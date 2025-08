Salvador del Solar: “Ahora es mucho más importante que antes ver a quiénes estamos eligiendo para el Congreso”

En medio de un complicado panorama político, el expremier habló sobre sus expectativas en el próximo proceso electoral e hizo un llamado sobre la responsabilidad de saber elegir a los próximos representantes. (Video: Paula Elizalde)

Si alguien se cruza con Salvador del Solar Labarthe por la calle, podría reconocerlo por sus diversos trabajos en televisión, cine y teatro. Aunque en los últimos años se ha dedicado de lleno a su vocación artística, aún hay una frase que permanece en la memoria de millones de peruanos, dicha en un escenario político: “Hago cuestión de confianza en este mismo momento”.

Con esas palabras, Salvador del Solar es recordado como el presidente del Consejo de Ministros que acudió a un Congreso de mayoría fujimorista para plantear una cuestión de confianza, que, al ser negada fácticamente, desencadenó su disolución.

Precisamente por haber encabezado el gabinete de Martín Vizcarra, que se atrevió a cerrar constitucionalmente el Congreso en 2019, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe final que recomendaba inhabilitarlo para ejercer funciones públicas por 10 años. Aunque el Pleno no ratificó esa decisión, Del Solar advirtió que el actual Congreso estaba atentando contra la democracia al limitar la participación política de personas opositoras.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

En una de las múltiples entrevistas que brindó, dejó claro que ni su futuro ni su destino están en la política. Aprovechando su estadía en Lima y su participación en la Feria Internacional del Libro, Infobae Perú conversó en exclusiva con el actor y exministro para conocer las razones que lo llevaron a cerrar la puerta a un futuro político y cómo, en su opinión, el país terminó inmerso en una crisis institucional y social que podría culminar con el resultado del próximo proceso electoral.

— En tus últimas entrevistas desde el 2019, cuando te preguntaban por alguna postulación a un cargo en el Congreso, tu respuesta siempre fue una negativa tajante ¿Por qué ese rechazo a la política? No sé si rechazo o un alejamiento temporal.

Bueno, te agradezco primero por este momento para conversar y también por tu pregunta y por esta entrevista. Creo que desde el punto de vista que planteas, la pregunta da la impresión de que fuera un rechazo por la política y creo que no es el punto de vista desde el que hay que ver mi decisión. Mi decisión tiene que ver con mi vocación. Es seguir el llamado de mi vocación y de mi deseo de trabajar contando historias, ya sea escribiéndolas, actuando o dirigiéndolas.

— Pero hacer arte es una forma de hacer política...

Uno puede decidir que quiere ser periodista, que quiere ser actor, que quiere hacer cualquier tipo de actividad, pero nunca eso descarta la posibilidad de que, como además somos ciudadanos, podamos tener algún tipo de participación en el servicio público. Podemos ser miembros de mesa por sorteo y estamos haciendo el servicio público o de pronto, en mi caso, apareció el llamado del presidente Kuczynski para ser ministro de Cultura y poco después, ya cuando comenzaba esta crisis que hasta hoy vivimos, de ser presidente del Consejo de Ministros.

— Se supone que la política es un acto de servicio al país. Pero la situación que atravesamos hoy en día no refleja eso...

Hoy no estamos atravesando un momento que genere optimismo de manera espontánea, en lo que uno escucha preguntando sobre cómo está nuestro país. Es una larga lista de quejas, de problemas, de sinsabores, de decepciones y lo peor de todo, de una sensación de que el futuro inmediato no va a mejorar. Eso fácilmente lleva a una reacción apática, una reacción de yo me ocupo de mí. Y creo que hemos acumulado más o menos cuatro décadas de un pensamiento individualista.

— ¿Entonces, desde nuestro rol como ciudadanos, cómo puede cambiarse esta situación, teniendo en cuenta que falta muy poco para las elecciones?

Bueno, si esto no está bien y yo quiero que esté mejor. Al menos tengo que revisar quién es responsable por lo que estamos viviendo hoy. Porque lo mínimo que podemos hacer es evitar que quienes son responsables de la situación actual, continúen a cargo de una responsabilidad para la que no están capacitados o para la que no han querido dedicarse pensando en el bienestar general.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

— Pero por lo que se ve en los últimos años...no estamos escogiendo bien. Fuiste ministro en una época complicada. Pero parte de la política es llegar a consensos ¿Cómo eran las conversaciones con un Congreso que tenía una mayoría opositora?

Desde mi punto de vista se podía conversar. Hubo conversaciones con todas las fuerzas políticas y había cierto grado de receptividad. Pero, respondiendo a tu pregunta, yo sentía que entonces había un grado de receptividad, no suficiente, no alcanzó, no porque no hubiera receptividad en el Congreso, sino porque a veces la política es así y yo creo porque un sector más extremo de la oposición prefirió patear el tablero. Prefirió acabar con la reforma política y prefirió a través de la de la Comisión de Constitución acabar con la idea de que nos fuéramos un año antes.

— ¿Y por eso estamos cómo estamos...?

Ahora, bueno, estamos como estamos. Pero, estamos ya próximos a una nueva elección, donde de alguna manera la responsabilidad regresa a los ciudadanos. De alguna manera digo, porque el menú que se nos ofrece no es necesariamente el mejor. Primero, por abundancia y abundancia no quiere decir calidad de representación.

— Entonces, es importante ver al candidato, pero también es importante ver a quiénes lo acompañan. Sería importante que los próximos candidatos presidenciales también tengan un partido político bien construido

Es verdad. Lamentablemente, estamos en una situación tal en la que nadie va a inventar un partido político de aquí a las elecciones. Los partidos políticos no se hacen de la noche a la mañana, comienzan y se van consolidando. Hay esfuerzos grandes que se pueden hacer. En este momento no tenemos muchos partidos políticos para elegir.

Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

— Sí, la oferta electoral no está muy definida y tampoco parecer ser alentadora ...

Yo creo que hay que tratar de ver la situación, un poquito como es y ver qué es lo mejor que podemos hacer con lo que hay como opciones.

— Entonces, si antes mencionaste que el elector es quien tiene de alguna manera el poder ahora, sobre quienes debe centrar su foco

Al momento de elegir, ahora es mucho más importante que antes, ver a quienes estamos eligiendo para el Congreso. Y en el Congreso, en particular, un Congreso que va a volver a ser bicameral, a quienes estamos eligiendo para el Senado. Entonces, como ciudadanos tenemos, yo creo que la responsabilidad de mirar. Primero, quiénes de los que son responsables de cómo estamos hoy están pretendiendo volver a postular. Y cada ciudadano es libre de elegir. Si le gusta un congresista o una congresista, pues puede seguir apoyándolo. Pero con un mínimo de información, hay una cantidad de representantes que no debieran volver a ese cargo.

— Claro, en los últimos años hemos cambiado la balanza, por así decirlo. El Congreso tiene más poder que el Ejecutivo...

Y con toda la atención que normalmente se va a llevar una candidata o un candidato a la presidencia, que siempre concentra la atención en una campaña y no hay que perder eso de vista. Creo que, como nunca antes en los tiempos recientes, tenemos que poner nuestra atención como electores en quiénes están yendo al Congreso. Porque de lo que estamos viviendo ahora depende fundamentalmente del Congreso. El poder está descansando más en el Congreso que en el Ejecutivo.