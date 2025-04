El polémico mensaje del ministro Ángel Manero: “Si te va mal, no le tienes que pedir nada al Estado”

Ángel Manero y su mensaje a los agricultores: "Si te va mal, sal del negocio, no pidas ayuda al Estado

En un evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, emitió declaraciones que han generado polémica en el sector agrícola. Durante su participación en el encuentro denominado “Jueves Minero”, Manero sostuvo que la agricultura debe ser vista como un negocio y no como una actividad tradicional o idealizada. El ministro afirmó que, en caso de enfrentar pérdidas, los agricultores deberían abandonar el sector en lugar de buscar apoyo estatal.

“Mucho mejor nos iría si le decimos al agricultor crudamente este es un negocio y si te va mal no le tienes que pedir nada al Estado. Si te va mal tienes que salir del negocio como pasa en cualquier otra actividad económica. Suena duro, pero son lecciones que tenemos que dárselas”, expresó Manero.

La agricultura como negocio: la visión del ministro

El ministro Manero argumentó que en el Perú se ha “romantizado” la agricultura, considerándola una actividad que debe ser preservada generación tras generación. Según detalló, esta percepción ha impedido que se entienda como un negocio que opera bajo las reglas del mercado. “El problema en el Perú es que hemos idealizado la agricultura. Creemos que la agricultura es una actividad bonita, que tienen que hacerla generación tras generación y se olvidan que la agricultura, finalmente, es un negocio, que la agricultura es el mercado puro y duro”, afirmó.

Estas declaraciones contrastan con la realidad de la agricultura en el país, donde el 97% de las unidades agropecuarias corresponden a la agricultura familiar, según datos del propio Midagri. Además, más del 83% de los trabajadores agrícolas están vinculados a este tipo de producción, que es clave para garantizar el acceso a alimentos en la población peruana.

La importancia de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria

De acuerdo con el portal del Midagri, la agricultura familiar no solo constituye la mayor parte de las unidades agropecuarias en el Perú, sino que también es esencial para la seguridad alimentaria. En el contexto peruano, esta actividad es la base para enfrentar problemas como el hambre, la anemia y la malnutrición, especialmente en las comunidades más vulnerables.

La Política Nacional Agraria, promovida por el Midagri, busca precisamente fortalecer la producción de alimentos y mejorar el bienestar de los agricultores. Este enfoque incluye objetivos como la sostenibilidad, la inclusión social y económica, la igualdad de género y la resiliencia frente al cambio climático. Sin embargo, las declaraciones del ministro parecen contradecir estas metas, al sugerir que los agricultores que enfrentan dificultades deberían abandonar sus tierras.

Antecedentes de declaraciones polémicas

No es la primera vez que Ángel Manero genera controversia con sus comentarios. En enero de este año, durante una visita a la región de Lambayeque, el ministro propuso una medida inusual para enfrentar la crisis de sobreproducción de mango: pidió a los agricultores que no sembraran esta fruta hasta el año 2028. “Invocamos a todos los agricultores a no sembrar más mango en los próximos tres años, no se debe plantar más mango para ayudar a controlar la sobreoferta futura”, declaró en ese momento.

Además, en diciembre de 2024, Manero minimizó la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte, quien, según una encuesta de CB Consultora Opinión Pública, registraba un 76,4% de desaprobación, ubicándose en el último lugar entre los mandatarios sudamericanos. En esa ocasión, el ministro afirmó que lo importante no era la aprobación inmediata, sino cómo sería evaluada al final de su mandato. “No importa cómo esté la presidente o cómo entró, sino cómo salga. Y con toda la infraestructura que se está desarrollando, y no solo en agricultura (...) lo que va a importar es cómo va a salir la presidenta Boluarte y yo creo que saldrá de una manera que usted no lo espera”, señaló.