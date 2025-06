Dina Boluarte romperá su silencio ante la prensa: declarará antes del 28 de julio, asegura su abogado

Juan Carlos Portugal aseguró que la mandataria tendrá un encuentro con la prensa antes de 28 de julio. | Canal N / Mesa de Prensa

La presidenta Dina Boluarte acumula más de 200 días sin brindar declaraciones a los medios de comunicación, pero ello estaría por terminar. Aunque no detalló si se convocará un encuentro o será en una actividad, el abogado Juan Carlos Portugal adelantó que su defendida tiene la intención de romper su silencio ante la prensa antes del 28 de julio, fecha clave para el país por la tradicional ceremonia de mensaje a la Nación.

En declaraciones a Canal N, el defensor legal de la mandataria expresó que existen altas probabilidades de que se concrete en las próximas semanas. Aunque aclaró que no forma parte del equipo de comunicación de la Presidencia, Portugal compartió su impresión tras conversar con Boluarte en Palacio de Gobierno.

“Te aseguro que muy prontamente declarará, seguramente en las próximas semanas. No soy parte de su equipo de comunicación, pero he conversado con ella y está con el deseo de conversar con la prensa. Debería hacerlo antes del 28 esa es la intuición y la impresión que he tenido a partir de las últimas conversaciones con ella en Palacio”, mencionó.

Portugal subrayó que sus apreciaciones no constituyen una sugerencia formal ni una intervención directa. Precisó que sus conclusiones surgen del intercambio en materia legal y de las lecturas que deja el trato personal con la jefa de Estado. “Yo no invado el espacio ni la reflexión política ni otro nivel de sugerencia, en este caso del área de comunicaciones. Sin embargo, de las lecturas que uno tiene cuando conversa con ella puedo arribar a esa conclusión” expresó.

El abogado de la presidenta anunció que su defendida hablará próximamente con la prensa. | Infobae Perú

El silencio de Dina Boluarte ha sido motivo de repetidas preguntas y especulaciones. A lo largo de los últimos meses, la presidenta se ha mantenido alejada de responder a los medios de comunicación y ha optado por pronunciarse a través de eventos institucionales, sin someterse a la tradicional ronda de preguntas ni dar espacio al diálogo directo con reporteros.

¿Por qué la presidenta lleva más de seis meses sin dar declaraciones a la prensa?

Pese a su intento por desmarcarse de su antecesor, Dina Boluarte comparte este patrón de comunicación con Pedro Castillo, quien tampoco acostumbraba interactuar abiertamente con periodistas. Ministros de Estado como Ángel Manero y Morgan Quero han defendido la postura de la presidenta ante preguntas incómodas sobre sus investigaciones.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aseguró que no es necesario que la jefa de Estado ofrezca declaraciones; mientras que el responsable del Ministerio de Educación sostuvo que la comunicación de Boluarte se sostiene en los discursos que ofrece en actividades institucionales y escolares, considerando suficientes estos espacios para transmitir su mensaje. “También responde a través de su abogado con los archivamientos que se han dado en la Fiscalía, de casos que son meras cortinas de humo”, declaró.

Según el informe del Consejo de la Prensa Peruana (octubre 2024 - abril 2025) para la Sociedad Interamericana de Prensa, la libertad de expresión en Perú se encuentra en una situación precaria. De hecho, es la presidenta Dina Boluarte quien lidera la hostilidad contra la prensa, con restricciones en coberturas y discursos que deslegitiman el periodismo, secundada por figuras como el alcalde Rafael López Aliaga y el exministro Juan José Santiváñez.

Mandataria declararía a los medios de comunicación.| Presidencia

¿Cuándo fue la última vez que Dina Boluarte habló con la prensa?

La última interacción pública de Dina Boluarte con periodistas ocurrió durante un evento en Palacio de Gobierno el pasado 22 de octubre de 2024. En esa ocasión, la presidenta permitió algunas preguntas, pero el episodio quedó marcado porque ella pidió los nombres y los medios de los reporteros, situación que generó malestar en el gremio periodístico.