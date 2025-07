Antonio Pavón confiesa que no se enamoró de Sheyla Rojas, pero que vive con ella: “El amor lo encontré con Joi Sánchez”

Antonio Pavón confiesa que no se enamoró de Sheyla Rojas: “El amor lo encontré con Joi Sánchez”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Fuertes revelaciones. En la reciente edición de El Valor de la Verdad, este 6 de julio, Antonio Pavón dejó a todos sorprendidos al reconocer, bajo juramento, que nunca se enamoró de Sheyla Rojas, su expareja y madre de su hijo.

En un ambiente cargado de emoción, el extorero confesó que el amor verdadero lo experimentó con su actual pareja, Joi Sánchez, quien se ha convertido en el centro de su vida sentimental. Durante la dinámica del programa, Beto Ortiz, no dudó en poner a Pavón contra las cuerdas, indagando sobre lo que realmente sentía por Rojas, a quien conoció cuando ambos compartieron una relación de varios años.

La pregunta fue directa: “¿Qué sentiste por Sheyla?”. La respuesta de Pavón, aunque diplomática, fue clara y contundente: “Por ella sentía...”, fue lo único que alcanzó a decir antes de ser interrumpido por Ortiz, quien lo animó a ser más específico y no recurrir a eufemismos como “algo muy especial”.

Antonio Pavón habla sobre su amor con Joi Sánchez: "Lo conocí realmente con ella". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En un giro inesperado, el español dejó en claro que, aunque tuvo momentos importantes junto a Sheyla, nunca la consideró el amor de su vida. Fue con Joi Sánchez, su actual pareja, cuando finalmente experimentó lo que realmente significa estar enamorado.

“Empecé a sentir amor, empecé a sentir una cosa que no había sentido antes, jamás en mi vida y decidí dejar mi soltería”, explicó Pavón con una sinceridad que sorprendió a muchos, dejando en evidencia la diferencia en los sentimientos que experimentó con Sheyla y los que actualmente lo unen con Joi.

El cuestionamiento no terminó ahí, ya que Ortiz, al parecer buscando una respuesta más reveladora, repitió la pregunta sobre si realmente se había enamorado de Sheyla. Antonio Pavón, algo más relajado, reafirmó que lo que sentía por Sheyla no se comparaba al amor que ha encontrado con Joi Sánchez. “El amor lo conocí realmente con Joi Sánchez”, expresó el torero, quien no dudó en mostrar la profundidad de su relación actual.

Joi Sánchez tiene todas las claves de Antonio Pavón

Además de hablar sobre su relación con la exchica reality, Pavón no ocultó su felicidad con Joi, destacando lo importante que es para él en todos los aspectos de su vida. En un gesto de plena confianza, el extorero también reveló que su novia tiene acceso total a su celular, lo que, según él, demuestra la transparencia y el nivel de confianza que hay entre ellos.

“Ella tiene las claves de mi celular, no tenemos secretos”, mencionó, reforzando la idea de una relación basada en la honestidad y la cercanía.

Antonio Pavón sorprende con su confesión: Vive con Sheyla Rojas y Joi Sánchez bajo el mismo techo

Antonio Pavón rompió el silencio en la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’, donde abordó su relación con Sheyla Rojas y cómo han logrado llevar una convivencia inusual. Aunque las circunstancias parecen complicadas, Pavón afirmó que vive con Sheyla y Joi cuando la exchica reality viaja a España para visitar a su hijo.

El extorero detalló que, aunque en principio podría sonar desconcertante, la dinámica entre los tres funciona de manera armoniosa. “Ella [Sheyla] viene a visitar a Antonito, viene un mes y la recibimos con los brazos abiertos”, comentó Pavón, dejando claro que la relación con la madre de su hijo ha mejorado significativamente, y ahora se lleva bien con Joi, su actual pareja.

Pavón agregó que Joi cumple un papel fundamental en este arreglo, asegurando que su presencia ayuda a que la situación se mantenga equilibrada y en paz. “Joi cumple una función y hace que nuestra relación sea llevadera”, expresó Pavón, quien mencionó que no hay problemas para que Sheyla se quede en su casa cuando sea necesario.

En cuanto al cuidado de su hijo, Pavón recalcó que tanto él como Sheyla se esfuerzan por hacer su rol de padres lo mejor posible. “Entre Sheyla y yo todo se sanó. Hacemos el rol de papás lo mejor que podemos y si tiene que venir a casa, ¿por qué no? Hay más cuartos”, afirmó, mostrando una actitud positiva y abierta a la convivencia.

