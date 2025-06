Madre de ‘El Monstruo’ dice ser artesana, pero le transfirió más de USD 100 mil y tiene domicilio en Guyana Francesa

Madre de 'El Monstruo' registró dirección en Guyana Francesa en su DNI | Panamericana TV

Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, declaró ante las autoridades que trabaja como artesana; sin embargo, las investigaciones han encontrado que tiene un domicilio registrado en la Guyana Francesa y que estuvo involucrada en el envío de grandes sumas de dinero al extranjero, presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.

Según el requerimiento de detención judicial por 15 días, ella y otros integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ habrían remitido los montos hacia Bolivia y Paraguay entre 2022 y abril de 2025.

El documento, citado este jueves en un informe del programa 24 Horas de Panamericana TV, indica que las transferencias alcanzarían los S/.487,987.00 y $9,634.00, que habrían sido recibidos por ciudadanos en Brasil, Bolivia y Paraguay, y que acabaron en manos de ‘El Monstruo’.

La Policía presume que este flujo económico proviene de extorsiones ejecutadas por la organización en Lima Norte, pese a que ella ha negado cualquier implicancia con la red criminal. “El hecho de ser su madre no quiere decir que sea partícipe de sus delitos”, manifestó ante el juez Roberth Rimachi.

Fuente: Poder Judicial

“En los medios dicen: ‘Le hemos dado a ‘El Monstruo’ donde más le duele’. Eso no es justo. No es justo que destruyan mi vida. ¿Por qué no lo capturan a él? Yo soy yo, él es él (...) Dicho sea de paso, jamás me ha llamado para decirme que pertenece a mi banda, porque sabría cuál sería mi respuesta”, añadió.

A través de un comunicado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que la actualización de dirección en la Guyana Francesa ocurrió hace casi una década. “La ciudadana peruana realizó un trámite de rectificación de domicilio ante el consulado honorario de Cayena, en la Guyana Francesa, el 13 de octubre de 2015. En dicho trámite, actualizó su domicilio con una dirección en ese país”, precisó la entidad, citada por la misma televisora.

Agregó que el procedimiento cumplió con la normativa vigente y se sustentó con la documentación exigida por ley. “Este tipo de procedimientos se realiza sin distinción alguna para los ciudadanos solicitantes”, concluyó.

El programa señaló que la mujer no había visitado ese país anteriormente y que en 2004 partió hacia Brasil, sin regresar hasta 2023, cuando volvió vía Bolivia, según consta en su registro migratorio.

El operativo contra Moreno Hernández, por quien el Gobierno ofrece medio millón de soles, derivó en múltiples detenciones esta semana. Liseth Albina Ruiz Cruz, pareja sentimental y madre de su hija, fue arrestada en Santa Cruz (Bolivia). Durante la intervención, se incautaron celulares, municiones y documentos vinculados a movimientos financieros.

De forma paralela, fue detenido en su vivienda de Comas el suboficial Israel Araujo Alva, alias ‘Georgi’, acusado de haber filtrado información y proporcionado armas a la organización.

Miradas

Para el exsuperintendente de Migraciones, Jorge Fernández, las bandas criminales emplean un modus operandi que busca evitar que se conozca su ubicación, por lo que no registran sus ingresos ni salidas del país. También usan documentación falsa y se trasladan por zonas fronterizas que les permiten moverse internacionalmente fuera del marco legal.

Por su parte, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó que “los paraísos fiscales existen en diversas partes del mundo” y señaló que “una de las zonas donde esto se desarrolla es en países del Caribe, como la Guyana Francesa”.

Este territorio de ultramar de Francia está ubicado en la costa noreste de América del Sur, entre Brasil y Surinam. Aunque está en Sudamérica, forma parte integral del Estado francés y, por tanto, de la Unión Europea.

En contextos de crimen organizado, se ha mencionado como un punto de tránsito o de triangulación de fondos hacia verdaderos paraísos fiscales del Caribe, debido a su ubicación geográfica, poca vigilancia en ciertas zonas fronterizas y limitada presencia estatal en algunas áreas rurales.