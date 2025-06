Mitsuharu Tsumura, dueño de Maido, espera tener el honor de cocinarle al papa León XIV

Misha espera tener el honor de cocinarle al Papa León XIV | América TV

El restaurante Maido, liderado por Mitsuharu Tsumura, se coronó como el mejor del mundo durante la edición 2025 del ranking The World’s 50 Best Restaurants. La ceremonia tuvo lugar en Italia, y congregó a chefs y expertos de la gastronomía internacional. Con este logro, el establecimiento peruano consolida su papel en la escena global, situando la cocina nikkei en una posición de liderazgo.

El experto en gastronomía, conocido como Micha, llegó a Lima este sábado tras la premiación y fue recibido por decenas de seguidores en el aeropuerto internacional Jorge Chávez donde subrayó su agradecimiento por el respaldo recibido en su país natal.

Durante la conversación con los periodistas, Tsumura compartió uno de sus sueños personales. Expresó que espera, en algún momento, tener la oportunidad de preparar un plato para el papa León XIV, quien residió en territorio peruano durante cuatro décadas. “Sería un honor cocinarle. Espero que se nos dé el honor de hacerlo”, manifestó el chef delante de cámaras en el terminal aéreo.

Cabe mencionar que los platos favoritos del sumo pontífice son tamalitos verdes con cabrito a la norteña del Perú, de acuerdo con Sor Margarita Flores en declaraciones para 24 Horas.

El papa León IXV es fanático de la comida peruana - Créditos: AFP/EFE.

Inspiración para los jóvenes peruanos

Además del reconocimiento internacional, Tsumura dedicó parte de su mensaje a los jóvenes peruanos. El cocinero resaltó la importancia de inspirar a las nuevas generaciones, no solo dentro del ámbito culinario, sino en todas las disciplinas. “Inspirar a los chicos, a las nuevas generaciones, a otros rubros que no son la cocina, que esto lo hemos logrado juntos, que esto es resultado de un trabajo sostenido”, declaró.

Misha da una lección de humildad y aconseja a las nuevas generaciones de cocineros | América TV

El chef señaló también la relevancia de Gastón Acurio, a quien consideró pilar fundamental en el desarrollo de la gastronomía peruana moderna. Tsumura mencionó que, si bien se han alcanzado metas importantes, aún quedan retos pendientes para que la gastronomía siga impulsando el crecimiento del país.

Al dirigirse directamente a los jóvenes, Micha animó a perseguir sus ideales y a mantener la constancia. “Que sueñen, que sueñen y que sean perseverantes, que todos los sueños se hacen realidad con mucho trabajo y que sean pacientes”, enfatizó el líder de Maido.

Mensaje a su papá

Durante su encuentro con la prensa, Mitsuharu Tsumura dedicó unas palabras a su padre, a quien identificó como una figura clave tanto en su desarrollo personal como profesional. “Mi papá es la persona que más admiro en el mundo. Siempre lo he dicho. Y la persona que ha sido más crítica conmigo toda mi vida”, afirmó el chef.

La admiración de Misha a su padre: "ha sido una pieza fundamental para llegar al día de hoy" | América TV

El chef subrayó que el respaldo y las exigencias de su progenitor resultaron esenciales para enfrentar los desafíos y avanzar en su carrera. “Mi papá ha sido una pieza fundamental para poder llegar hasta el día de hoy”, expresó.

El cocinero también remarcó que el camino hacia el reconocimiento no fue sencillo y que los inicios estuvieron marcados por esfuerzo. “Cuando uno a veces dice todo fue bonito, todo fue perfecto y eso no es así, hay que lucharla al principio, no es fácil”, sostuvo.