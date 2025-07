Antonio Pavón confiesa haber sido infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín: “Solo fue una noche de pasión”

Antonio Pavón revela detalles de su desliz con Andrea San Martín en “El Valor de la Verdad”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV.

Antonio Pavón a dado que hablar tras su confesión en “El Valor de la Verdad”, donde reveló por primera vez que le fue infiel a Sheyla Rojas con Andrea San Martín, algo que ocurrió en los primeros días de su relación con la conductora.

Durante la entrevista, el español relató cómo sucedió este desliz, explicando que no había un compromiso serio con Sheyla en ese entonces. Según Pavón, este episodio ocurrió durante un evento en Colán, una playa en el norte de Perú, cuando él iba a animar un evento y San Martín estaba modelando.

En ese contexto, ambos coincidieron y, tras un rato de charla, terminaron en una discoteca. “Coincidimos en Colán, una playa preciosa... Yo llevaba poco tiempo con Sheyla, con ella tuve una relación muy rápida, y al principio conocí a Andrea”, explicó el modelo español.

¿No tenía nada serio con Sheyla Rojas?

Pavón admitió que en esos primeros días no tenía claro lo que quería con Sheyla, ya que aún se encontraba disfrutando de su llegada a Perú y de conocer a diferentes personas. “Para mí no era algo formal todavía, andaba de picaflor. Yo recuerdo que recién había llegado a Perú, todas me parecían guapas. Conocí a Sheyla y a la par tenía mis eventos, mis salidas”, recordó Pavón, explicando que no veía nada de malo en ese comportamiento en ese momento de su vida.

En cuanto a lo sucedido con Andrea San Martín, el español no dudó en calificarlo como una “noche de pasión”. Según él, ambos se quedaron después de la fiesta y, al ser una atracción mutua, decidieron pasar la noche juntos. “Eso quedó en nada, fue una noche divertida. Fue una noche loca, fue divertido. Nos quedamos después de la fiesta y me parecía una chica muy bonita y guapa y lógicamente había una atracción, una noche de pasión”, explicó Pavón, como si se tratara de un episodio sin importancia.

El ex de Sheyla dejó claro que, aunque ese incidente ocurrió, no marcó el rumbo de su relación con la conductora de televisión. Según él, todo fue algo aislado y no tuvo repercusiones. Sin embargo, la confesión no dejó indiferente a nadie, especialmente a quienes siguen de cerca la vida amorosa de los famosos.

En su relato, Pavón también habló sobre su relación con Sheyla y cómo, a pesar de este desliz, continuaron juntos durante un tiempo más. Aclaró que, si bien al principio no estaba en una relación formal, la dinámica cambió con el tiempo y los sentimientos fueron evolucionando.

“Con Andrea no pasó nada más, todo quedó ahí. Yo estaba comenzando a salir con Sheyla y no había una relación firme en ese momento. Fue simplemente un desliz, algo que ocurrió una vez y no pasó a mayores”, reiteró Pavón.

Redes sociales le recordó la relación que tuvo Antonio Pavón con Sheyla Roja en ‘Combate’

La confesión de Pavón sorprendió a muchos, y algunos seguidores de Sheyla Rojas se mostraron críticos con su actitud, mientras que otros defendieron el hecho de que, en ese entonces, no había compromiso serio. Este tipo de situaciones siempre genera debate sobre lo que se considera infidelidad, el valor de la lealtad en las relaciones y el significado de “ser fiel”.

Tras la confesión, las redes sociales se llenaron de comentarios, muchos de los cuales expresaban sorpresa por la sinceridad de Pavón, mientras que otros opinaban sobre la falta de responsabilidad emocional que su relato mostraba. “En ese tiempo estaba saliendo con Sheyla y ella iba a tener un hijo con ella”, “Como que no tenía nada formal, eso tiene que confirmarlo Shey”, fueron algunos de los comentarios.

