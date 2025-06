‘El Monstruo’ se declara quebrado ante su madre y le reclama por pedirle dinero: “Si es para salud, yo apoyo, pero con pruebas”

Fuente: Cuarto Poder

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ y uno de los criminales más buscados del país, envió un audio de casi diez minutos a su madre, Martina Hernández De la Cruz, donde aseguró no tener dinero y la acusó de mentirle para obtener apoyo económico. La transcripción del registro fue difundida este domingo por el programa Cuarto Poder.

El contenido, que data de febrero pasado, revela una conversación tensa y un quiebre familiar marcado por la desconfianza. “No pienses que yo tengo dinero porque, como te dije al principio, tú piensas que yo soy inocente. Yo sé que sabes que no soy inocente (...) Y siempre te he dicho: si es para salud, yo apoyo, pero con pruebas del hospital, de tu cita”, le dice, visiblemente incómodo.

“Cuando vas al hospital pides una consulta, a mí enséñame todo, con tu nombre, fecha y todo. Así demuestras que eres una madre leal, no una madre desleal que le quita a su hijo con mentiras”, agrega. Más adelante, el prófugo acusa a su progenitora de ocultarle información y de manipularlo emocionalmente para obtener dinero.

“Ese día que me estabas pidiendo plata y te pedía pruebas, me engañabas: ‘que no estoy allá, que no me fui para allá’. Me mientes (…) ¿Crees que yo nací ayer, vieja? Si acá no hay transparencia entre madre e hijo, estamos mal. Yo no me voy a salar si me mientes. Tú eres la que me estás mintiendo, no yo (…) No tengo mucha plata, no tengo. Si yo tuviera, te pondría en un lugar mejor. No tengo", añade.

El registro fue encontrado en el celular de la investigada.

Investigada

Hernández De la Cruz, detenida hasta ahora, ha declarado que sufre de tiroides, necesita descartar un posible cáncer, padece gastritis crónica aguda y debe someterse a una endoscopia. “Esto (el arresto) me sucede por ser la madre de él (...) Por eso les pido que, por favor, me devuelvan la libertad. No debo estar detenida por ser su madre”, expresó durante una audiencia judicial, en la que dijo trabajar como artesana.

La PNP la capturó en su vivienda en Ica, donde se incautaron 15 cartuchos de dinamita, documentos y un pasaporte. Según el general Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ella habría desempeñado un papel clave en la estructura de la organización al recibir el dinero de los secuestros y manejar el flujo económico de la red criminal.

Las investigaciones han encontrado que tiene un domicilio registrado en la Guyana Francesa y que, junto a otros miembros vinculados con la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, habría remitido montos hacia Bolivia y Paraguay entre 2022 y abril de 2025.

Las transferencias alcanzarían los S/.487,987.00 y $9,634.00, que habrían sido recibidos por ciudadanos en Brasil, Bolivia y Paraguay, y que finalmente fueron destinadas a manos de ‘El Monstruo’.

“Mira, vieja, yo decirte que me voy a salir de este mundo no puedo porque todavía no soy nada. Me pasa algo ahorita, y me voy preso toda la vida. No tengo nada (…) Tú me dices, ‘hijo, pon un negocio’, pero no es así como ustedes piensan. Fuera así, fuera el hombre más feliz, ya me hubiera retirado, hubiera puesto una cadena de pollerías (…) que me dé 20 o 30 carros, una empresa, pero no invierto porque no tengo. He tenido más pérdidas el año pasado", menciona el fugitivo en el mismo audio dirigido a su madre.

El prófugo, por cuya captura el Gobierno ofrece medio millón de soles, finalmente da por sentado su distanciamiento con su entorno más cercano. “Si mi familia me odia, me vale tres pepinos porque no me han dado nada, ni me han regalado nada, ¿me entiendes? (…) Te recalco por séptima vez: no pienso retirarme porque no soy nada, no tengo nada todavía. Así están las cosas conmigo".