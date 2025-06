Madre de ‘El Monstruo’ dice ser artesana y lo delata ante juez: “¿Por qué no lo capturan? No soy partícipe de sus delitos”

Fuente: Poder Judicial

Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, declaró este miércoles que se dedica a la artesanía, rechazó cualquier vínculo con la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ y denunció un presunto abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional (PNP).

Durante la audiencia para convalidar su detención judicial por 15 días, aseguró que su única relación con el imputado es la consanguinidad. “El hecho de ser su madre no quiere decir que sea partícipe de sus delitos”, expresó ante el juez Roberth Rimachi.

La PNP la capturó en su vivienda en Ica, donde se incautaron 15 cartuchos de dinamita, documentos y un pasaporte. Según el general Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ella habría desempeñado un papel clave en la estructura de la organización al recibir el dinero de los secuestros y manejar el flujo económico de la red criminal.

No obstante, la acusada rechazó esa versión y acusó a los policías de manipular pruebas. “Abrí la puerta y me encontré con la policía. Entraron como ocho o diez hacia mi habitación. Al llegar, tres de ellos salieron de adentro”, relató.

Comentó que en su cuarto solo había material de trabajo. “Había cerca de cuatro o cinco bolsas blancas con artesanía —comentó—. La policía no revisó bolsa por bolsa; fue directo a una bolsa negra y me preguntó qué contenía. Le dije: ‘si no hay material de artesanía, usted debe saber’. Al abrirla, dijo: ‘dinamita’. Les respondí: ‘ustedes me están sembrando’”.

También dijo ser trabajadora independiente. “Soy diseñadora artesana. He colaborado con el Ministerio de Cultura, Dircetur (Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo) y he sido convocada por las municipalidades de Ica y Salas Guadalupe. No tengo antecedentes en mi país ni fuera de él”, afirmó.

“En los medios dicen: ‘Le hemos dado a ‘El Monstruo’ donde más le duele’. Eso no es justo. No es justo que destruyan mi vida. ¿Por qué no lo capturan a él? Yo soy yo, él es él (...) Dicho sea de paso, jamás me ha llamado para decirme que pertenece a mi banda, porque sabría cuál sería mi respuesta”, añadió.

La mujer, quien permanece detenida de manera preventiva, aseguró que su salud se ha visto afectada. “Sufro de tiroides, necesito descartar un cáncer, padezco gastritis crónica aguda y debo someterme a una endoscopia. Esto me sucede por ser la madre de él (...) Por eso les pido que, por favor, me devuelvan la libertad. No debo estar detenida por ser su madre”, concluyó.

Madre de ‘El Monstruo’ recepcionaba dinero de extorsiones de bandas criminales, según coronel PNP

El operativo contra Moreno Hernández, por quien el Gobierno ofrece medio millón de soles, incluyó varias detenciones. Liseth Albina Ruiz Cruz, pareja sentimental y madre de su hija, fue arrestada en Santa Cruz (Bolivia). Se le encontró celulares, municiones y documentos relacionados con movimientos financieros.

También cayó en su casa de Comas el suboficial Israel Araujo Alva, alias ‘Georgi’, a quien se le atribuye haber filtrado información y suministrado armas a la organización.

El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, afirmó que, pese a que ‘El Monstruo’ está en Brasil con aparente respaldo del Primer Comando Capital, pronto se enfrentarán. “Estamos un paso adelante. (...) Aquí nos veremos las caras. Veremos quién llega primero y quién pisa primero. Así son las cosas”, señaló.

Agregó que la exposición pública de la madre y pareja de uno de los criminales más buscados del país ha dañado su reputación incluso dentro del mundo criminal.

Respuesta del Ejecutivo

Por su parte, el premier Eduardo Arana informó que el Ejecutivo aprobó cuatro proyectos de resoluciones supremas para la extradición, con el objetivo de estar listo ante una posible necesidad de aplicar acciones internacionales y diplomáticas para capturarlo.

Sobre Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, presunto responsable de la masacre de 13 mineros en Pataz, Arana aclaró que aún no se ha recibido ninguna solicitud formal del Poder Judicial para su extradición desde Colombia.