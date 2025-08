José Peláez no quiere regresar a la TV por ahora tras el final de El Gran Chef Famosos: ¿Por qué tomó esta radical decisión?

José Peláez no quiere regresar a la TV por ahora tras el final de El Gran Chef Famosos. Fuente: Activa.TV

El Gran Chef Famosos cerró su ciclo este sábado 2 de agosto en medio de expectativa y mucha nostalgia, donde Steve Palao resultó ganador de la ansiada olla. Los miembros del jurado con José Peláez se mostraron muy emocionados con este gran momento, cuyo final terminó dando paso al inicio de Yo Soy, espacio que regresa después de tres años (2022).

Mientras Nelly Rossinelli se retira con un nuevo proyecto bajo el brazo junto a Latina, José Peláez ha optado por alejarse de la televisión por un tiempo. En una de sus últimas entrevistas, y previo a la gran final, el conductor de TV señaló que estos años han sido bastante intensos; los ha disfrutado, pero también lo han consumido totalmente en cuanto a tiempo para sí mismo.

Sin embargo, descató que estaba muy agradecido con la oprotunidad que Latina le dio, pero como en la vida, todo tiene su final. “Siento una felicidad muy grande. Tengo un espíritu de gratitud inmenso con todo lo que hemos vivido a lo largo de estos dos años y cuatro meses. No sé, como que siento que se está acabando y lo que estoy haciendo es gozarlo cada segundo, cada instante", señaló al portal Activa.tv.

El presentador señaló El Gran Chef Famosos es una experiencia que disfrutó mucho, pero no le afecta el final de éste, pues jamás pensó durar tanto tiempo en la TV. “Todo en la vida tiene su final. La vida misma tiene su final. Yo inicialmente venía por cinco meses y vamos dos años y cuatro meses, y no puedo sentir más que gratitud con todo lo que ha ocurrido en esta cocina. Es la ley de la vida”, señaló.

No busca regresar a la TV por el momento

Respecto a nuevas propuestas laborales en la televisión, José Peláez fue bastante claro al decir que no lo está buscando. Incluso, se animó a contar que se alejará por unos meses para descansar. “Lo que te puedo decir es que yo no estoy buscando trabajo en la televisión hasta que pase el verano. Para mí ha sido muy, muy, muy intenso. En este proyecto de dos años y cuatro meses, en el camino me comprometí, me casé y tuve un hijo. Realmente, creo que no me van a ver en la televisión, por lo menos hasta después del verano”, indicó, haciéndo enfásis en que no quiere que malinterpreten sus palabras y piensen que está rechazando la TV.

“No quiero que me malinterpreten, la televisión me encanta, disfruto muchísimo de lo que hacemos aquí, disfruto muchísimo tener un programa de televisión, pero sí creo que también es bueno descansar de todo esto y de toda esta intensidad, por lo menos hasta después del verano”, agregó el animador.

¿Qué programa tendrá Nelly Rossinelli en Latina?

Nelly Rossinelli, conocida como la “mamá de los pericotitos”, inicia una nueva etapa profesional al frente de su propio programa televisivo. En la gran final de 'El Gran Chef Famosos’, la reconocida cocinera anunció con entusiasmo su participación en ‘¿Cuál es tu pedido?’, un proyecto original que llegará pronto a la pantalla de Latina Televisión.

La carismática cocinera compartió su alegría tras recibir esta oportunidad. “Estoy muy emocionada”, expresó Rossinelli, quien durante su paso por ‘El Gran Chef Famosos’ se consolidó como una figura querida por las familias peruanas. El anuncio generó expectativas en el público y en sus seguidores, que ahora podrán verla en un formato propio.

En una declaración exclusiva para Latina, Nelly Rossinelli adelantó algunos detalles sobre el contenido de ‘¿Cuál es tu pedido?’. El programa apostará por reunir a las familias peruanas mediante recetas, anécdotas y dinámicas culinarias con un enfoque de entretenimiento familiar. “Lo único que te puedo adelantar es que nuevamente se van a reunir las familias peruanas a través de la cocina y de la mano del entretenimiento. Así que muchas gracias por ese cariño, por recibirnos de nuevo en sus casas. ¡Se vienen sorpresas!”, señaló.

Hasta el momento, la fecha exacta de estreno no ha sido revelada, pero Latina Televisión confirmó que el programa llegará muy pronto a su programación.

