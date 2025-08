Final en vivo de ‘El Gran Chef Famosos’: Steve Palao ganó la olla dorada, agradecimientos a Giacomo Bocchio y Luciano Mazzetti se emocionó hasta las lágrimas

‘El Gran Chef Famosos’ cerró con final en vivo desde la Plaza de Armas de Surco. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

Steve Palao fue el gran ganador de la última temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, programa que llegó a su fin este sábado 2 de agosto con una final transmitida en vivo desde la Plaza de Armas de Surco.

El papá de Austin y Said Palao se llevó la olla dorada tras imponerse a Christian Ysla y Vania Bludau en una jornada culinaria que marcó el cierre de una etapa televisiva iniciada el 1 de mayo de 2023. Esta decimoquinta temporada, titulada ‘El Último Campeón’, fue el broche de oro para el exitoso formato de Latina.

La definición del ganador fue una experiencia distinta: por primera vez, el nombre del campeón se reveló frente al público en un evento en vivo. Este momento coincidió con el lanzamiento de la nueva temporada de ‘Yo Soy’, también en Latina, creando un puente simbólico entre el cierre de una etapa y el inicio de otra.

Durante la competencia, Vania Bludau quedó en tercer lugar tras la primera ronda, mientras que Christian Ysla y Steve Palao protagonizaron la emocionante recta final.

El veredicto se dio a conocer luego de una emotiva ceremonia en la que participaron familiares, excompetidores y figuras clave del programa, como el conductor José Peláez y los jurados. Palao fue levantado en hombros, recibiendo la olla dorada que lo consagró como el último campeón del reality que marcó una nueva forma de conectar con el público desde la cocina.

‘El Gran Chef Famosos’ final: Steve Palao ganó la olla dorada. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

Emoción, agradecimientos y homenajes en el set de despedida

Antes del anuncio del ganador, el set de grabación fue escenario de un emotivo recorrido por los mejores momentos del programa, así como de sentidos agradecimientos de parte del conductor y los jueces. José Peláez abrió la ronda de despedidas destacando el trabajo de todo el equipo y rindiendo homenaje a quienes hicieron posible el programa desde sus inicios.

“Agradecer a todas las personas que han sido parte de este programa, dentro y fuera de la pantalla. A todas las personas de Latina, de Rayo en la Botella. Quiero aprovechar para agradecer a Giacomo Bocchio, que empezó este viaje con nosotros”, expresó Peláez, recordando al chef que fue jurado desde la primera temporada y dejó el formato a fines del 2024.

José Peláez se emociona y agradece a todo el equipo de 'El Gran Chef Famosos' y a Giacomo Bocchio. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

El conductor también mencionó a quienes formaron parte del jurado a lo largo de las temporadas, como Paty Chong y Armando Machuca, como conductor, resaltando la energía que cada uno aportó al programa.

Por su parte, Nelly Rossinelli se despidió con palabras cargadas de cariño y gratitud: “Peláez, me llevo esa gran frase que dices de que ‘El Gran Chef’ cambia vidas porque realmente cambió la mía por completo. Y quiero nada más decirles que estoy sumamente agradecida, que no saben cómo valoro todo lo que este programa me ha dado”.

Rossinelli también se tomó un momento para recordar a su compañero Giacomo Bocchio: “También no quiero dejar de agradecer a mi gran amigo, compañero y maestro, Giacomo Bocchio que estuvo acá también desde el principio en este programa y que nos enseñó y nos dio tanto y elevó el juego culinario del país”.

Uno de los momentos más conmovedores se dio cuando Nelly dedicó unas palabras a Luciano Mazzetti, quien no pudo evitar quebrarse en el set. “Eres un tipazo increíble. De verdad que no solo es belleza, es nobleza. Nunca he visto un papá más maravilloso que todos los días se quede a leerle un cuento a su hijo que está en Europa”, comentó entre lágrimas, provocando una ola de aplausos.

Nelly Rossinelli agradeció a Giacomo Bocchio y emocionó a Luciano Mazzetti hasta las lágrimas. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

Christian Ysla y el recuerdo de Giacomo Bocchio

Christian Ysla también brindó un mensaje cargado de gratitud. En su discurso mencionó al equipo, sus compañeros y, en especial, a Giacomo Bocchio, a quien recordó con admiración: “Agradecer también a todos, obviamente, por el aprendizaje y agradecer a mi capitán, Giacomo Bocchio. Gracias, Giacomo, por todo lo que me has enseñado. Si estoy aquí, en buena parte es por ti, Giacomo”.

Christian Ysla se despide de 'El Gran Chef Famosos' y agradece especialmente a Giacomo Bocchio. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

Ysla también elogió a los jurados, destacando la evolución de Nelly Rossinelli: “Mi querida Nelly, eres lo máximo. Cuando tú empezaste aquí en este programa, la gente no creía en ti, y ahora vas a tener tu programa propio. Eso es increíble”.

Luciano Mazzetti, Javier Masías y el propio Steve Palao también se sumaron a los agradecimientos en una noche que estuvo marcada por la nostalgia, la celebración del talento y la conexión entre quienes formaron parte del programa durante sus 15 ediciones.

Luciano Mazzetti agradeció por la oportunidad de estar en 'El Gran Chef Famosos'. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

Nelly Rossinelli tendrá su propio programa: “¿Cuál es tu pedido?”

El cierre de El Gran Chef Famosos no solo marcó el final de un ciclo, sino también el inicio de una nueva etapa para una de sus figuras más queridas. Durante la transmisión en vivo se anunció oficialmente el próximo programa de Nelly Rossinelli, que llevará por nombre ‘¿Cuál es tu pedido?’, y que próximamente se estrenará en Latina.

“Estoy muy emocionada, nuevamente se reunirán las familias peruanas a través de la cocina con el entretenimiento”, señaló Rossinelli. En el avance del programa, se mostró a distintas personas haciéndole pedidos de platillos con instrucciones específicas, lo que sugiere una dinámica interactiva y centrada en los desafíos culinarios.

Aunque aún no se han revelado mayores detalles sobre el formato, la expectativa es alta entre los seguidores del reality. El anuncio fue recibido con entusiasmo por el público presente en la plaza y en redes sociales, posicionando el programa como uno de los más esperados del canal.

José Pelaéz finalizó 'El Gran Chef Famosos' y dio paso a 'Yo Soy'. Video: 'El Gran Chef Famosos' / Latina

Con la final de ‘El Gran Chef Famosos’, Latina cierra una exitosa etapa de su programación, dando paso a nuevas propuestas como el regreso de ‘Yo Soy’ y el estreno del nuevo espacio de Nelly Rossinelli.