conocimiento”, confesó.

Durante la grabación del programa, su padre se encontraba presente en el set y, al escuchar el testimonio, se mostró completamente descompensado. Según indicó, no tenía conocimiento de la pesadilla que había vivido su hija.

Esta situación obligó a Suheyn a detener la dinámica del programa por unos minutos. “Pa, ¿quieres seguir ahí?, creo que no pa, es que te ves muy mal”, le dijo con voz temblorosa. En medio del dolor, padre e hija se fundieron en un abrazo.

“Tranquilo, yo estoy bien, te lo juro. Te amo mucho, eres un buen papá”, le aseguró ella, tratando de calmarlo. Él, entre lágrimas, solo atinó a preguntarle: “¿Debí estar más ahí, verdad?”. Suheyn, sin buscar reproches, le respondió: “No, papá, son cosas que no se pueden evitar”.

La reacción de Tilsa Lozano: “¿Cómo pudo ser capaz?”

Las revelaciones de Suheyn Cipriani generaron reacciones inmediatas. Tilsa Lozano, conductora de ‘La noche habla’, se pronunció visiblemente conmovida luego de ver el adelanto del programa.

“Se me corta la voz porque me imagino a una niña de 7 u 8 años pasando esta situación y veo a mi hija, no puedo entender cómo una madre puede ser capaz de una cosa así”, dijo con la voz entrecortada.

La también exmodelo enfatizó que no hay justificación alguna para un acto de esa magnitud. “¿Estrangular a tu propia hija? ¿Hay algo en esta vida que pueda ser peor que agredir a tu propio hijo de esta manera? Creo que realmente no existe”, señaló, aún en shock por el testimonio.

La denuncia contra César Vega: agresiones y amenazas

Además de los recuerdos dolorosos de su infancia, Suheyn Cipriani también hablará este domingo sobre las agresiones que sufrió por parte de su expareja, el cantante de salsa César Vega.

En un avance anterior del programa, la modelo describió que, en febrero de este año, Vega llegó a su casa en estado de ebriedad e intentó llevarse a su hija a la fuerza. Ante su negativa, él reaccionó con violencia. “Ese día me pateó”, dijo. “Él se va corriendo con un cuchillo a la cocina. Yo me quedé en shock”.

La exreina de belleza contará en El Valor de la Verdad los momentos más duros de su relación con el salsero, mostrando pruebas y buscando dar voz a quienes sufren violencia en silencio (El Valor de la Verdad)

La situación escaló hasta el punto en que ella fue golpeada en el rostro y abdomen, mientras que su padre fue atacado con un arma blanca cuando intentó intervenir. “Él me amenazó de muerte”, afirmó Suheyn.

Estas imágenes forman parte de las pruebas que la modelo presentará en El Valor de la Verdad, con el objetivo de mostrar lo que vivió y visibilizar los casos de violencia que afectan a muchas mujeres en el país. La emisión del programa será este domingo 10 de agosto a las 10 p.m. por Panamericana Televisión.