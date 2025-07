Antonio Pavón llora al hablar de la complicada enfermedad de su hijo Antoñito y la promesa que se hizo: “No caminaba”

Antonio Pavón llora al hablar de la enfermedad de su hijo. Panamericana TV/ El Valor de la Verdad

Antonio Pavón protagonizó uno de los momentos más emotivos en una reciente edición de El valor de la verdad. Sentado en el sillón rojo de Beto Ortiz, el torero español conmovió profundamente al público al hablar de la dura batalla que vivió junto a su hijo Antoñito, fruto de su relación con la modelo Sheyla Rojas. En medio del testimonio, Pavón no pudo contener las lágrimas al recordar el padecimiento de su hijo, quien sufre artrogriposis múltiple congénita. Esta situación le impidió caminar durante sus primeros años de vida.

El torero respondió 20 preguntas sobre su vida personal, amorosa y familiar, llevándose 25 mil soles. Sin embargo, lo que realmente marcó la entrevista fue el desgarrador relato sobre su rol como padre y el sufrimiento que enfrentó al estar alejado de su hijo, mientras luchaba contra esta condición médica. “Lo pasé muy mal, lloraba todos los días, porque mi relación con él era muy estrecha”, confesó visiblemente afectado.

Su distanciamiento por peleas con Sheyla Rojas

Durante el programa, el español explicó que, en un inicio, los conflictos con Sheyla Rojas impidieron una convivencia constante con Antoñito. “Al principio fue por diferencia entre la mamá y yo, eso fue terrorífico”, admitió Pavón, quien no pudo contener el llanto durante su relato. A ello se sumó la pandemia de la COVID-19, que restringió aún más su contacto con el niño. “Después fue el tema de la pandemia, eso fue también otra cosa. El estar separado de mi hijo...”, añadió con gran nostalgia.

Pese a esos obstáculos, Antonio remarcó que siempre buscó estar presente en los momentos más difíciles del tratamiento médico. Su intención, según indicó, era mostrarle a su hijo que no estaba solo y que juntos podrían superar cualquier barrera, por más dolorosa que fuera.

Una promesa de padre

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Pavón recordó cómo se sentía cada vez que pensaba que su hijo no podría caminar. Su voz quebrada evidenció el dolor acumulado durante años. A su lado, su amigo Carlos ‘Tomate’ Barraza fue testigo de ese proceso y compartió con el público un recuerdo muy íntimo: “Él se frustraba, me abrazaba, lloraba y me decía: ‘Hermano, mi hijo no camina’”.

Para Antonio, estos episodios fueron devastadores, pero también le dieron fuerzas para comprometerse con una promesa, nunca rendirse en la lucha por la recuperación de su hijo. “Yo no me podía separar de Antoñito porque mi meta era: hasta que no vea a este niño andando, no voy a parar. Me cueste lo que me cueste”, dijo con la voz quebrada.

El español indicó que hoy en día se siente tranquilo porque su hijo está avanzando y saliendo adelante. “El otro día me escribió y me dijo: ‘Papá, muchas gracias pro estar siempre apoyándome y hacerme salir adelante’. Con eso estoy feliz, es lo más grande que hay en la vida”, dijo bastante satisfecho.

Carlos ‘Tomate’ Barraza, quien lo acompañó durante la grabación, destacó la fortaleza de Pavón durante esos años. “Algo que tengo que acotar y decirle al mundo... ¿cómo puede un padre ser tan fuerte? De verdad, tan fuerte, y darle ese ánimo a su hijo. Porque esas terapias son dolorosísimas, son muy dolorosas, extremas, horas y horas para que el niño trate de caminar”, expresó con admiración.

Por qué Antonio Pavón vive en España con su hijo Antoñito

El torero español Antonio Pavón explicó por qué actualmente vive en España junto a su hijo Antoñito. En una entrevista con Christopher Gianotti, la figura de TV contó que una de las principales razones fue que el menor pasaba la mayor parte del tiempo con su nana y no con su madre, debido a los compromisos laborales de Sheyla en la televisión.

“Antoñito siempre estaba con su nana. Entonces yo dije: ‘Antoñito podría estar viviendo aquí conmigo, aquí tiene un montón de comodidades’. Quería que tuviese una vida familiar”, señaló Pavón, quien ahora tiene la custodia del menor en España.

El torero remarcó que su decisión buscaba darle a su hijo una rutina más estable y cercana, en un entorno donde pudiera crecer rodeado de afecto y atención directa.

