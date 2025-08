El Gran Chef Famosos: así fue la emotiva despedida de los jurados tras el final del programa de cocina

Luciano Mazzetti, Nelly Rossinelli y Javier Macías ofrecieron mensajes llenos de emoción y reconocimiento, resaltando la huella imborrable que el formato dejó en sus trayectorias y en el público fiel (Latina)

El Gran Chef Famosos concluyó su última temporada con una emotiva ceremonia cargada de recuerdos y palabras de agradecimiento. Los jurados del espacio culinario, Luciano Mazzetti, Nelly Rossinelli y Javier Macías, compartieron mensajes que reflejaron lo que la experiencia significó para cada uno.

El conductor José Peláez se encargó de guiar el momento, que incluyó menciones a colegas que dejaron huella en el programa. Además de reconocer lo aprendido y los lazos creados, los protagonistas destacaron el impacto que el formato tuvo en sus vidas personales y en el público que siguió cada una de las emisiones.

Luciano Mazzetti: “Me llevo el haberlos conocido”

Con voz emocionada, Luciano Mazzetti destacó lo significativo que fue participar en El Gran Chef Famosos, experiencia que calificó como hermosa y llena de aprendizajes valiosos. (Latina)

El conductor José Peláez abrió el espacio pidiendo unas palabras a cada miembro del jurado. El primero en hablar fue Luciano Mazzetti, quien no pudo ocultar la emoción que lo embargaba. “Voy a estar eternamente agradecido con El Gran Chef. Esta experiencia ha sido realmente hermosa. He tenido suerte de conocer gente increíble”, expresó ante sus compañeros y el público.

Mazzetti recordó que, aunque su paso por el programa fue breve, se lleva consigo vínculos y enseñanzas que marcarán su vida. “Este programa me ha dado mucho en el poco tiempo que he estado aquí. Ha sido una experiencia lindísima y creo que lo que más me llevo, al igual que quizás ustedes dos, es haberlos conocido y compartido con todos los que están presentes”, añadió con la voz quebrada.

El carisma y cercanía de Mazzetti se ganaron el cariño del público y de sus compañeros, quienes le dedicaron aplausos prolongados. Sus palabras fueron el punto de partida de una serie de intervenciones que dejaron claro que El Gran Chef Famosos fue más que un programa de televisión.

Nelly Rossinelli: “El Gran Chef cambió mi vida por completo”

Rossinelli brindó un emotivo discurso en el que agradeció a todos sus compañeros y resaltó que el programa marcó su vida, dejándole lecciones y amistades para siempre. (Latina)

La siguiente en tomar el micrófono fue Nelly Rossinelli, reconocida por haber sido la única integrante que participó en todas las quince temporadas del formato. Su discurso estuvo cargado de gratitud hacia el proyecto y hacia quienes la acompañaron en el camino.

“Me llevo esa gran frase que dices, Peláez, de que El Gran Chef cambia vidas, porque realmente cambió la mía por completo. Estoy sumamente agradecida, no saben cómo valoro todo lo que este programa me ha dado”, declaró visiblemente emocionada.

Rossinelli también tuvo palabras para Giacomo Bocchio, uno de los jueces fundadores que dejó una huella imborrable en el show. “No quiero dejar de agradecer a mi gran amigo, compañero y maestro, Giacomo Bocchio, que estuvo acá desde el principio. Nos enseñó y nos dio tanto, elevó el juego culinario del país”, señaló.

La jurado se mostró emotiva al dirigirse a Luciano Mazzetti y Javier Macías, a quienes consideró más que simples colegas. “Eres un tipazo increíble, Luciano. No solo es belleza, es nobleza. Nunca he visto un papá más maravilloso que todos los días se quede a leerle un cuento a su hijo que está en Europa”, dijo al primero. Luego añadió sobre Macías: “Nos hemos jalado los pelos, pero tú sabes cuánto te quiero. Esa apariencia dura es solo imagen porque eres un gran amigo”.

Finalmente, agradeció a José Peláez por su apoyo constante. “Gracias por escucharme siempre, por centrarme cuando las emociones me desbordaban. Te quiero muchísimo y sé que esto no acaba acá porque seguiremos siendo una familia”, concluyó entre lágrimas.

Javier Macías: “Gracias por el tiempo, el recurso más escaso”

Con palabras breves pero sentidas, Macías agradeció el cariño de los seguidores y compañeros, subrayando que El Gran Chef Famosos dejó una huella en la televisión local. (Latina)

El cierre de los mensajes llegó con Javier Macías, quien se mostró reflexivo sobre lo vivido. “Creo que la mejor manera de cerrar cualquier cosa es agradeciendo el cariño, el tiempo, que es el único recurso que verdaderamente es escaso para todos”, comentó.

Macías resaltó la transformación que el programa generó en la televisión local. “Creo que la televisión antes de El Gran Chef era una cosa áspera y creo que después será un bonito recuerdo. Pero de verdad, gracias, gracias a todos”, expresó con voz emocionada.

Sus palabras fueron breves pero significativas, y dejaron claro que cada momento en el programa había sido valioso. Los aplausos de los presentes marcaron el final de la ronda de discursos y el inicio de la despedida final del programa.