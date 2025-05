Giacomo Bocchio revela conversación con Luciano Mazzetti tras ser despedido de ‘El Gran Chef Famosos’

Giacomo Bocchio anuncia su salida de 'El Gran Chef Famosos' | Instagram.

La carrera televisiva del chef Giacomo Bocchio dio un giro trascendental cuando fue convocado como jurado en el exitoso programa ‘El Gran Chef Famosos’. Su participación no solo lo posicionó como una figura querida por el público peruano, sino que también impulsó su faceta como educador gastronómico a través de su canal de YouTube, donde comparte recetas, técnicas culinarias y fundamentos teóricos de la cocina.

Sin embargo, su continuidad en el programa llegó a su fin con el inicio de la doceava temporada. Latina TV decidió no renovar su participación como jurado, lo que marcó su salida del formato que lo catapultó a la popularidad. Hoy, Giacomo Bocchio se mantiene enfocado en sus proyectos personales, aunque admite que el cariño del público sigue siendo un motor emocional importante.

Giacomo Bocchio dejó de ser jurado de 'El Gran Chef Famosos en 2025. (Paula Díaz/Infobae Perú)

“El cariño de la gente siempre es bonito. A veces la gente se expresa en formas que pueden chocar, pero bueno, es su sentir y se tiene que regresar. Yo ya había cumplido una etapa en el programa. Les deseo lo mejor siempre”, comentó al diario La Razón sobre las reacciones de los fans, quienes aseguran que ‘El Gran Chef Famosos’ no volvió a ser el mismo sin su presencia.

En medio de estos cambios, Giacomo Bocchio también se refirió con respeto a Luciano Mazzetti, el chef que lo reemplazó como jurado en el concurso gastronómico. Lejos de resentimientos, el cocinero reconoció el gesto de su colega por comunicarse con él antes de asumir el nuevo rol.

“Claro que lo conozco. Luciano tuvo un gesto muy caballeroso. Me dio una llamada telefónica antes de empezar”, señaló, destacando la cordialidad entre profesionales del rubro.

Giachomo Bocchio no compartió detalles exactos de la conversación, pero aseguró que la llamada fue breve, cordial y suficiente para mostrar respeto mutuo. "Me pareció un gesto de caballeros", añadió.

Luciano Mazzetti ingresó a 'El Gran Chef Famosos' en reemplazo de Giacomo Bocchio. (Latina)

¿Ingresará a ‘América Hoy’?

Pese a su alejamiento de la televisión, Giacomo Bocchio no descarta un eventual regreso. Recientemente apareció brevemente en ‘América Hoy’ como invitado en un segmento de cocina, lo que despertó entusiasmo entre sus seguidores. Sobre una posible colaboración más estable con el programa, el chef expresó su disposición a conversar con Gisela Valcárcel, productora del espacio matutino.

Giacomo Bocchio reapareció en ‘América Hoy’ tras su salida de ‘El Gran Chef Famosos’. (América)

“Vamos a ver qué pasa. Yo estoy abierto a escuchar ofertas. La pasé muy bien, así que vamos a ver qué pasa. Yo respeto a Gisela, me parece que es la mujer más poderosa de la televisión en el Perú. Eso yo lo valoro porque a mí me gusta aprender. Cuando yo conozco a alguien que me puede enseñar algo, yo escucho”, indicó con apertura.

Finalmente, Bocchio reflexionó sobre lo que significa estar frente a las cámaras: “He aprendido que la televisión es muy volátil. Te da fama y te quita el anonimato, eso tiene un lado bueno y un lado malo, como todo en la vida, pero me gusta el poder compartir mi forma de ver la vida”.

Giacomo Bocchio posee su propio canal de Youtube, el cual ya superó el millón de suscriptores.

“Soy tacneño y un hombre patriota. Me parece que si algo puedo hacer por mi país es comunicar valores, buenos principios y que el orgullo siempre debe ir de la mano del conocimiento, y esa es la ventana que me da la televisión. Por eso me gustaría volver”, sentenció la exfigura de ‘El Gran Chef Famosos’.