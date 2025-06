Madre de ‘El Monstruo’ reaparece el mismo día en que se elevó la recompensa a S/1 millón por información del prófugo

Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, durante una audiencia judicial

Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, reapareció este miércoles en una audiencia judicial donde se evalúa el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía contra ella y otros presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Las cámaras de Justicia TV la registraron con la mirada baja, el mismo día en que el Ministerio del Interior incrementó a S/1 millón la recompensa por información que conduzca a la captura de su hijo, considerado el criminal más buscado del país.

La audiencia se lleva a cabo en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, bajo la dirección del juez Roberth Rimachi. Hernández De la Cruz fue arrestada a inicios de junio en su domicilio ubicado en Ica.

Durante la intervención, las autoridades incautaron 15 cartuchos de dinamita, diversos documentos y un pasaporte. De acuerdo con el general Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), habría tenido un rol central en la estructura financiera de la red, al encargarse de recibir los pagos por secuestros y administrar los recursos económicos de la organización.

Las pesquisas revelaron que posee un domicilio registrado en la Guayana Francesa y que, junto a otros implicados, habría enviado dinero a Bolivia y Paraguay entre 2022 y abril de 2025. Las transferencias alcanzarían los S/.487,987.00 y $9,634.00, que habrían sido recibidos por ciudadanos en Brasil, Bolivia y Paraguay, y que finalmente fueron destinadas a manos de ‘El Monstruo’.

Hernández De la Cruz ha manifestado que se dedica a la artesanía y que padece problemas de tiroides. En una audiencia pasada señaló la necesidad de descartar un posible cáncer, además de sufrir de gastritis crónica aguda, por lo que requiere una endoscopia.

Mientras el juez evaluaba el pedido de prisión preventiva, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, destacaba en una rueda de prensa que ya se había actualizado la recompensa “para la captura de este cabecilla” de ‘Los Injertos’. “Parte de este esfuerzo que estamos realizando se viene cristalizando paulatinamente. Es una muestra más del compromiso del Gobierno y de nuestro compromiso en la lucha contra la criminalidad”, señaló.

Audio revelador

El último fin de semana, el programa Cuarto Poder difundió la transcripción de un audio de casi diez minutos que el fugitivo envió a su madre. En la grabación, fechada en febrero pasado, el remitente afirma no contar con recursos económicos y la acusa de haberlo engañado para obtener dinero. El contenido revela una relación deteriorada, marcada por la desconfianza y el conflicto familiar.

“No pienses que yo tengo dinero porque, como te dije al principio, tú piensas que yo soy inocente. Yo sé que sabes que no soy inocente (...) Y siempre te he dicho: si es para salud, yo apoyo, pero con pruebas del hospital, de tu cita”, le reclama con evidente molestia.

En otro fragmento, insiste: “Cuando vas al hospital pides una consulta, a mí enséñame todo, con tu nombre, fecha y todo. Así demuestras que eres una madre leal, no una madre desleal que le quita a su hijo con mentiras”. Posteriormente, la responsabiliza de ocultarle información y de manipularlo emocionalmente para obtener apoyo financiero.

Además, admite su participación en actividades ilícitas: “Yo cobro de empresas que extorsiono, me pagan a diario. Las empresas de transportes me pagan a diario, ¿me entiendes? Esos son mis ingresos para que sepas, o extorsiones que hago a empresarios, a veces pagan, a veces no pagan, y yo pierdo esa inversión”, señala sin ambigüedades.

Finalmente, explica por qué considera imposible abandonar el mundo delictivo: “No puedo salirme de esto porque no tengo nada, no soy nada. Si me retiro, quedan mis enemigos, quedan los aliados y ellos por mí no se van a hacer a un costado en la vida, siguen con sus cosas y ellos van a estar en guerra siempre con mis enemigos. Así me retire, van a pensar que yo sigo ahí, y ¿qué van a hacer? Van a atacar a mi familia”.