Dos universidades peruanas sin licencia de Sunedu que iban a cerrar este año lograron extender su vigencia hasta 2026

Durante el transcurso del 2025, siete universidades peruanas dejarían de funcionar debido a que no obtuvieron el licenciamiento institucional otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Esta decisión responde al incumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), un conjunto de indicadores que buscan garantizar que las instituciones de educación superior ofrezcan una formación académica competitiva y de calidad.

Aunque el cierre definitivo estaba programado para este año, seis de estas universidades lograron extender su vigencia por algunos meses más, y dos de ellas incluso obtuvieron una prórroga de un año, lo que les permitirá operar hasta 2026.

El proceso de licenciamiento de Sunedu es considerado un filtro fundamental para asegurar estándares mínimos en la educación universitaria del país. Para obtener esta autorización, las casas de estudio deben demostrar que cuentan con infraestructura adecuada, programas académicos sólidos, personal docente calificado y servicios que promuevan el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes. Este mecanismo no solo busca salvaguardar la calidad educativa, sino también proteger a los alumnos de instituciones que no cumplen con los requisitos básicos exigidos por ley.

Dos universidades sin licencia extendieron funcionamiento

Según el portal de la Sunedu, la Universidad Científica del Perú tenía previsto culminar sus actividades académicas el 16 de agosto de 2025, de acuerdo con la Resolución N.º 066-2020-SUNEDU/CD. No obstante, dicha institución logró una prórroga que le permitirá continuar operando por un año adicional, extendiendo su plazo de funcionamiento hasta el 16 de agosto de 2026.

Cabe mencionar que según la Resolución del Consejo Directivo N° 066-2020-SUNEDU/CD, la Sunedu concluyó que la Universidad Científica del Perú no cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) requeridas para obtener su licenciamiento institucional. Durante la etapa de verificación presencial realizada por la Dirección de Licenciamiento, la universidad desaprobó 37 de los 43 indicadores evaluados. A pesar de haber presentado un Plan de Adecuación para subsanar estas observaciones, este también fue desaprobado por considerarse insuficiente y carente de respaldo financiero y técnico.

Entre las principales deficiencias detectadas se encontró que la universidad no contaba con espacios adecuados ni seguros para el desarrollo de prácticas profesionales, en particular en los programas de ingeniería. Además, no demostró una gestión efectiva en su planificación institucional, ni en la ejecución presupuestal para mantenimiento y equipamiento.

En el área docente, las capacitaciones no responden a diagnósticos previos ni aseguraban cobertura equitativa entre la sede principal y la filial. También se identificaron limitaciones en los servicios psicopedagógicos y deportivos, así como en las estrategias para la inserción laboral de los egresados. La universidad, además, no pudo acreditar una política de calidad efectiva ni instrumentos de seguimiento que garanticen la mejora continua del servicio educativo.

Por su parte, La Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) debía cesar definitivamente sus actividades en abril de 2025, según lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N.° 162-2019-SUNEDU/CD, tras la denegatoria de su licenciamiento institucional. No obstante, de acuerdo con la información actualizada en el portal oficial de la Sunedu, dicho plazo fue ampliado por un año adicional, permitiendo a la universidad continuar operando excepcionalmente hasta el 4 de abril de 2026.

Según la resolución de la Sunedu, durante el proceso de licenciamiento institucional se solicitó a la UPCI información adicional y correcciones para cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad. Aunque la universidad pidió ampliaciones de plazo y desistió de 221 programas, no logró subsanar deficiencias clave como la oferta de carreras no autorizadas, problemas en infraestructura y una gestión institucional inadecuada.

El Informe Técnico de Licenciamiento N.º 057-2019 concluyó que la UPCI no cumplía con los indicadores exigidos, especialmente en aspectos como planificación académica, políticas de calidad y sostenibilidad financiera. La evaluación determinó que la universidad no ofrecía garantías suficientes para brindar un servicio educativo adecuado.

Como resultado, la Sunedu resolvió denegar la licencia institucional a la UPCI, desaprobando su Plan de Adecuación e iniciando el proceso de cierre progresivo, que debe completarse en un máximo de dos años. Se ordenó también suspender nuevas admisiones y garantizar la atención a los estudiantes durante el proceso de cese.

