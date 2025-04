Esta universidad sin licencia de Sunedu cerraría definitivamente mañana, pero logró extender sus operaciones hasta el 2026

La UPCI - Universidad Peruana de Ciencias e Informática no logró demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. (Crédito: FB/@SuneduPeru)

Una conocida universidad peruana se enfrenta a un futuro incierto tras no cumplir con los requisitos establecidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), lo que la llevó a recibir la negativa de su licenciamiento. El cierre definitivo estaba previsto para mañana, 4 de abril de 2025, pero, después de un proceso de negociación, logró una prórroga para continuar operando hasta el año 2026.

La Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) es una de las instituciones que no cumplió con los estánderes mínimos de Sunedu al no cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). Este proceso de licenciamiento, evalúa aspectos fundamentales como la infraestructura, calidad académica, programas de estudio y capacidad docente, es esencial para garantizar que las universidades en el Perú mantengan un nivel educativo adecuado.

Desde su evaluación inicial, la UPCI no cumplió con los requisitos establecidos, lo que llevó a la Sunedu a negar su licenciamiento. De acuerdo con la Resolución N° 162-2019-SUNEDU/CD, la universidad debía cesar sus actividades académicas antes del 4 de abril de 2025. Sin embargo, tras las gestiones realizadas por la institución, se alcanzó un acuerdo para extender su plazo de operación hasta el 4 de abril de 2026, es decir, un año adicional.

La UPCI no logró obtener la licencia de Sunedu por lo que cesará sus actividades el 4 de abril del 2026. (Foto: Sunedu)

Licenciamiento: Condiciones Básicas de Calidad

El licenciamiento es un proceso vital para las universidades peruanas, ya que asegura que las instituciones cumplan con estándares esenciales en varias áreas. Sunedu evalúa aspectos clave, como la infraestructura adecuada, programas académicos sólidos, la capacitación del personal docente y los servicios a los estudiantes. Estos criterios buscan garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad, capaz de prepararlos para los desafíos del mundo profesional.

Las universidades no licenciadas deben adoptar medidas correctivas para ajustarse a los parámetros exigidos, y en caso de no lograrlo, se ven obligadas a cesar sus operaciones definitivamente. El proceso ha generado una transformación en el panorama educativo superior del Perú, donde las instituciones con mayor capacidad de adaptación han logrado mantenerse abiertas, mientras que aquellas que no cumplen con los requisitos básicos de calidad deben dejar de operar.

Condiciones Básicas de Calidad que toda universidad debe cumplir para obtener el licenciamiento de Sunedu. (Foto: Minedu)

Opciones para los estudiantes afectados por el cierre

La situación de la UPCI genera incertidumbre entre sus estudiantes, quienes se han visto obligados a buscar alternativas para continuar con su formación académica. Frente a este panorama, Sunedu ha implementado medidas para asegurar que los derechos de los estudiantes no se vean vulnerados y que puedan completar sus estudios sin mayores inconvenientes.

Una de las principales alternativas que se les ha brindado a los estudiantes es el traslado a universidades licenciadas. Para ello, las instituciones en proceso de cierre, como la UPCI, deben gestionar convenios con universidades que cuenten con programas académicos equivalentes y que tengan la capacidad de recibir a los estudiantes en condiciones adecuadas.

Por otro lado, Sunedu también ha dispuesto que los estudiantes de universidades en proceso de cierre puedan permanecer en la universidad afectada hasta por dos años adicionales. Durante este período, la institución debe continuar operando bajo los estándares establecidos, con el fin de que los estudiantes puedan completar sus estudios en el mismo lugar.

Dos universidades sin licencia de Sunedu cerrarán a fin de mes. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)

¿Qué otras universidades cerrarán en 2025?

Universidad Alas Peruanas : Cierre definitivo programado para el 22 de marzo de 2025, según la Resolución N.° 172-2019-SUNEDU/CD. No obstante, se postergó hasta el 22 de septiembre del 2025.

Universidad José Carlos Mariátegui : Cese de operaciones el 1 de abril de 2025, continuará tramitando títulos hasta diciembre de 2026, según la Resolución N.° 036-2020-SUNEDU/CD. Sin embargo, extendió sus operaciones hasta el 31 de julio del 2025.

Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote : Cierre definitivo el 12 de julio de 2025, conforme a la Resolución N.° 017-2021-SUNEDU-CD.

Universidad Científica del Perú : Cierre programado para el 16 de agosto de 2025, conforme a la Resolución N.° 066-2020-SUNEDU/CD.

Universidad Privada San Carlos : Cierre definitivo el 30 de agosto de 2025, según la Resolución N.° 024-2020-SUNEDU/CD.

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez: Dejará de operar el 31 de diciembre de 2025, según la Resolución N.° 034-2020-SUNEDU/CD.