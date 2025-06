Pedro Castillo será candidato en las Elecciones del 2026 por Juntos por el Perú, confirmó Víctor Cutipa

Congresista Víctor Cutipa confirmó la noticia. | Canal N

Pedro Castillo, vacado expresidente de la República, será candidato en las próximas elecciones generales convocadas para el 2026. La decisión fue confirmada a través del congresista Víctor Cutipa, de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, quien señaló que el respaldo se da en el marco de la formación de un frente político amplio y con base en el apoyo popular que recibe el vacado expresidente en distintos sectores sociales.

“Lo vamos a postular y la definición final [sobre si postulará a la cámara de Senadores o la cámara de Diputados] será tomada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Juntos por el Perú”, afirmó Cutipa en declaraciones a Canal N. Añadió que esta determinación responde también a la percepción de respaldo popular: “El pueblo lo va a postular porque, si se dan cuenta, hay una gran solidaridad con él y solicitan su candidatura”.

El anuncio se produce en un contexto marcado por la controversia en torno a los hechos de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo fue acusado de liderar un intento de golpe de Estado. No obstante, el parlamentario de Juntos por el Perú mantiene una posición clara: no ve fundamentos para considerar que existió tal golpe, argumentando que no hubo levantamiento armado ni acciones que encajen en la definición constitucional de ese delito, pese al mensaje a la Nación decretando el cierre del Congreso y el estado de excepción. “Creemos que ni siquiera es necesario esperar que este colegiado expida una sentencia para darnos cuenta de que no hubo golpe de Estado”, mencionó.

Pedro Castillo se refirió a las elecciones generales del 2026 en su más reciente discurso.

A pesar de su situación legal, Pedro Castillo ha mantenido una presencia activa en redes sociales. Desde X (antes Twitter), el exlíder de Perú Libre publicó un mensaje en el que convoca a la más amplia unidad política y social de cara a los próximos comicios generales, en los que se definirá la composición del Ejecutivo y el Legislativo, incluidos senadores, diputados y parlamentarios andinos.

En ese llamado, Castillo propuso siete metas que sostendrán su plataforma electoral y la de sus aliados, orientadas a cambios estructurales y demandas sociales históricas en el país. Entre sus principales propuestas figuran:

Promover la Asamblea Constituyente con el objetivo de crear una nueva Constitución que considere la diversidad pluriétnica del país.

Defender la soberanía nacional sobre los recursos naturales, priorizando la producción, educación, salud, vivienda, empleo digno y seguridad integral para todos los ciudadanos.

Impulsar una economía nacional participativa e inclusiva, considerando todos los sectores productivos y realidades culturales y geográficas del Perú.

Reestructurar y moralizar el sistema de justicia, incluyendo la reparación y el acceso a justicia para las víctimas de la represión contra las protestas de diciembre de 2022 y los meses posteriores.

Solicitar la liberación del presidente elegido democráticamente, así como de otros presos considerados políticos por el partido, recluidos desde diciembre de 2022.

Plantear la derogación de todas las leyes consideradas de blindaje para la corrupción y el crimen organizado que fueron aprobadas por el actual Congreso.

Formular otros puntos programáticos de acuerdo con la evolución del proceso unitario y de movilización social.