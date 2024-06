Restaurante Central no competirá en The World’s 50 Best 2024: descubre por qué ya no puede ser elegido el mejor restaurante del mundo

La periodista gastronómica Laura Graner explica en Instagram que Central ya no puede ocupar el primer lugar debido a su inclusión en la lista exclusiva Best of the Best. (Composición: Infobae)

El año pasado, Central, el reconocido restaurante de Lima liderado por el chef Virgilio Martínez y su esposa Pía León, fue galardonado como el mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants. Este año, sin embargo, la situación será distinta.

La próxima edición de este prestigioso evento, que se llevará a cabo el 5 de junio en Las Vegas, no incluirá a Central en su lista principal. La razón detrás de esta decisión tiene una explicación sencilla pero significativa en el mundo culinario.

¿Por qué Central no participa en The World’s 50 Best 2024?

La opinión de la periodista gastronómica Laura Graner arroja luz sobre las reglas que impiden a Central defender su título. (Instagram: @restaurantesperu)

The World’s 50 Best Restaurants es un evento anual que celebra la excelencia gastronómica a nivel global, atrayendo a chefs, restauradores, medios de comunicación y aficionados a la comida de todos los rincones del planeta. Sin embargo, desde 2019, la organización implementó una nueva categoría denominada Best of the Best, que agrupa a aquellos restaurantes que alcanzaron el primer puesto en ediciones anteriores. Este “salón de la fama” excluye a estos ganadores de ser votados nuevamente, dándoles un estatus especial que los mantiene fuera de la competencia regular.

Según la periodista gastronómica Laura Graner, en su cuenta de Instagram, explicó la razón por la cual Central, el restaurante de Virgilio Martínez, no podrá ser seleccionado nuevamente como el mejor restaurante. “Lamentablemente, para los peruanos, Central ya no puede ocupar el primer lugar, ya que al alcanzar esta posición se ingresa a una lista más exclusiva, Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants, donde se encuentran todos los ganadores de años anteriores”, comentó la experta.

Esta es la razón por la Central tuvo éxito el año pasado

El restaurante peruano Central, dirigido por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, ha logrado una destacada victoria en The World's 50 Best Restaurants 2023, después de obtener la medalla de plata en 2022. Este logro ha sido resultado de un año de dedicado trabajo.

La distinción de Central el año pasado no fue resultado de la casualidad. Virgilio Martínez y Pía León han trabajado incansablemente para elevar la cocina peruana a un nivel de reconocimiento mundial. Según Martínez, el éxito se construye día a día, con una combinación de dedicación, innovación y un profundo respeto por los ingredientes autóctonos.

“Nos trazamos estrategias para llegar a ciertos lugares en los que se puede decir éxito, y ese éxito nos lo ganamos día a día”, afirmó el chef principal en una entrevista con RPP Noticias.

Pía León también expresó su satisfacción y orgullo por el reconocimiento obtenido el año pasado, destacando el esfuerzo y la dedicación de todo el equipo que conforma la familia gastronómica de Central. Este galardón no solo celebra a la marca, sino a cada una de las personas que contribuyen a la magia detrás de cada plato. León dedicó este reconocimiento a su familia y especialmente a sus hijos, quienes son su mayor fuente de fortaleza y motivación para seguir innovando y perfeccionando su arte culinario.

La singularidad de Central radica en su capacidad para ofrecer una experiencia culinaria única, combinando una amplia variedad de ingredientes autóctonos con técnicas innovadoras. Entre los ingredientes destacados se encuentra la arcilla chaco, un material de grano fino utilizado desde tiempos preincas. Este ingrediente, aunque inusual, aporta una textura y sabor únicos a las creaciones de Martínez, quien lo utiliza para acompañar papas amargas y en preparaciones tradicionales como mazamorras y bebidas.

Otro ingrediente notable en la cocina de Central es la raíz de maca, una planta originaria de los Andes peruanos conocida por sus propiedades energéticas y reconstituyentes. La maca se utiliza en diferentes formas dentro de la cocina del restaurante, desde ensaladas hasta postres, proporcionando no solo un sabor distintivo sino también beneficios para la salud.

Un plato a base de mashuas (tubérculo andino peruano) y cuello de cabra acompañado de hierbas, llamado "Bosque de Loma", en la cocina del restaurante Central en Lima, Perú. 28 de enero de 2021. REUTERS/Ángela Ponce

Desde las costas peruanas llega el alga pata de gallo, una alga roja que es en un ingrediente esencial en la cocina de Central. Esta alga no solo añade un toque visual atractivo a los platos, sino también sabores y texturas únicas que complementan la propuesta gastronómica del restaurante.

La fruta Sanki, también se destaca en la cocina de Central. Con una textura impresionante y semillas crocantes, esta fruta se utiliza para preparar caldos y otras creaciones culinarias que sorprenden y deleitan a los comensales. La pasión de Virgilio Martínez por los ingredientes autóctonos lo ha llevado a explorar y redescubrir productos poco conocidos, integrándolos de manera magistral en sus platos.