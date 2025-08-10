Perú

Ana María Orozco y su romántico mensaje a Salvador del Solar en el Festival de Cine de Lima

La actriz que interpretó a ‘Betty’ y en Yo soy Betty, La Fea; no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a su pareja

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Ana María Orozco y Salvador
Ana María Orozco y Salvador del Solar.

La actriz colombiana Ana María Orozco, reconocida internacionalmente por su papel principal en “Yo soy Betty, la fea”, fue protagonista de uno de los momentos más comentados del Festival de Cine de Lima 2025 al acompañar a su pareja, el actor, director peruano y ex presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, quien presentó su más reciente trabajo como director, la película “Ramón y Ramón”. La pareja desfiló por la alfombra roja y atendió a la prensa, generando expectativa y comentarios entre asistentes y seguidores del festival.

Tras la proyección, Orozco compartió una publicación en sus redes sociales en la que expresó públicamente su admiración y cariño hacia Del Solar. En la imagen, ambos aparecen sonrientes y mostrando complicidad.

El mensaje de la actriz fue claro y emotivo: “Todo mi amor y admiración por ti, Salvador del Solar. Gran estreno de ‘Ramón y Ramón’ en el Festival de cine de Lima.” La publicación rápidamente generó reacciones y felicitaciones de seguidores en Colombia, Perú y otros países de la región.
Ana María Orozco y Salvador
Ana María Orozco y Salvador del Solar en el Festival de Cine de Lima.

La respuesta de Salvador del Solar llegó poco después, también a través de Instagram, donde agradeció el respaldo de Orozco y le dedicó unas palabras cargadas de afecto: “Gracias por tu compañía, tu apoyo, tu mirada y tu corazón, Ana hermosa. Te amo.”

La relación entre ambos actores ha captado la atención pública desde que hicieron oficial su romance. La aparición conjunta en el festival limeño, junto al intercambio de mensajes de admiración y cariño, los consolida como una de las parejas más visibles de la escena cultural latinoamericana. El apoyo mutuo en sus carreras quedó nuevamente reflejado en este encuentro, generando numerosos comentarios entre seguidores y colegas del ámbito artístico.

Tanto Orozco como Del Solar han resaltado en diferentes ocasiones la importancia de acompañarse en sus proyectos personales y profesionales, algo que se evidencia con este tipo de gestos en espacios de alta visibilidad.

Ana María Orozco y Salvador
Ana María Orozco y Salvador del Solar en el Festival de Cine de Lima. (Icónica Fotografía)

La ópera prima de Del Solar como director, “Ramón y Ramón”, fue uno de los eventos centrales en la agenda del Festival de Cine de Lima 2025, certamen fundamental para la industria audiovisual de la región. La presencia y participación activa de la pareja no solo confirma su solidez personal, sino que añade atractivo y relevancia a la historia que comparten dentro y fuera de la pantalla.

La historia de amor de Salvador del Solar y Ana María Orozco

Salvador del Solar y Ana María Orozco consolidaron su relación sentimental en julio de 2024, pero su historia comenzó años antes en el set de la serie “El regreso de Lucas”, donde ambos compartieron escenas y desarrollaron una amistad que con el tiempo evolucionó en romance.

La complicidad entre ambos artistas se fortaleció gracias a valores y objetivos personales similares, lo que les permitió equilibrar su vida profesional y afectiva y embarcarse juntos en proyectos como la obra teatral “El árbol más hermoso del mundo”.

La pareja enfrentó una de sus mayores pruebas durante la pandemia, cuando las restricciones los obligaron a estar separados durante un año: ella en Argentina y él en Colombia. A pesar de la distancia y la incertidumbre, la comunicación constante y el compromiso mutuo mantuvieron fuerte su vínculo.

El montaje es protagonizado por
El montaje es protagonizado por dos la actriz colombiana Ana María Orozco y el actor peruano Salvador del Solar.

Salvador recuerda ese período como un desafío crucial: “Apenas se levantaron las restricciones, ya estaba yo en Buenos Aires tocando la puerta”, relató con emoción.

Hoy, ambos viven su relación con tranquilidad y gratitud, convencidos de que el amor y la admiración recíproca les permite sortear cualquier obstáculo. Ana María Orozco destaca que, aunque la vida a veces los separe físicamente, existe un lazo profundo que siempre los une.

