Ministerio Público contradice pericia de Mario Cabani y confirma autenticidad de firmas de Dina Boluarte en decretos

Pericia fiscal dio la razón a Dina Boluarte. | Presidencia Perú

El reciente informe grafotécnico encargado por la Clínica Cabani, que cuestiona la autenticidad de la firma de la presidenta Dina Boluarte en el Decreto Supremo N.º 017-2023, fue desmentido por la propia Fiscalía. Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta, develó que el análisis realizado por el Ministerio Público concluyó que las rúbricas en cuestión corresponden, sin lugar a dudas, al puño gráfico de la jefa de Estado.

A través de su cuenta de X, el letrado Portugal sostuvo que la tesis fiscal fue que la mandataria no podría haber firmado documentos oficiales, al encontrarse en recuperación por cirugías, apuntando a que esa incapacidad implicaba un eventual abandono temporal del cargo o la omisión de funciones. “Si la pericia no resultaba importante para el caso, sencillamente no la hubiese impulsado. Pretender hoy —por sus resultados— negar sus conclusiones es incoherentemente risible”, manifestó el abogado.

Explicó que los documentos objeto de controversia fueron comparados con otras 295 normas firmadas por Boluarte desde enero de 2023. “El tiempo finalmente nos dio la razón”, destacó y cuestionó también que el Ministerio Público no haya esperado los resultados de la pericia y denunciara el caso ante el Congreso de la República. En su evaluación, esa decisión prueba que el expediente nunca estuvo sustentado por evidencias sólidas ni motivado por un interés auténtico de impartir justicia. En vez de eso —sostiene—, el objetivo fue generar un escándalo político destinado a afectar la imagen y el gobierno de Boluarte. “Nunca hubo un caso penal serio, lo que hubo fue un uso político, de este caso, desde sus inicios”, indicó.

Conclusiones de la pericia fiscal

Como se recuerda, según la pericia de parte difundida por la Clínica Cabani en Cuarto Poder, el decreto del 29 de junio de 2023 habría sido firmado por una persona distinta a la presidenta, en un contexto en el que los testimonios médicos aseguraron que Boluarte estaba bajo estricto reposo posoperatorio.

El análisis presentado fue elaborado por el especialista Julio Espejo Quevedo, perito registrado en el Poder Judicial desde 2008, quien comparó la firma estampada en el decreto con otras 17 rúbricas auténticas de Boluarte y concluyó que la rúbrica en cuestión presenta “características notablemente disímiles” respecto a las originales.

Entre las diferencias detectadas, el experto identificó variaciones en los trazos de las letras “D”, “B”, “L” y “T”, que no se replican en las firmas válidas de la presidenta. Además, que la firma del decreto es muy similar a la de una carta enviada a Cabani en abril del año pasado, en la que se le prohibía revelar información médica protegida por el secreto profesional.

Fuente: Cuarto Poder

“No entendemos su poder de desdoblamiento”

La divergencia entre ambos resultados marca otro cuestionamiento. Si efectivamente fue la jefa de Estado quien firmó el decreto, ¿cómo hizo para aparecer en Palacio de Gobierno si se encontraba internada? Sobre ello, el propio médico hace una reflexión y destaca la discrepancia de ubicación, por lo que asegura no entender “el poder de desdoblamiento” de la jefa de Estado para estar en dos lugares.

“Aseveramos que estuvo internada todo el día del 29 al 30 de junio, pero a la vez firmó una resolución que se expidió el mismo día en sede de gobierno”, expuso en la carta notarial donde le exigió rectificarse públicamente de afirmaciones que dio ante los medios de comunicación, las cuales calificó de falsas.