La carrera que quiere estudiar el hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas, inspirada en su propia enfermedad

La carrera que desea estudiar el hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón por una conmovedora razón.

La más reciente aparición de Antonio Pavón en El valor de la verdad no solo generó titulares por sus confesiones personales, sino que también dejó un momento profundamente emotivo al hablar sobre su hijo, Antoñito, y la promesa que se hizo como padre.

Entre lágrimas, el español recordó todo lo que vivieron desde que su hijo fue diagnosticado con una enfermedad rara que afecta su movilidad, y cómo, contra todo pronóstico, ha logrado avances notables. “Yo no me podía separar de Antoñito porque mi meta era: hasta que no vea a este niño andando, no voy a parar. Me cueste lo que me cueste”, dijo bastante emocionado frente a Beto Ortiz.

Este emotivo testimonio nos hizo recordar otra entrañable escena del pasado: cuando, en 2024, Antoñito compartió en una entrevista con América Hoy su deseo de convertirse en médico. En esa ocasión, el niño participó de un enlace en vivo por motivo de su cumpleaños número 11, junto a su padre, desde España.

Durante la conversación con el programa matutino, Ethel Pozo le preguntó directamente si ya sabía qué quería ser de grande. Sin dudarlo, el pequeño respondió: “Me está gustando mucho Medicina”. Fue entonces que Antonio Pavón explicó el motivo que inspiró esa elección. “Como pasa bastante tiempo en los hospitales, dice que quiere ser médico para curar a los niños”, comentó el extorero con orgullo sobre su hijo, quien padece artrogriposis múltiple congénita.

Este deseo surgió de la vivencia diaria con su propia condición médica. Desde que nació, Antoñito ha tenido que enfrentarse a tratamientos complejos y terapias continuas para mejorar su calidad de vida. El hecho de haber pasado tanto tiempo en hospitales le permitió conocer de cerca la labor de los médicos, a quienes ve como héroes. De allí nace su vocación.

En otro momento, Antonio también contó que su hijo ha logrado adaptarse bien a la vida en España, donde reside desde hace algunos años junto a él. “Tiene una personalidad bien bonita, es muy cariñoso, muy simpático y aquí, en España, todo el mundo lo quiere, todos los compañeros de clase, los primos. Es un chico que se hace querer mucho”, expresó emocionado durante el enlace.

¿Por qué Sheyla Rojas le dio la tenencia a Antonio Pavón?

En 2021, Sheyla Rojas tomó la decisión de enviar a su hijo a vivir con Antonio Pavón en España, cuando decidió mudarse a México. En una entrevista con ‘Choca’ Mandros, la modelo explicó la razón de esta difícil decisión. La rubia indicó que su hijo estaba creciendo rápido y necesitaba una figura paterna más presente. “Solo quería que mi pequeño esté tranquilo”, dijo con honestidad.

Ese reencuentro entre padre e hijo fue especialmente significativo. Ocurrió en plena pandemia, cuando las restricciones sanitarias hacían los viajes más complicados. Sin embargo, Antonio Pavón no dudó en tomar un avión con dirección a Lima para buscarlo, luego de haber pasado más de un año sin verlo. “Era pandemia, pero igual lo recogí, y cuando me vio me pegó un abrazo increíble. Estuve un año y cuatro meses sin verlo, y la verdad es que cuando nos encontramos lloré lágrimas de sangre”, confesó.

Hoy, Antoñito no solo avanza en su desarrollo físico, sino que también tiene sueños grandes. Todavía es joven para tomar una decisión definitiva, pero su interés por el área médica ya empieza a notarse.

Mientras tanto, el hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas sigue avanzando a pasos agigantados. Con gran orgullo, el español indicó que ya es un adolescente que quiere salir con sus amigos y se está desarrollando como siempre lo quiso. “El otro día me escribió y me dijo: ‘Papá, muchas gracias pro estar siempre apoyándome y hacerme salir adelante’. Con eso estoy feliz, es lo más grande que hay en la vida”, dijo bastante satisfecho en ‘El Valor de la Verdad’.

